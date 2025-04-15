مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر

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صدى الحياة
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مساحة حرة
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
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خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
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من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر
مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر
سبوتنيك عربي
أكدت السلطات السودانية أنه يتم التنسيق مع السفارات ومفوضية اللاجئين لتسهيل دخول النازحين العائدين إلى بلادهم. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T10:43+0000
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جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر، الفريق ياسر محمد عثمان، حسبما ذكر موقع "السوداني" الإخباري، اليوم الثلاثاء.وقال عثمان إن 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى الأراضي السودانية، بعدما تمكنت قوات الجيش من استرداد العديد من الولايات من الدعم السريع.ولفت الموقع إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق إبراهيم جابر، ترأس الاجتماع الأول الخاص بترتيبات النازحين العائدين بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.ومن جانبه، قال وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالتدقيق الأمني لهوية النازحين العائدين، كما بحث إمكانية الاستعانة بالنقل النهري والجوي لتسهيل عودتهم.ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250415/غوتيريش-الطريقة-الوحيدة-لحماية-السودانيين-هي-وقف-تدفق-الأسلحة-والدعم-الخارجي-1099549982.html
https://sarabic.ae/20250415/الجيش-السوداني-يعلن-تنفيذ-ضربات-جوية-ناجحة-كبدت-الدعم-السريع-خسائر-فادحة-1099556870.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني

مسؤول سوداني: أكثر من 100 ألف نازح عادوا إلى بلادهم قادمين من مصر

10:43 GMT 15.04.2025
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AHMED ABDELWAHAB
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أكدت السلطات السودانية أنه يتم التنسيق مع السفارات ومفوضية اللاجئين لتسهيل دخول النازحين العائدين إلى بلادهم.
جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر، الفريق ياسر محمد عثمان، حسبما ذكر موقع "السوداني" الإخباري، اليوم الثلاثاء.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
غوتيريش: الطريقة الوحيدة لحماية السودانيين هي وقف تدفق الأسلحة والدعم الخارجي
03:32 GMT
وقال عثمان إن 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى الأراضي السودانية، بعدما تمكنت قوات الجيش من استرداد العديد من الولايات من الدعم السريع.
ولفت الموقع إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق إبراهيم جابر، ترأس الاجتماع الأول الخاص بترتيبات النازحين العائدين بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.
ومن جانبه، قال وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالتدقيق الأمني لهوية النازحين العائدين، كما بحث إمكانية الاستعانة بالنقل النهري والجوي لتسهيل عودتهم.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
الجيش السوداني يعلن تنفيذ ضربات جوية ناجحة كبدت الدعم السريع خسائر فادحة
09:45 GMT
ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.
وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
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