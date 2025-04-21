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داخلية السودان: تعليمات للشرطة بالانتشار في مناطق تم طرد"الدعم السريع" منها
داخلية السودان: تعليمات للشرطة بالانتشار في مناطق تم طرد"الدعم السريع" منها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية السوداني، خليل باشا سايرين، اليوم الاثنين، أنه أصدر تعليمات لجميع قوات الشرطة بالانتشار الفوري في المناطق التي يتم فيها طرد "قوات الدعم... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T12:56+0000
2025-04-21T12:56+0000
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وأكد سايرين خلال مؤتمر صحفي، أن أولوياتهم تركز على تأمين المقرات الدبلوماسية في الخرطوم لضمان استئناف عملها.وأضاف أن القوات الأمنية ستقوم بترسيخ نقاط ارتكاز ومواقع لتأمين المؤسسات الحكومية والأحياء حتى عودة المواطنين، وفقا لموقع "نبض السودان".كما أشار وزير الداخلية السوداني إلى أن عدد أقسام الشرطة الجنائية التي تم تشغيلها في العاصمة، بلغ 89 قسما من أصل 98.وكان وفد رفيع من وزارة الداخلية السودانية قد وصل إلى الخرطوم، يوم الخميس الماضي، بعد حوالي 3 أسابيع من استعادة الجيش لمعظم مناطق الولاية، بما في ذلك مؤسسات الدولة المهمة.ويأتي هذا الإعلان بعد أن حقق الجيش السوداني خلال الشهرين الماضيين تقدما كبيرا في السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك مقرات الوزارات والقنصليات.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250421/تدمير-بنك-الجينات-النباتية-الوحيد-في-السودان-يهدد-الأمن-الغذائي-1099739283.html
https://sarabic.ae/20250417/بعد-عامين-من-الصراع-الدامي-حصيلة-الحرب-في-السودان-1099622181.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

داخلية السودان: تعليمات للشرطة بالانتشار في مناطق تم طرد"الدعم السريع" منها

12:56 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن وزير الداخلية السوداني، خليل باشا سايرين، اليوم الاثنين، أنه أصدر تعليمات لجميع قوات الشرطة بالانتشار الفوري في المناطق التي يتم فيها طرد "قوات الدعم السريع".
وأكد سايرين خلال مؤتمر صحفي، أن أولوياتهم تركز على تأمين المقرات الدبلوماسية في الخرطوم لضمان استئناف عملها.
وأضاف أن القوات الأمنية ستقوم بترسيخ نقاط ارتكاز ومواقع لتأمين المؤسسات الحكومية والأحياء حتى عودة المواطنين، وفقا لموقع "نبض السودان".
كما أشار وزير الداخلية السوداني إلى أن عدد أقسام الشرطة الجنائية التي تم تشغيلها في العاصمة، بلغ 89 قسما من أصل 98.
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وكان وفد رفيع من وزارة الداخلية السودانية قد وصل إلى الخرطوم، يوم الخميس الماضي، بعد حوالي 3 أسابيع من استعادة الجيش لمعظم مناطق الولاية، بما في ذلك مؤسسات الدولة المهمة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن حقق الجيش السوداني خلال الشهرين الماضيين تقدما كبيرا في السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك مقرات الوزارات والقنصليات.
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
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بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان
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وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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