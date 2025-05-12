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لرفع الحصار عن الفاشر... الجيش السوداني يخوض معارك ضارية مع "الدعم السريع"
لرفع الحصار عن الفاشر... الجيش السوداني يخوض معارك ضارية مع "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش السوداني معاركه ضد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، حيث تمكن من استعادة مدينة الخوي، التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع الشهر الجاري. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T11:01+0000
2025-05-12T11:01+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "سودان تربيون" السودانية، التي أوضحت أن قوات الجيش استعادت المدينة، اليوم الأحد، بعد معارك ضارية، مشيرةً إلى أنه تم فرض السيطرة الكاملة على المدينة.ونقلت الصحيفة عن حاكم إقليم دارفور والمشرف العام على القوة المشتركة، التابعة للجيش السوداني تأكيده السيطرة على مدينة الخوي وبلدة أم صميمة، شمالي كردفان.وبحسب الصحيفة، فإن الجيش السوداني استأنف عملياته العسكرية في منطقة كردفان الكبرى، أمس السبت، بعدما حرك قواته من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.وتقول الصحيفة إن الهدف من عمليات الجيش السوداني في تلك المناطق هو الوصول إلى ولاية شمال دارفور، لإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة الولاية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250511/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-9-أشخاص-بينهم-4-أطفال-بقصف-مدفعي-لقوات-الدعم-السريع-على-الفاشر-1100397317.html
https://sarabic.ae/20250417/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-70-عنصرا-من-الدعم-السريع-بينهم-قادة-في-الفاشر-1099628342.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

لرفع الحصار عن الفاشر... الجيش السوداني يخوض معارك ضارية مع "الدعم السريع"

11:01 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
يواصل الجيش السوداني معاركه ضد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، حيث تمكن من استعادة مدينة الخوي، التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع الشهر الجاري.
ذكرت ذلك صحيفة "سودان تربيون" السودانية، التي أوضحت أن قوات الجيش استعادت المدينة، اليوم الأحد، بعد معارك ضارية، مشيرةً إلى أنه تم فرض السيطرة الكاملة على المدينة.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
الجيش السوداني يعلن مقتل 9 أشخاص بينهم 4 أطفال بقصف مدفعي لقوات "الدعم السريع" على الفاشر
أمس, 09:55 GMT
ونقلت الصحيفة عن حاكم إقليم دارفور والمشرف العام على القوة المشتركة، التابعة للجيش السوداني تأكيده السيطرة على مدينة الخوي وبلدة أم صميمة، شمالي كردفان.
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش السوداني استأنف عملياته العسكرية في منطقة كردفان الكبرى، أمس السبت، بعدما حرك قواته من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وتقول الصحيفة إن الهدف من عمليات الجيش السوداني في تلك المناطق هو الوصول إلى ولاية شمال دارفور، لإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة الولاية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
الجيش السوداني يعلن مقتل 70 عنصرا من "الدعم السريع" بينهم قادة في الفاشر
17 أبريل, 10:45 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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