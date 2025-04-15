https://sarabic.ae/20250415/مسؤول-سوداني-أكثر-من-100-ألف-نازح-عادوا-إلى-بلادهم-قادمين-من-مصر-1099558892.html

مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر

مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر

سبوتنيك عربي

أكدت السلطات السودانية أنه يتم التنسيق مع السفارات ومفوضية اللاجئين لتسهيل دخول النازحين العائدين إلى بلادهم. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T10:43+0000

2025-04-15T10:43+0000

2025-04-15T10:43+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099311103_107:0:973:487_1920x0_80_0_0_fda039a6b4327488eb80d2ad39a1fafd.jpg

جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر، الفريق ياسر محمد عثمان، حسبما ذكر موقع "السوداني" الإخباري، اليوم الثلاثاء.وقال عثمان إن 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى الأراضي السودانية، بعدما تمكنت قوات الجيش من استرداد العديد من الولايات من الدعم السريع.ولفت الموقع إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق إبراهيم جابر، ترأس الاجتماع الأول الخاص بترتيبات النازحين العائدين بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.ومن جانبه، قال وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالتدقيق الأمني لهوية النازحين العائدين، كما بحث إمكانية الاستعانة بالنقل النهري والجوي لتسهيل عودتهم.ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.

https://sarabic.ae/20250415/غوتيريش-الطريقة-الوحيدة-لحماية-السودانيين-هي-وقف-تدفق-الأسلحة-والدعم-الخارجي-1099549982.html

https://sarabic.ae/20250415/الجيش-السوداني-يعلن-تنفيذ-ضربات-جوية-ناجحة-كبدت-الدعم-السريع-خسائر-فادحة-1099556870.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني