https://sarabic.ae/20250415/مسؤول-سوداني-أكثر-من-100-ألف-نازح-عادوا-إلى-بلادهم-قادمين-من-مصر-1099558892.html
مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر
مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر
سبوتنيك عربي
أكدت السلطات السودانية أنه يتم التنسيق مع السفارات ومفوضية اللاجئين لتسهيل دخول النازحين العائدين إلى بلادهم. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T10:43+0000
2025-04-15T10:43+0000
2025-04-15T10:43+0000
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جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر، الفريق ياسر محمد عثمان، حسبما ذكر موقع "السوداني" الإخباري، اليوم الثلاثاء.وقال عثمان إن 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى الأراضي السودانية، بعدما تمكنت قوات الجيش من استرداد العديد من الولايات من الدعم السريع.ولفت الموقع إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق إبراهيم جابر، ترأس الاجتماع الأول الخاص بترتيبات النازحين العائدين بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.ومن جانبه، قال وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالتدقيق الأمني لهوية النازحين العائدين، كما بحث إمكانية الاستعانة بالنقل النهري والجوي لتسهيل عودتهم.ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني
مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر
أكدت السلطات السودانية أنه يتم التنسيق مع السفارات ومفوضية اللاجئين لتسهيل دخول النازحين العائدين إلى بلادهم.
جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر، الفريق ياسر محمد عثمان، حسبما ذكر موقع "السوداني" الإخباري، اليوم الثلاثاء.
وقال عثمان إن 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى الأراضي السودانية، بعدما تمكنت قوات الجيش
من استرداد العديد من الولايات من الدعم السريع.
ولفت الموقع إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق إبراهيم جابر، ترأس الاجتماع الأول الخاص بترتيبات النازحين العائدين
بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.
ومن جانبه، قال وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالتدقيق الأمني لهوية النازحين العائدين، كما بحث إمكانية الاستعانة بالنقل النهري والجوي لتسهيل عودتهم.
ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان
حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.
وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.