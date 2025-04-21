https://sarabic.ae/20250421/تدمير-بنك-الجينات-النباتية-الوحيد-في-السودان-يهدد-الأمن-الغذائي-1099739283.html

تدمير بنك الجينات النباتية الوحيد في السودان يهدد الأمن الغذائي

تدمير بنك الجينات النباتية الوحيد في السودان يهدد الأمن الغذائي

سبوتنيك عربي

تعرض بنك الجينات النباتية في مدينة ود مدني السودانية لتدمير كبير خلال سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، مما أدى إلى فقدان عينات وراثية نادرة كانت تشكل... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T06:45+0000

2025-04-21T06:45+0000

2025-04-21T06:45+0000

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وقال موقع "أخبار السودان" إن زيارة ميدانية لمقر بنك الموارد الوراثية التابع لهيئة البحوث الزراعية كشفت عن مشاهد مروعة، حيث تحول المبنى إلى أنقاض مع بقاء بعض العينات المتناثرة من البذور والنباتات فقط. وقد أسس هذا المركز في الثمانينيات ليصبح المرجع الرئيسي للتنوع البيولوجي الزراعي في السودان.وفقاً لمدير المركز علي زكريا بابكر، فقد تم جمع أكثر من 17 ألف عينة وراثية من مختلف أنحاء السودان على مدى 40 عاماً، كانت تحفظ في ثلاجات بدرجة حرارة 20 تحت الصفر، هذه العينات شملت أصنافاً نادرة من المحاصيل الزراعية وأقاربها البرية التي تتميز بمقاومة للأمراض والتكيف مع التغيرات المناخية. أكد الخبراء أن هذه الكارثة ستؤثر سلباً على برامج تحسين المحاصيل الزراعية، والقدرة على مواجهة التغير المناخي، كما تهددالأمن الغذائي في السودان والبحوث العلمية في مجال الزراعة. وكشف تقرير عن سرقة 35 ثلاجة حفظ وأكثر من 8 حواسيب، بالإضافة إلى أجهزة المعامل التي كانت تستخدم لتوثيق المعلومات الوراثية، ويعد هذا المركز -حسب مسؤولين- الخامس عشر عالمياً من حيث الأهمية في مجال حفظ الموارد الوراثية النباتية.من جانبهم، أطلق خبراء زراعيون تحذيرات عاجلة من تداعيات هذه الكارثة، مشيرين إلى أن بعض هذه العينات المفقودة لا يمكن تعويضها بسبب اختفاء مصادرها الأصلية نتيجة التغيرات البيئية والمناخية.وفي وقت سابق، صرح والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن "خلو العاصمة السودانية من قوات الدعم السريع"، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في خدمات المياه بعد عودة التيار الكهربائي لمحطات الضخ، مع استمرار الجهود لمعالجة مشاكل الكهرباء في بعض المناطق.ونقل موقع "الراكوبة"، عن حمزة، أن "حكومة الولاية تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "عودة الخدمات ستتم بشكل تدريجي".وكشف الوالي عن وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين الولاية وضواحيها، معربًا عن توقعه إعلان الخرطوم "خالية من المليشيات" خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل جارٍ، وفق "خطط مدروسة لتحقيق هذا الهدف بجهود القوات النظامية".

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