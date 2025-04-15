https://sarabic.ae/20250415/الجيش-السوداني-يعلن-تنفيذ-ضربات-جوية-ناجحة-كبدت-الدعم-السريع-خسائر-فادحة-1099556870.html
الجيش السوداني يعلن تنفيذ ضربات جوية ناجحة كبدت الدعم السريع خسائر فادحة
الجيش السوداني يعلن تنفيذ ضربات جوية ناجحة كبدت الدعم السريع خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ ضربات جوية ناجحة استهدفت تجمعات قوات الدعم السريع شمال شرق الفاشر، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة وحرق... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T09:45+0000
2025-04-15T09:45+0000
2025-04-15T09:45+0000
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وقالت القوات السودانية، في بيان لها، إنها تمكنت من "القضاء على عدد من القناصة في محيط جنوب شرق المدينة، بالإضافة إلى تدمير مدفع ثقيل كان متمركزاً بجبال أبوجا يستخدم لقصف المدنيين"، متهمة قوات الدعم السريع "باستهداف المدنيين العزل بالأحياء السكنية باستخدام المدفعية والمسيّرات مما أدى إلى مقتل 15 مواطناً وإصابة 20 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال".وأشاد البيان، "بالمواطنيين السودانيين بالمدينة الذين لم تنطلي عليهم الدعوات المسمومة المبثوثة من غرف الدعم السريع بخروجهم من المدينة بحجة الحفاظ على سلامتهم، بينما الهدف الحقيقي تعريضهم للخطر باستهداف النازحين العزل"، وفقا للبيان.ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتُعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250414/وزير-خارجية-السودان-هناك-أدلة-موثقة-تثبت-ارتكاب-قوات-الدعم-السريع-جرائم-ضد-الإنسانية-1099548982.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن تنفيذ ضربات جوية ناجحة كبدت الدعم السريع خسائر فادحة
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ ضربات جوية ناجحة استهدفت تجمعات قوات الدعم السريع شمال شرق الفاشر، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة وحرق وتدمير أكثر من خمس مركبات قتالية بالكامل".
وقالت القوات السودانية، في بيان لها، إنها تمكنت من "القضاء على عدد من القناصة في محيط جنوب شرق المدينة، بالإضافة إلى تدمير مدفع ثقيل كان متمركزاً بجبال أبوجا يستخدم لقصف المدنيين"، متهمة قوات الدعم السريع "باستهداف المدنيين العزل بالأحياء السكنية باستخدام المدفعية والمسيّرات مما أدى إلى مقتل 15 مواطناً وإصابة 20 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال".
وأشاد البيان، "بالمواطنيين السودانيين بالمدينة الذين لم تنطلي عليهم الدعوات المسمومة المبثوثة من غرف الدعم السريع بخروجهم من المدينة بحجة الحفاظ على سلامتهم، بينما الهدف الحقيقي تعريضهم للخطر باستهداف النازحين العزل"، وفقا للبيان.
ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.
وتُعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم
، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.