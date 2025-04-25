https://sarabic.ae/20250425/السودان-قطع-الكهرباء-عن-ولايتين-بعد-تعرض-محطة-عطبرة-التحويلية-لاعتداء-بالمسيرات-1099873957.html

السودان.. قطع الكهرباء عن ولايتين بعد تعرض محطة عطبرة التحويلية لاعتداء بالمسيرات

السودان.. قطع الكهرباء عن ولايتين بعد تعرض محطة عطبرة التحويلية لاعتداء بالمسيرات

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة كهرباء السودان، اليوم الجمعة، عن تعرضت محطة عطبرة التحويلية لاعتداء بالمسيرات، ما تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T06:21+0000

2025-04-25T06:21+0000

2025-04-25T06:21+0000

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وأفادت بوابة "الزاوية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع المدني السودانية تبذل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع بمحطة الكهرباء، وسوف يتم التقييم الفني لآثار الاعتداء ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة.وأكدت أن استهداف محطة عطبرة التحويلية بالطائرات المسيرة هو الرابع من نوعه حتى الآن.وفي السياق ذاته، قُتل وأصيب العشرات من السودانيين، أول أمس الأربعاء، في قصف مدفعي هو الأعنف من نوعه نفذته قوات "الدعم السريع" على أماكن متفرقة من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية.وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أنه على مدى ثلاثة أيام متواصلة، ظلت مدينة الفاشر تتعرض لقصف مدفعي من قبل قوات "الدعم السريع"، هو الأعنف منذ أشهر، وشمل القصف كامل المواقع التي يسيطر عليها الجيش السوداني وحلفاؤه من الحركات المسلحة، بجانب الأسواق ومراكز الإيواء ومعسكري أبوشوك وأبوجا.وأكد الموقع أن القصف المدفعي العنيف تسبب في مقتل ما يزيد عن 80 مدنيا خلال ثلاثة أيام، بحسب متطوعين في غرف الطوارئ، مضيفا أن "أكثر من 20 شخصا استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، جراء التدوين المدفعي العشوائي لقوات الدعم السريع"، مشيرا إلى إصابة نحو 17 آخرين، بعضهم بحالة حرجة بفعل التدوين المدفعي.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sarabic.ae/20250421/داخلية-السودان-تعليمات-للشرطة-بالانتشار-في-مناطق-تم-طردالدعم-السريع-منها-1099756782.html

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العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان