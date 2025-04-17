https://sarabic.ae/20250417/بعد-عامين-من-الصراع-الدامي-حصيلة-الحرب-في-السودان-1099622181.html
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان
سبوتنيك عربي
بعد مرور عامين على بدء الحرب، لا يزال السودان يعاني من تداعيات جسيمة على المستويات الإنسانية، الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:16+0000
2025-04-17T09:16+0000
2025-04-17T09:16+0000
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وقد خلّفت تلك الحرب آثار سلبية على الخدمات الإنسانية بصفة خاصة، علاوة على آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين والمهجرين ومئات المليارات من الدولارات خسائر اقتصادية، هذا بجانب المخاوف من تمزق البلاد وتقسيمها إلى دويلات وشراذم صغيرة.
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انفوجرافيك, инфографика
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان
بعد مرور عامين على بدء الحرب، لا يزال السودان يعاني من تداعيات جسيمة على المستويات الإنسانية، الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية.
وقد خلّفت تلك الحرب آثار سلبية على الخدمات الإنسانية بصفة خاصة، علاوة على آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين والمهجرين ومئات المليارات من الدولارات خسائر اقتصادية، هذا بجانب المخاوف من تمزق البلاد وتقسيمها إلى دويلات وشراذم صغيرة.