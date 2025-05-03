https://sarabic.ae/20250503/الخارجية-السودانية-الدعم-السريع-ارتكبت-مجزرة-بحق-300-مدني-في-غرب-كردفان-1100137702.html

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" ارتكبت مجزرة بحق 300 مدني في غرب كردفان

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" ارتكبت مجزرة بحق 300 مدني في غرب كردفان

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، إن "قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في أنحاء البلاد"، مشيرة إلى "مجزرة جديدة راح... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T18:30+0000

2025-05-03T18:30+0000

2025-05-03T18:30+0000

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وأضافت الخارجية، في بيان اليوم، أن "عناصر "الدعم السريع: وثّقوا بأنفسهم هذه الجرائم البشعة، بما في ذلك دهس الجثث وتسويتها بالأرض، في سلوك وصفته بأنه تجاوز لأبشع ممارسات الجماعات الإرهابية عبر التاريخ".وأكد البيان أن "استمرار هذه الانتهاكات يعكس خطورة إفلات الجناة من العقاب على المستوى الدولي، مما يشجع "الدعم السريع" و"راعيتها الإقليمية" على مواصلة دعم آلة القتل وتعطيل الحياة في السودان"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيانها دعوتها لمجلس الأمن والفاعلين الدوليين إلى "إنهاء حالة التساهل مع "قوات الدعم السريع" وداعميها الخارجيين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، أن "قواتها حققت مساء أمس انتصارا جديدا بتحرير مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان".من جهته، قال مصدر عسكري سوداني، إن "الجيش أخلى مواقعه في بلدة النهود وسط البلاد"، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي أعلنت سيطرتها على البلدة ومقر قيادة اللواء 18، مؤكدا أن قوات الجيش "ستعود بقوة" لاستعادة البلدة الواقعة في ولاية غرب كردفان.بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان، إن "قوات الدعم السريع قتلت نحو 300 مدني في النهود بولاية غرب كردفان"، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.وحذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان أمس الجمعة، من أن الصراع الدائر في السودان تسبب في نشوء "أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد النازحين داخلياً ليصل إلى 12.7 مليون شخص.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن