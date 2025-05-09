https://sarabic.ae/20250509/استهداف-محطة-عطبرة-بالمسيرات-يقطع-الكهرباء-عن-شمال-السودان-1100355101.html
استهداف محطة عطبرة بالمسيرات يقطع الكهرباء عن شمال السودان
استهداف محطة عطبرة بالمسيرات يقطع الكهرباء عن شمال السودان
سبوتنيك عربي
تعرضت محطة عطبرة التحويلية لإنتاج الكهرباء لقصف بالطائرات المسيرة مما تسبب في انقطاع الخدمة عن شمالي السودان. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T13:41+0000
2025-05-09T13:41+0000
2025-05-09T13:41+0000
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أعلنت ذلك شركة كهرباء السودان في بيان اليوم الجمعة، قالت فيه إن المحطة تم استهدافها 4 مرات، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.كما أشارت الشركة إلى أن قوات الدفاع المدني تبذل جهودها لإخماد الحريق، وتقييم آثار الاعتداء، لاتخاذ المعالجات المطلوبة. وتسبب الهجوم في مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، حسبما ذكرت النيابة السودانية.وشهدت الفترة الماضية، تكرار الهجمات بالطائرات المسيرة على محطات الطاقة الكهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، الذي يتهم قوات الدعم السريع بالوقوف وراء تلك الهجمات.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
استهداف محطة عطبرة بالمسيرات يقطع الكهرباء عن شمال السودان
تعرضت محطة عطبرة التحويلية لإنتاج الكهرباء لقصف بالطائرات المسيرة مما تسبب في انقطاع الخدمة عن شمالي السودان.
أعلنت ذلك شركة كهرباء السودان
في بيان اليوم الجمعة، قالت فيه إن المحطة تم استهدافها 4 مرات، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
كما أشارت الشركة إلى أن قوات الدفاع المدني تبذل جهودها لإخماد الحريق، وتقييم آثار الاعتداء، لاتخاذ المعالجات المطلوبة.
وتسبب الهجوم في مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، حسبما ذكرت النيابة السودانية.
وشهدت الفترة الماضية، تكرار الهجمات بالطائرات المسيرة على محطات الطاقة الكهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، الذي يتهم قوات الدعم السريع بالوقوف وراء تلك الهجمات.
واندلعت الحرب
في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.