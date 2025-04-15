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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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بيارق النصر
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خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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30 د
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30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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https://sarabic.ae/20250415/الجيش-السوداني-يعلن-تنفيذ-ضربات-جوية-ناجحة-كبدت-الدعم-السريع-خسائر-فادحة-1099556870.html
الجيش السوداني يعلن تنفيذ ضربات جوية ناجحة كبدت الدعم السريع خسائر فادحة
الجيش السوداني يعلن تنفيذ ضربات جوية ناجحة كبدت الدعم السريع خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ ضربات جوية ناجحة استهدفت تجمعات قوات الدعم السريع شمال شرق الفاشر، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة وحرق... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T09:45+0000
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وقالت القوات السودانية، في بيان لها، إنها تمكنت من "القضاء على عدد من القناصة في محيط جنوب شرق المدينة، بالإضافة إلى تدمير مدفع ثقيل كان متمركزاً بجبال أبوجا يستخدم لقصف المدنيين"، متهمة قوات الدعم السريع "باستهداف المدنيين العزل بالأحياء السكنية باستخدام المدفعية والمسيّرات مما أدى إلى مقتل 15 مواطناً وإصابة 20 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال".وأشاد البيان، "بالمواطنيين السودانيين بالمدينة الذين لم تنطلي عليهم الدعوات المسمومة المبثوثة من غرف الدعم السريع بخروجهم من المدينة بحجة الحفاظ على سلامتهم، بينما الهدف الحقيقي تعريضهم للخطر باستهداف النازحين العزل"، وفقا للبيان.ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتُعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250414/وزير-خارجية-السودان-هناك-أدلة-موثقة-تثبت-ارتكاب-قوات-الدعم-السريع-جرائم-ضد-الإنسانية-1099548982.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن تنفيذ ضربات جوية ناجحة كبدت الدعم السريع خسائر فادحة

09:45 GMT 15.04.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ ضربات جوية ناجحة استهدفت تجمعات قوات الدعم السريع شمال شرق الفاشر، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة وحرق وتدمير أكثر من خمس مركبات قتالية بالكامل".
وقالت القوات السودانية، في بيان لها، إنها تمكنت من "القضاء على عدد من القناصة في محيط جنوب شرق المدينة، بالإضافة إلى تدمير مدفع ثقيل كان متمركزاً بجبال أبوجا يستخدم لقصف المدنيين"، متهمة قوات الدعم السريع "باستهداف المدنيين العزل بالأحياء السكنية باستخدام المدفعية والمسيّرات مما أدى إلى مقتل 15 مواطناً وإصابة 20 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال".
وأشاد البيان، "بالمواطنيين السودانيين بالمدينة الذين لم تنطلي عليهم الدعوات المسمومة المبثوثة من غرف الدعم السريع بخروجهم من المدينة بحجة الحفاظ على سلامتهم، بينما الهدف الحقيقي تعريضهم للخطر باستهداف النازحين العزل"، وفقا للبيان.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
وزير خارجية السودان: هناك أدلة موثقة تثبت ارتكاب قوات الدعم السريع "جرائم ضد الإنسانية"
أمس, 23:00 GMT
ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.
وتُعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
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