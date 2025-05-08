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https://sarabic.ae/20250508/تقرير-مسيرات-تستهدف-مستودعات-وقود-جنوبي-السودان-1100291317.html
تقرير: مسيرات تستهدف مستودعات وقود جنوبي السودان
تقرير: مسيرات تستهدف مستودعات وقود جنوبي السودان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود جنوب السودان. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T06:00+0000
2025-05-08T06:00+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099007173_0:1:1025:577_1920x0_80_0_0_8735839caf9fff190089e7945c246028.jpg
ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن مصادر أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود تقع في مدينة كوستي جنوبي السودان، موضحة أن "ميليشيات الدعم السريع استهدفت بثلاث طائرات مسيرة، مخازن الوقود في كوستي، ما تسبب في اندلاع حرائق".وأكدت المصادر - لم تذكرها الصحيفة - أن ضربات جديدة بطائرات مسيرات طالت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان.وياتي هذا في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية، أول أمس الثلاثاء، أن سربا من الطائرات المسيرة التابعة لقوات "الدعم السريع" قصفت منشآت حيوية في مدينة بورتسودان السودانية، للمرة الثالثة.وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، بأن قصف "الدعم السريع" للمدينة طال محيطي ميناء ومطار بورتسودان، حيث تصاعدت النيران وأعمدة الدخان بكثافة في سماء المدينة.وأكد أن ألسنة اللهب ارتفعت في مستودعات نفطية على مقربة من الميناء الجنوبي، وهو الميناء الرئيسي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث سُمع دوي انفجارين آخرين قرب فندق مارينا وسط المدينة، وفي محيط قاعدة "فلامنغو" العسكرية شمالي المدينة، تسببا في تصاعد محدود للدخان.وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250506/السودان-مسيرات-تهاجم-ميناء-ومطار-بورتسودان-واشتعال-النيران-وسط-المدينة-1100222100.html
https://sarabic.ae/20250504/هل-يدخل-السودان-مرحلة-التقسيم-مع-اقتراب-تشكيل-حكومتين-في-البلاد؟-1100162279.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

تقرير: مسيرات تستهدف مستودعات وقود جنوبي السودان

06:00 GMT 08.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود جنوب السودان.
ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن مصادر أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود تقع في مدينة كوستي جنوبي السودان، موضحة أن "ميليشيات الدعم السريع استهدفت بثلاث طائرات مسيرة، مخازن الوقود في كوستي، ما تسبب في اندلاع حرائق".
مطار بورتسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
السودان.. مسيرات تهاجم ميناء ومطار بورتسودان واشتعال النيران وسط المدينة
6 مايو, 16:16 GMT
وأكدت المصادر - لم تذكرها الصحيفة - أن ضربات جديدة بطائرات مسيرات طالت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان.
وياتي هذا في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية، أول أمس الثلاثاء، أن سربا من الطائرات المسيرة التابعة لقوات "الدعم السريع" قصفت منشآت حيوية في مدينة بورتسودان السودانية، للمرة الثالثة.
وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، بأن قصف "الدعم السريع" للمدينة طال محيطي ميناء ومطار بورتسودان، حيث تصاعدت النيران وأعمدة الدخان بكثافة في سماء المدينة.
وأكد أن ألسنة اللهب ارتفعت في مستودعات نفطية على مقربة من الميناء الجنوبي، وهو الميناء الرئيسي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث سُمع دوي انفجارين آخرين قرب فندق مارينا وسط المدينة، وفي محيط قاعدة "فلامنغو" العسكرية شمالي المدينة، تسببا في تصاعد محدود للدخان.
ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه بعد هجوم مماثل الأحد الفائت، اتهم فيه الجيش السوداني، قوات "الدعم السريع"، باستهداف قاعدة "عثمان دقنة" الجوية المجاورة للمطار بسرب من المسيّرات.
وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
هل يدخل السودان مرحلة التقسيم مع اقتراب تشكيل حكومتين في البلاد؟
4 مايو, 19:13 GMT
يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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