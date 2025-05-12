https://sarabic.ae/20250512/لرفع-الحصار-عن-الفاشر-الجيش-السوداني-يخوض-معارك-ضارية-مع-الدعم-السريع-1100433944.html

لرفع الحصار عن الفاشر... الجيش السوداني يخوض معارك ضارية مع "الدعم السريع"

لرفع الحصار عن الفاشر... الجيش السوداني يخوض معارك ضارية مع "الدعم السريع"

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش السوداني معاركه ضد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، حيث تمكن من استعادة مدينة الخوي، التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع الشهر الجاري. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T11:01+0000

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ذكرت ذلك صحيفة "سودان تربيون" السودانية، التي أوضحت أن قوات الجيش استعادت المدينة، اليوم الأحد، بعد معارك ضارية، مشيرةً إلى أنه تم فرض السيطرة الكاملة على المدينة.ونقلت الصحيفة عن حاكم إقليم دارفور والمشرف العام على القوة المشتركة، التابعة للجيش السوداني تأكيده السيطرة على مدينة الخوي وبلدة أم صميمة، شمالي كردفان.وبحسب الصحيفة، فإن الجيش السوداني استأنف عملياته العسكرية في منطقة كردفان الكبرى، أمس السبت، بعدما حرك قواته من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.وتقول الصحيفة إن الهدف من عمليات الجيش السوداني في تلك المناطق هو الوصول إلى ولاية شمال دارفور، لإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة الولاية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني