تدمير بنك الجينات النباتية الوحيد في السودان يهدد الأمن الغذائي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/تدمير-بنك-الجينات-النباتية-الوحيد-في-السودان-يهدد-الأمن-الغذائي-1099739283.html
تدمير بنك الجينات النباتية الوحيد في السودان يهدد الأمن الغذائي
تدمير بنك الجينات النباتية الوحيد في السودان يهدد الأمن الغذائي
سبوتنيك عربي
تعرض بنك الجينات النباتية في مدينة ود مدني السودانية لتدمير كبير خلال سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، مما أدى إلى فقدان عينات وراثية نادرة كانت تشكل... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T06:45+0000
2025-04-21T06:45+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وقال موقع "أخبار السودان" إن زيارة ميدانية لمقر بنك الموارد الوراثية التابع لهيئة البحوث الزراعية كشفت عن مشاهد مروعة، حيث تحول المبنى إلى أنقاض مع بقاء بعض العينات المتناثرة من البذور والنباتات فقط. وقد أسس هذا المركز في الثمانينيات ليصبح المرجع الرئيسي للتنوع البيولوجي الزراعي في السودان.وفقاً لمدير المركز علي زكريا بابكر، فقد تم جمع أكثر من 17 ألف عينة وراثية من مختلف أنحاء السودان على مدى 40 عاماً، كانت تحفظ في ثلاجات بدرجة حرارة 20 تحت الصفر، هذه العينات شملت أصنافاً نادرة من المحاصيل الزراعية وأقاربها البرية التي تتميز بمقاومة للأمراض والتكيف مع التغيرات المناخية. أكد الخبراء أن هذه الكارثة ستؤثر سلباً على برامج تحسين المحاصيل الزراعية، والقدرة على مواجهة التغير المناخي، كما تهددالأمن الغذائي في السودان والبحوث العلمية في مجال الزراعة. وكشف تقرير عن سرقة 35 ثلاجة حفظ وأكثر من 8 حواسيب، بالإضافة إلى أجهزة المعامل التي كانت تستخدم لتوثيق المعلومات الوراثية، ويعد هذا المركز -حسب مسؤولين- الخامس عشر عالمياً من حيث الأهمية في مجال حفظ الموارد الوراثية النباتية.من جانبهم، أطلق خبراء زراعيون تحذيرات عاجلة من تداعيات هذه الكارثة، مشيرين إلى أن بعض هذه العينات المفقودة لا يمكن تعويضها بسبب اختفاء مصادرها الأصلية نتيجة التغيرات البيئية والمناخية.وفي وقت سابق، صرح والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن "خلو العاصمة السودانية من قوات الدعم السريع"، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في خدمات المياه بعد عودة التيار الكهربائي لمحطات الضخ، مع استمرار الجهود لمعالجة مشاكل الكهرباء في بعض المناطق.ونقل موقع "الراكوبة"، عن حمزة، أن "حكومة الولاية تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "عودة الخدمات ستتم بشكل تدريجي".وكشف الوالي عن وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين الولاية وضواحيها، معربًا عن توقعه إعلان الخرطوم "خالية من المليشيات" خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل جارٍ، وفق "خطط مدروسة لتحقيق هذا الهدف بجهود القوات النظامية".
https://sarabic.ae/20250420/منسق-المدنية-للسلام-في-السودان-يكشف-لـسبوتنيك-العوامل-التي-أفشلت-مؤتمر-لندن-لوقف-الحرب-1099736351.html
https://sarabic.ae/20250417/بعد-عامين-من-الصراع-الدامي-حصيلة-الحرب-في-السودان-1099622181.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

تدمير بنك الجينات النباتية الوحيد في السودان يهدد الأمن الغذائي

06:45 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
تعرض بنك الجينات النباتية في مدينة ود مدني السودانية لتدمير كبير خلال سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، مما أدى إلى فقدان عينات وراثية نادرة كانت تشكل أساس الأمن الغذائي والبحوث الزراعية في البلاد.
وقال موقع "أخبار السودان" إن زيارة ميدانية لمقر بنك الموارد الوراثية التابع لهيئة البحوث الزراعية كشفت عن مشاهد مروعة، حيث تحول المبنى إلى أنقاض مع بقاء بعض العينات المتناثرة من البذور والنباتات فقط. وقد أسس هذا المركز في الثمانينيات ليصبح المرجع الرئيسي للتنوع البيولوجي الزراعي في السودان.
وفقاً لمدير المركز علي زكريا بابكر، فقد تم جمع أكثر من 17 ألف عينة وراثية من مختلف أنحاء السودان على مدى 40 عاماً، كانت تحفظ في ثلاجات بدرجة حرارة 20 تحت الصفر، هذه العينات شملت أصنافاً نادرة من المحاصيل الزراعية وأقاربها البرية التي تتميز بمقاومة للأمراض والتكيف مع التغيرات المناخية.
سامي سليمان حسن طاهر مدير المركز الألماني السوداني للسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
منسق "المدنية للسلام" في السودان يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي أفشلت مؤتمر لندن لوقف الحرب
أمس, 19:30 GMT
أكد الخبراء أن هذه الكارثة ستؤثر سلباً على برامج تحسين المحاصيل الزراعية، والقدرة على مواجهة التغير المناخي، كما تهددالأمن الغذائي في السودان والبحوث العلمية في مجال الزراعة.
وكشف تقرير عن سرقة 35 ثلاجة حفظ وأكثر من 8 حواسيب، بالإضافة إلى أجهزة المعامل التي كانت تستخدم لتوثيق المعلومات الوراثية، ويعد هذا المركز -حسب مسؤولين- الخامس عشر عالمياً من حيث الأهمية في مجال حفظ الموارد الوراثية النباتية.
من جانبهم، أطلق خبراء زراعيون تحذيرات عاجلة من تداعيات هذه الكارثة، مشيرين إلى أن بعض هذه العينات المفقودة لا يمكن تعويضها بسبب اختفاء مصادرها الأصلية نتيجة التغيرات البيئية والمناخية.
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
وسائط متعددة
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان
17 أبريل, 09:16 GMT
وفي وقت سابق، صرح والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن "خلو العاصمة السودانية من قوات الدعم السريع"، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في خدمات المياه بعد عودة التيار الكهربائي لمحطات الضخ، مع استمرار الجهود لمعالجة مشاكل الكهرباء في بعض المناطق.
ونقل موقع "الراكوبة"، عن حمزة، أن "حكومة الولاية تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "عودة الخدمات ستتم بشكل تدريجي".
وكشف الوالي عن وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين الولاية وضواحيها، معربًا عن توقعه إعلان الخرطوم "خالية من المليشيات" خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل جارٍ، وفق "خطط مدروسة لتحقيق هذا الهدف بجهود القوات النظامية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала