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https://sarabic.ae/20250503/الجيش-السوداني-يخلي-مواقعه-من-بلدة-النهود-والدعم-السريع-يسيطر-على-مدينة-الخوي-بكردفان-1100127082.html
الجيش السوداني يخلي مواقعه من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
الجيش السوداني يخلي مواقعه من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، أن "قواتها حققت مساء أمس انتصارا جديدا بتحرير مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان". 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T10:48+0000
2025-05-03T10:48+0000
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من جهته، قال مصدر عسكري سوداني، إن "الجيش أخلى مواقعه في بلدة النهود وسط البلاد"، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي أعلنت سيطرتها على البلدة ومقر قيادة اللواء 18، مؤكدا أن قوات الجيش "ستعود بقوة" لاستعادة البلدة الواقعة في ولاية غرب كردفان.بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان، إن "قوات الدعم السريع قتلت نحو 300 مدني في النهود بولاية غرب كردفان"، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.وحذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان أمس الجمعه، من أن الصراع الدائر في السودان تسبب في نشوء "أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد النازحين داخلياً ليصل إلى 12.7 مليون شخص.وقال موقع "مبتدا"، إن هذا التحذير الخطير يأتي بالتزامن مع قيام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، حيث بدأ أخيرا توزيع مساعدات غذائية على 100 ألف شخص في منطقة جبل الأولياء جنوب العاصمة الخرطوم.من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية لبرنامج الأغذية العالمي أن المنظمة تقدم حاليا مساعدات عاجلة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني، مضيفة: "تمكنا من تنظيم قوافل إغاثية جديدة إلى منطقة الفاشر في شمال دارفور، نستهدف من خلالها توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضرراً".وأشارت المتحدثة إلى أن "نقص التمويل يشكل العقبة الرئيسية أمام توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية"، محذرة من "خطر تفشي المجاعة في عدة مناطق من السودان إذا لم تتحسن الإمدادات التمويلية".وكشفت المتحدثة عن خطة شاملة للحد من تداعيات الأزمة، قائلة: "نعمل على عدة جبهات للتخفيف من حدة المجاعة المتوقعة ومشكلة سوء التغذية، مع تقديم دعم عاجل للقطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بالأزمة".وفي وقت سابق، علّقت المتخصصة في التخطيط التنموي والناشطة السودانية في العمل العام، الدكتورة محاسن زين العابدين، على تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما في ظل إعلان المجاعة، مؤكدة أن ما يجري يعد كارثة غير مسبوقة.وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" أوضحت زين العابدين أن السودان هو البلد الوحيد الذي أعلنت فيه المجاعة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض، وتوقف المؤسسات الصحية والتعليمية عن العمل.كما أكدت أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًا، لافتة إلى أن السودان يشهد حالياً أكبر موجة نزوح في العالم، حيث يجبر المدنيون، دون موارد، على مغادرة مناطقهم، إضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين، ومدنيين مهددين معرضين للخطر.يذكر أن الأزمة الإنسانية في السودان تشهد تدهوراً متسارعاً منذ اندلاع الصراع المسلح، حيث تعاني مناطق واسعة من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.
https://sarabic.ae/20250501/خبيرة-في-التخطيط-التنموي-لـسبوتنيك-السودان-يواجه-كارثة-إنسانية-غير-مسبوقة-1100098074.html
https://sarabic.ae/20250428/بسبب-مسيرات-استراتيجية-السودان-يستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الصينية-1099952332.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يخلي مواقعه من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان

10:48 GMT 03.05.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، أن "قواتها حققت مساء أمس انتصارا جديدا بتحرير مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان".
من جهته، قال مصدر عسكري سوداني، إن "الجيش أخلى مواقعه في بلدة النهود وسط البلاد"، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي أعلنت سيطرتها على البلدة ومقر قيادة اللواء 18، مؤكدا أن قوات الجيش "ستعود بقوة" لاستعادة البلدة الواقعة في ولاية غرب كردفان.
بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان، إن "قوات الدعم السريع قتلت نحو 300 مدني في النهود بولاية غرب كردفان"، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
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1 مايو, 21:27 GMT
وحذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان أمس الجمعه، من أن الصراع الدائر في السودان تسبب في نشوء "أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد النازحين داخلياً ليصل إلى 12.7 مليون شخص.
وقال موقع "مبتدا"، إن هذا التحذير الخطير يأتي بالتزامن مع قيام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، حيث بدأ أخيرا توزيع مساعدات غذائية على 100 ألف شخص في منطقة جبل الأولياء جنوب العاصمة الخرطوم.
من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية لبرنامج الأغذية العالمي أن المنظمة تقدم حاليا مساعدات عاجلة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني، مضيفة: "تمكنا من تنظيم قوافل إغاثية جديدة إلى منطقة الفاشر في شمال دارفور، نستهدف من خلالها توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضرراً".
وأشارت المتحدثة إلى أن "نقص التمويل يشكل العقبة الرئيسية أمام توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية"، محذرة من "خطر تفشي المجاعة في عدة مناطق من السودان إذا لم تتحسن الإمدادات التمويلية".
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وكشفت المتحدثة عن خطة شاملة للحد من تداعيات الأزمة، قائلة: "نعمل على عدة جبهات للتخفيف من حدة المجاعة المتوقعة ومشكلة سوء التغذية، مع تقديم دعم عاجل للقطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بالأزمة".
وفي وقت سابق، علّقت المتخصصة في التخطيط التنموي والناشطة السودانية في العمل العام، الدكتورة محاسن زين العابدين، على تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما في ظل إعلان المجاعة، مؤكدة أن ما يجري يعد كارثة غير مسبوقة.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" أوضحت زين العابدين أن السودان هو البلد الوحيد الذي أعلنت فيه المجاعة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض، وتوقف المؤسسات الصحية والتعليمية عن العمل.
معارك في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
© AFP 2023أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة.
أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023
أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة.
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
© AFP 2023الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين.
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين.
© AFP 2023تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين.
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين.
© AFP 2023سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
© AP Photo / Marwan Aliالدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Marwan Ali
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
© AFP 2023أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين.
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين.
© AP Photo / Marwan Aliشوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Marwan Ali
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
© AP Photo / Marwan Aliشوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023
شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Marwan Ali
شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023
1/10
© AFP 2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
2/10
© AFP 2023
أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة.
3/10
© AFP 2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
4/10
© AFP 2023
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين.
5/10
© AFP 2023
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين.
6/10
© AFP 2023
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
7/10
© AP Photo / Marwan Ali
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
8/10
© AFP 2023
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين.
9/10
© AP Photo / Marwan Ali
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
10/10
© AP Photo / Marwan Ali
شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023
كما أكدت أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًا، لافتة إلى أن السودان يشهد حالياً أكبر موجة نزوح في العالم، حيث يجبر المدنيون، دون موارد، على مغادرة مناطقهم، إضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين، ومدنيين مهددين معرضين للخطر.
يذكر أن الأزمة الإنسانية في السودان تشهد تدهوراً متسارعاً منذ اندلاع الصراع المسلح، حيث تعاني مناطق واسعة من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.
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