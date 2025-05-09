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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
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بيارق النصر
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استهداف محطة عطبرة بالمسيرات يقطع الكهرباء عن شمال السودان
استهداف محطة عطبرة بالمسيرات يقطع الكهرباء عن شمال السودان
سبوتنيك عربي
تعرضت محطة عطبرة التحويلية لإنتاج الكهرباء لقصف بالطائرات المسيرة مما تسبب في انقطاع الخدمة عن شمالي السودان. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T13:41+0000
2025-05-09T13:41+0000
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أعلنت ذلك شركة كهرباء السودان في بيان اليوم الجمعة، قالت فيه إن المحطة تم استهدافها 4 مرات، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.كما أشارت الشركة إلى أن قوات الدفاع المدني تبذل جهودها لإخماد الحريق، وتقييم آثار الاعتداء، لاتخاذ المعالجات المطلوبة. وتسبب الهجوم في مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، حسبما ذكرت النيابة السودانية.وشهدت الفترة الماضية، تكرار الهجمات بالطائرات المسيرة على محطات الطاقة الكهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، الذي يتهم قوات الدعم السريع بالوقوف وراء تلك الهجمات.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250508/تقرير-مسيرات-تستهدف-مستودعات-وقود-جنوبي-السودان-1100291317.html
https://sarabic.ae/20250506/وزارة-الطاقة-السودانية-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-استهداف-الدعم-السريع-لمستودعات-وقود-في-بورتسودان-1100216033.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

استهداف محطة عطبرة بالمسيرات يقطع الكهرباء عن شمال السودان

13:41 GMT 09.05.2025
© Getty Images / CFOTO / Contributorمحطة كهرباء
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Getty Images / CFOTO / Contributor
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تعرضت محطة عطبرة التحويلية لإنتاج الكهرباء لقصف بالطائرات المسيرة مما تسبب في انقطاع الخدمة عن شمالي السودان.
أعلنت ذلك شركة كهرباء السودان في بيان اليوم الجمعة، قالت فيه إن المحطة تم استهدافها 4 مرات، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
تقرير: مسيرات تستهدف مستودعات وقود جنوبي السودان
أمس, 06:00 GMT
كما أشارت الشركة إلى أن قوات الدفاع المدني تبذل جهودها لإخماد الحريق، وتقييم آثار الاعتداء، لاتخاذ المعالجات المطلوبة.
وتسبب الهجوم في مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، حسبما ذكرت النيابة السودانية.
وشهدت الفترة الماضية، تكرار الهجمات بالطائرات المسيرة على محطات الطاقة الكهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، الذي يتهم قوات الدعم السريع بالوقوف وراء تلك الهجمات.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
‌‏وزارة الطاقة السودانية تصدر بيانا عاجلا بعد استهداف "الدعم السريع" لمستودعات وقود في بورتسودان
6 مايو, 13:56 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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