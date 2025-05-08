https://sarabic.ae/20250508/تقرير-مسيرات-تستهدف-مستودعات-وقود-جنوبي-السودان-1100291317.html

تقرير: مسيرات تستهدف مستودعات وقود جنوبي السودان

تقرير: مسيرات تستهدف مستودعات وقود جنوبي السودان

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود جنوب السودان. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T06:00+0000

2025-05-08T06:00+0000

2025-05-08T06:00+0000

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099007173_0:1:1025:577_1920x0_80_0_0_8735839caf9fff190089e7945c246028.jpg

ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن مصادر أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود تقع في مدينة كوستي جنوبي السودان، موضحة أن "ميليشيات الدعم السريع استهدفت بثلاث طائرات مسيرة، مخازن الوقود في كوستي، ما تسبب في اندلاع حرائق".وأكدت المصادر - لم تذكرها الصحيفة - أن ضربات جديدة بطائرات مسيرات طالت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان.وياتي هذا في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية، أول أمس الثلاثاء، أن سربا من الطائرات المسيرة التابعة لقوات "الدعم السريع" قصفت منشآت حيوية في مدينة بورتسودان السودانية، للمرة الثالثة.وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، بأن قصف "الدعم السريع" للمدينة طال محيطي ميناء ومطار بورتسودان، حيث تصاعدت النيران وأعمدة الدخان بكثافة في سماء المدينة.وأكد أن ألسنة اللهب ارتفعت في مستودعات نفطية على مقربة من الميناء الجنوبي، وهو الميناء الرئيسي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث سُمع دوي انفجارين آخرين قرب فندق مارينا وسط المدينة، وفي محيط قاعدة "فلامنغو" العسكرية شمالي المدينة، تسببا في تصاعد محدود للدخان.وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250506/السودان-مسيرات-تهاجم-ميناء-ومطار-بورتسودان-واشتعال-النيران-وسط-المدينة-1100222100.html

https://sarabic.ae/20250504/هل-يدخل-السودان-مرحلة-التقسيم-مع-اقتراب-تشكيل-حكومتين-في-البلاد؟-1100162279.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار