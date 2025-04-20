https://sarabic.ae/20250420/منسق-المدنية-للسلام-في-السودان-يكشف-لـسبوتنيك-العوامل-التي-أفشلت-مؤتمر-لندن-لوقف-الحرب-1099736351.html

منسق "المدنية للسلام" في السودان يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي أفشلت مؤتمر لندن لوقف الحرب

منسق "المدنية للسلام" في السودان يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي أفشلت مؤتمر لندن لوقف الحرب

سبوتنيك عربي

أكد منسق الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان، سامى طاھر، أن "الشعب يرفض تلك الحرب المدمرة التي يتبارى فيها الجيش والدعم السريع، "لإبادة الشعب السوداني"... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T19:30+0000

2025-04-20T19:30+0000

2025-04-20T19:30+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ما زاد من الألم والحسرة لدى السودانيين هو موقف المجتمع الدولي الذي عقد مؤخرا مؤتمرا دوليا في العاصمة البريطانية لندن تحكمت فيه بعض الأطراف الداخلية ووجهت الدعوات لمن يتوافق معها وأقصد الآخرين، لذلك كان الفشل منطقيا للمؤتمر ولم يتفق الأطراف على خطوة واحدة يمكن البناء عليها لوقف الحرب وإحلال السلام في البلد بعد أن دخلت الحرب في عامها الثالث.وأشار منسق الكتلة المدنية إلى أنه في كل مؤتمر من المؤتمر السابقة تتوالى التبرعات والھبات المليونية من الدولارات، لمد يد العون والمساعدة لشعب السودان المنكوب بإعانات إنسانية وھنا لا يسع المرء سوى تقدير جھودھم، لكن هناك تساؤل.. أين شعب السودان بقواه وتنظيماته المدنية الثورية والنسائية وطرقھا الصوفية ومبدعيھا ومھنيھا وعمالھا وإداراتھا الأھلية وكنيستھا السودانية من التمثيل بھذه المؤتمرات، تعبيرا عن كل شرائح وأطياف الشعب السودانى، وهذا هو السبب في فشل مؤتمر لندن الأخير.وأوضح طاهر أن "اختطاف تمثيل شعب السودان دون وجه حق بلغ مداه الأمر الذي تسبب في فشل كل جهود مؤتمرات المجتمع الدولي والإقليمي لوقف الحرب، لا بد لجميع النشطاء بالعمل الوطني السعي بجدية لوقف ھذه الحرب القذرة، لكن يبدو أن من أوصل الأوضاع إلى تلك المرحلة، أن الجبهة المدنية التي تمثل الشعب لم تتحد حتى الآن لتكون رقما فاعلا في كل لقاء، لكن الطامة الكبرى تتمثل فيمن اختطف تمثيل الشعب دون وجه حق، وبكل أسف هذا هو نفس أسلوب النظام السابق الذي قامت عليه الثورة".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sarabic.ae/20250415/قائد-الدعم-السريع-في-السودان-لا-نهدف-إلى-بناء-دولة-موازية-ولن-نسمح-بسيطرة-الجيش-على-كل-البلاد-1099582760.html

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