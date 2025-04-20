منسق "المدنية للسلام" في السودان يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي أفشلت مؤتمر لندن لوقف الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250420/منسق-المدنية-للسلام-في-السودان-يكشف-لـسبوتنيك-العوامل-التي-أفشلت-مؤتمر-لندن-لوقف-الحرب-1099736351.html
منسق "المدنية للسلام" في السودان يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي أفشلت مؤتمر لندن لوقف الحرب
منسق "المدنية للسلام" في السودان يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي أفشلت مؤتمر لندن لوقف الحرب
سبوتنيك عربي
أكد منسق الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان، سامى طاھر، أن "الشعب يرفض تلك الحرب المدمرة التي يتبارى فيها الجيش والدعم السريع، "لإبادة الشعب السوداني"... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T19:30+0000
2025-04-20T19:30+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
الحكومة السودانية
محمد حمدان حميدتي
دارفور
الخرطوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091270751_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_7bab2a02442e028716c5e23ac27f6099.png
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ما زاد من الألم والحسرة لدى السودانيين هو موقف المجتمع الدولي الذي عقد مؤخرا مؤتمرا دوليا في العاصمة البريطانية لندن تحكمت فيه بعض الأطراف الداخلية ووجهت الدعوات لمن يتوافق معها وأقصد الآخرين، لذلك كان الفشل منطقيا للمؤتمر ولم يتفق الأطراف على خطوة واحدة يمكن البناء عليها لوقف الحرب وإحلال السلام في البلد بعد أن دخلت الحرب في عامها الثالث.وأشار منسق الكتلة المدنية إلى أنه في كل مؤتمر من المؤتمر السابقة تتوالى التبرعات والھبات المليونية من الدولارات، لمد يد العون والمساعدة لشعب السودان المنكوب بإعانات إنسانية وھنا لا يسع المرء سوى تقدير جھودھم، لكن هناك تساؤل.. أين شعب السودان بقواه وتنظيماته المدنية الثورية والنسائية وطرقھا الصوفية ومبدعيھا ومھنيھا وعمالھا وإداراتھا الأھلية وكنيستھا السودانية من التمثيل بھذه المؤتمرات، تعبيرا عن كل شرائح وأطياف الشعب السودانى، وهذا هو السبب في فشل مؤتمر لندن الأخير.وأوضح طاهر أن "اختطاف تمثيل شعب السودان دون وجه حق بلغ مداه الأمر الذي تسبب في فشل كل جهود مؤتمرات المجتمع الدولي والإقليمي لوقف الحرب، لا بد لجميع النشطاء بالعمل الوطني السعي بجدية لوقف ھذه الحرب القذرة، لكن يبدو أن من أوصل الأوضاع إلى تلك المرحلة، أن الجبهة المدنية التي تمثل الشعب لم تتحد حتى الآن لتكون رقما فاعلا في كل لقاء، لكن الطامة الكبرى تتمثل فيمن اختطف تمثيل الشعب دون وجه حق، وبكل أسف هذا هو نفس أسلوب النظام السابق الذي قامت عليه الثورة".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250415/قائد-الدعم-السريع-في-السودان-لا-نهدف-إلى-بناء-دولة-موازية-ولن-نسمح-بسيطرة-الجيش-على-كل-البلاد-1099582760.html
دارفور
لندن
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091270751_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_5862d7f91f1d3e199e5b6fb4c5514491.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, الحكومة السودانية, محمد حمدان حميدتي, دارفور, الخرطوم, لندن, الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة, العالم العربي, حول العالم, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, الحكومة السودانية, محمد حمدان حميدتي, دارفور, الخرطوم, لندن, الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة, العالم العربي, حول العالم, العالم, أخبار العالم الآن

منسق "المدنية للسلام" في السودان يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي أفشلت مؤتمر لندن لوقف الحرب

19:30 GMT 20.04.2025
© Photoسامي سليمان حسن طاهر مدير المركز الألماني السوداني للسلام
سامي سليمان حسن طاهر مدير المركز الألماني السوداني للسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Photo
تابعنا عبر
حصري
أكد منسق الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان، سامى طاھر، أن "الشعب يرفض تلك الحرب المدمرة التي يتبارى فيها الجيش والدعم السريع، "لإبادة الشعب السوداني" الذي يحمل بداخله الحسرة والألم نتيجة القتل والتهجير والنزوح دون أن يقترف أي ذنب".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ما زاد من الألم والحسرة لدى السودانيين هو موقف المجتمع الدولي الذي عقد مؤخرا مؤتمرا دوليا في العاصمة البريطانية لندن تحكمت فيه بعض الأطراف الداخلية ووجهت الدعوات لمن يتوافق معها وأقصد الآخرين، لذلك كان الفشل منطقيا للمؤتمر ولم يتفق الأطراف على خطوة واحدة يمكن البناء عليها لوقف الحرب وإحلال السلام في البلد بعد أن دخلت الحرب في عامها الثالث.

وأضاف طاهر أنه على مدار العامين الماضيين من الحرب عقد المجتمع الدولي عشرات المؤتمرات ودعوات التفاوض، بداية من أديس أبابا وجيبوتي والقاهرة وجدة والمنامة وباريس ولندن مؤخرا، حيث سعت كل تلك اللقاءات لوقف الحرب واستعادة مدنية وديمقراطية الدولة التي نادت بها الثورة السودانية".

وأشار منسق الكتلة المدنية إلى أنه في كل مؤتمر من المؤتمر السابقة تتوالى التبرعات والھبات المليونية من الدولارات، لمد يد العون والمساعدة لشعب السودان المنكوب بإعانات إنسانية وھنا لا يسع المرء سوى تقدير جھودھم، لكن هناك تساؤل.. أين شعب السودان بقواه وتنظيماته المدنية الثورية والنسائية وطرقھا الصوفية ومبدعيھا ومھنيھا وعمالھا وإداراتھا الأھلية وكنيستھا السودانية من التمثيل بھذه المؤتمرات، تعبيرا عن كل شرائح وأطياف الشعب السودانى، وهذا هو السبب في فشل مؤتمر لندن الأخير.
وأوضح طاهر أن "اختطاف تمثيل شعب السودان دون وجه حق بلغ مداه الأمر الذي تسبب في فشل كل جهود مؤتمرات المجتمع الدولي والإقليمي لوقف الحرب، لا بد لجميع النشطاء بالعمل الوطني السعي بجدية لوقف ھذه الحرب القذرة، لكن يبدو أن من أوصل الأوضاع إلى تلك المرحلة، أن الجبهة المدنية التي تمثل الشعب لم تتحد حتى الآن لتكون رقما فاعلا في كل لقاء، لكن الطامة الكبرى تتمثل فيمن اختطف تمثيل الشعب دون وجه حق، وبكل أسف هذا هو نفس أسلوب النظام السابق الذي قامت عليه الثورة".
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
قائد "الدعم السريع" في السودان: لا نهدف إلى بناء دولة موازية ولن نسمح بسيطرة الجيش على كل البلاد
15 أبريل, 20:22 GMT
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала