https://sarabic.ae/20250503/الجيش-السوداني-يخلي-مواقعه-من-بلدة-النهود-والدعم-السريع-يسيطر-على-مدينة-الخوي-بكردفان-1100127082.html

الجيش السوداني يخلي مواقعه من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان

الجيش السوداني يخلي مواقعه من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، أن "قواتها حققت مساء أمس انتصارا جديدا بتحرير مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان". 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T10:48+0000

2025-05-03T10:48+0000

2025-05-03T10:48+0000

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من جهته، قال مصدر عسكري سوداني، إن "الجيش أخلى مواقعه في بلدة النهود وسط البلاد"، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي أعلنت سيطرتها على البلدة ومقر قيادة اللواء 18، مؤكدا أن قوات الجيش "ستعود بقوة" لاستعادة البلدة الواقعة في ولاية غرب كردفان.بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان، إن "قوات الدعم السريع قتلت نحو 300 مدني في النهود بولاية غرب كردفان"، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.وحذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان أمس الجمعه، من أن الصراع الدائر في السودان تسبب في نشوء "أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد النازحين داخلياً ليصل إلى 12.7 مليون شخص.وقال موقع "مبتدا"، إن هذا التحذير الخطير يأتي بالتزامن مع قيام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، حيث بدأ أخيرا توزيع مساعدات غذائية على 100 ألف شخص في منطقة جبل الأولياء جنوب العاصمة الخرطوم.من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية لبرنامج الأغذية العالمي أن المنظمة تقدم حاليا مساعدات عاجلة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني، مضيفة: "تمكنا من تنظيم قوافل إغاثية جديدة إلى منطقة الفاشر في شمال دارفور، نستهدف من خلالها توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضرراً".وأشارت المتحدثة إلى أن "نقص التمويل يشكل العقبة الرئيسية أمام توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية"، محذرة من "خطر تفشي المجاعة في عدة مناطق من السودان إذا لم تتحسن الإمدادات التمويلية".وكشفت المتحدثة عن خطة شاملة للحد من تداعيات الأزمة، قائلة: "نعمل على عدة جبهات للتخفيف من حدة المجاعة المتوقعة ومشكلة سوء التغذية، مع تقديم دعم عاجل للقطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بالأزمة".وفي وقت سابق، علّقت المتخصصة في التخطيط التنموي والناشطة السودانية في العمل العام، الدكتورة محاسن زين العابدين، على تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما في ظل إعلان المجاعة، مؤكدة أن ما يجري يعد كارثة غير مسبوقة.وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" أوضحت زين العابدين أن السودان هو البلد الوحيد الذي أعلنت فيه المجاعة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض، وتوقف المؤسسات الصحية والتعليمية عن العمل.كما أكدت أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًا، لافتة إلى أن السودان يشهد حالياً أكبر موجة نزوح في العالم، حيث يجبر المدنيون، دون موارد، على مغادرة مناطقهم، إضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين، ومدنيين مهددين معرضين للخطر.يذكر أن الأزمة الإنسانية في السودان تشهد تدهوراً متسارعاً منذ اندلاع الصراع المسلح، حيث تعاني مناطق واسعة من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.

https://sarabic.ae/20250501/خبيرة-في-التخطيط-التنموي-لـسبوتنيك-السودان-يواجه-كارثة-إنسانية-غير-مسبوقة-1100098074.html

https://sarabic.ae/20250428/بسبب-مسيرات-استراتيجية-السودان-يستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الصينية-1099952332.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي