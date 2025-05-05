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السودان يعلن اشتعال النيران بمستودعات النفط الاستراتيجية في بورتسودان إثر تعرضها لهجوم
السودان يعلن اشتعال النيران بمستودعات النفط الاستراتيجية في بورتسودان إثر تعرضها لهجوم
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الاثنين، "العمليات الإرهابية التي استهدفت المستودعات الاستراتيجية ببورتسودان". 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T13:48+0000
2025-05-05T13:48+0000
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وتفقَّد وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم، عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات زيت الوقود (يستعمل وقودًا في محطات توليد الكهرباء)، ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وتجرى عمليات الإطفاء من قبل الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلّي لأكبر المستودعات في بورتسودان، والحدّ من انتشارها لتجنّب المنطقة كارثة محتملة.وقال محي الدين نعيم إن "العملية تضاف إلى السجلّ الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية في السودان، التي تلامس حياة المواطن مباشرةً، مما يشير إلى أن الهدف هو تعطيل الحياة في البلاد".وشدد الوزير السوداني على أن "استهداف مستودعات الوقود يعكس إصرار قوات الدعم السريع علي مواصلة استهداف المواطن السوداني في نفسه وعرضه وماله، وحتى في الخدمات التي تقدّمها له الدولة".وأعلنت شبكة أطباء السودان، في وقت سابق، أن "قوات الدعم السريع قتلت 31 شخصا بينهم أطفال، في حي الصالحة جنوبي أم درمان".وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان لها، إن "ما تم تنفيذه في منطقة الصالحة جنوبي أم درمان تصفية جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مؤكدة أنها "أكبر جريمة قتل جماعي موثقة تشهدها المنطقة بتهمة الانتماء للجيش".وأعربت عن "أسفها لعمليات القتل الجماعي ضد المدنيين العزل بمناطق سيطرة الدعم السريع مما يهدد الآلاف من المدنيين العزل بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان".وطالبت الشبكة "المجتمع الدولي بالضغط على قادة الدعم السريع لوقف الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وحفظ أرواحهم، والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من المدنيين وفتح مسارات آمنة تضمن خروجهم من منطقة الصالحة جنوبي أم درمان".وأعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، في وقت سابق، أن قواته دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة وادي سيدنا وتدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيّرات ومخازن الأسلحة.ونقل موقع "المشهد السوداني" عن طبيق، تأكيده أن الأيام المقبلة سوف تشهد "ضربات موجعة" لمواقع استراتيجية لما سماها "مليشيات البرهان والكتائب الإرهابية" وأن بورتسودان هي الهدف المقبل، على حد قوله.وفي وقت سابق، شنّت قوات الدعم السريع هجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع عسكرية حيوية في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة وادي سيدنا العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية.وأدت الضربات إلى اندلاع حرائق كبيرة في تلك المناطق، فيما انطلقت أصوات مدافع مضادة للطائرات في سماء المدينة، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المتحاربة.جاءت هذه الهجمات بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة شهدتها مناطق جنوب أم درمان، يوم الجمعة الماضي، حيث حاولت قوات الدعم السريع اقتحام نقاط ارتكاز للجيش السوداني، إلا أن القوات النظامية تمكنت من صد الهجوم، متسببة في إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.وتظهر هذه التطورات تصاعداً ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن أم درمان تشهد منذ أسابيع مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان يعلن اشتعال النيران بمستودعات النفط الاستراتيجية في بورتسودان إثر تعرضها لهجوم

13:48 GMT 05.05.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أدانت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الاثنين، "العمليات الإرهابية التي استهدفت المستودعات الاستراتيجية ببورتسودان".
وتفقَّد وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم، عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات زيت الوقود (يستعمل وقودًا في محطات توليد الكهرباء)، ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وتجرى عمليات الإطفاء من قبل الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلّي لأكبر المستودعات في بورتسودان، والحدّ من انتشارها لتجنّب المنطقة كارثة محتملة.
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وقال محي الدين نعيم إن "العملية تضاف إلى السجلّ الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية في السودان، التي تلامس حياة المواطن مباشرةً، مما يشير إلى أن الهدف هو تعطيل الحياة في البلاد".
وشدد الوزير السوداني على أن "استهداف مستودعات الوقود يعكس إصرار قوات الدعم السريع علي مواصلة استهداف المواطن السوداني في نفسه وعرضه وماله، وحتى في الخدمات التي تقدّمها له الدولة".
وأعلنت شبكة أطباء السودان، في وقت سابق، أن "قوات الدعم السريع قتلت 31 شخصا بينهم أطفال، في حي الصالحة جنوبي أم درمان".
وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان لها، إن "ما تم تنفيذه في منطقة الصالحة جنوبي أم درمان تصفية جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مؤكدة أنها "أكبر جريمة قتل جماعي موثقة تشهدها المنطقة بتهمة الانتماء للجيش".
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وأعربت عن "أسفها لعمليات القتل الجماعي ضد المدنيين العزل بمناطق سيطرة الدعم السريع مما يهدد الآلاف من المدنيين العزل بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان".
وطالبت الشبكة "المجتمع الدولي بالضغط على قادة الدعم السريع لوقف الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وحفظ أرواحهم، والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من المدنيين وفتح مسارات آمنة تضمن خروجهم من منطقة الصالحة جنوبي أم درمان".
وأعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، في وقت سابق، أن قواته دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة وادي سيدنا وتدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيّرات ومخازن الأسلحة.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن طبيق، تأكيده أن الأيام المقبلة سوف تشهد "ضربات موجعة" لمواقع استراتيجية لما سماها "مليشيات البرهان والكتائب الإرهابية" وأن بورتسودان هي الهدف المقبل، على حد قوله.
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وفي وقت سابق، شنّت قوات الدعم السريع هجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع عسكرية حيوية في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة وادي سيدنا العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية.
وأدت الضربات إلى اندلاع حرائق كبيرة في تلك المناطق، فيما انطلقت أصوات مدافع مضادة للطائرات في سماء المدينة، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المتحاربة.
جاءت هذه الهجمات بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة شهدتها مناطق جنوب أم درمان، يوم الجمعة الماضي، حيث حاولت قوات الدعم السريع اقتحام نقاط ارتكاز للجيش السوداني، إلا أن القوات النظامية تمكنت من صد الهجوم، متسببة في إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.
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وتظهر هذه التطورات تصاعداً ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.
يذكر أن أم درمان تشهد منذ أسابيع مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
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