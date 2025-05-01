https://sarabic.ae/20250501/خبيرة-في-التخطيط-التنموي-لـسبوتنيك-السودان-يواجه-كارثة-إنسانية-غير-مسبوقة-1100098074.html

خبيرة في التخطيط التنموي لـ"سبوتنيك": السودان يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

خبيرة في التخطيط التنموي لـ"سبوتنيك": السودان يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

علّقت المتخصصة في التخطيط التنموي والناشطة السودانية في العمل العام، الدكتورة محاسن زين العابدين، على تطورات الأوضاع في السودان، لاسيما في ظل إعلان المجاعة،... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T21:27+0000

2025-05-01T21:27+0000

2025-05-01T21:28+0000

اتفاق السودان

المجاعة

حصري

الجيش السوداني

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" أوضحت زين العابدين أن السودان هو البلد الوحيد الذي أعلنت فيه المجاعة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض، وتوقف المؤسسات الصحية والتعليمية عن العمل.كما أكدت أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًا، لافتة إلى أن السودان يشهد حالياً أكبر موجة نزوح في العالم، حيث يجبر المدنيون، دون موارد، على مغادرة مناطقهم، إضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين، ومدنيين مهددين معرضين للخطر.وفي ما يتعلق بدور المنظمات الأممية والإنسانية في جهود الإغاثة، أشارت الناشطة السودانية في العمل العام إلى أن دور هذه الجهات لا يزال محدودًا في مواجهة حجم الكارثة، موضحة أن المساعدات كان يتم استغلالها من قبل الأطراف المتنازعة.كما نبهت إلى وجود تجاهل دولي واضح، وانعدام إرادة حقيقية لوقف الحرب، وغياب المسارات الآمنة والآليات الكفيلة بإيصال الدعم للمواطنين المدنيين.واعتبرت أن إنهاء تداعيات الحرب في المدى القريب أمر مستبعد، نظرًا لحجم الدمار الذي طال البنية التحتية، وتضرر شبكات المياه والكهرباء، والمناطق السكنية بشكل شبه كامل.وأمس الخميس، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن موسم الأمطار المقبل ونقص التمويل قد يهددان التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في مواجهة المجاعة في السودان. وأكد برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، أن:وقد تم تأكيد المجاعة في عشرة مواقع في السودان، ثمانية منها في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك في الخرطوم، وفي المناطق الأكثر تضررا، يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد، متجاوزا بذلك عتبة المجاعة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

https://sarabic.ae/20250501/عدد-غير-مسبوق-جوع-كارثي-يهدد-638-ألف-شخص-في-دولة-عربية-1100063748.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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اتفاق السودان, المجاعة, حصري, الجيش السوداني