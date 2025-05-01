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خبيرة في التخطيط التنموي لـ"سبوتنيك": السودان يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبيرة في التخطيط التنموي لـ"سبوتنيك": السودان يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
علّقت المتخصصة في التخطيط التنموي والناشطة السودانية في العمل العام، الدكتورة محاسن زين العابدين، على تطورات الأوضاع في السودان، لاسيما في ظل إعلان المجاعة،... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T21:27+0000
2025-05-01T21:28+0000
اتفاق السودان
المجاعة
حصري
الجيش السوداني
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" أوضحت زين العابدين أن السودان هو البلد الوحيد الذي أعلنت فيه المجاعة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض، وتوقف المؤسسات الصحية والتعليمية عن العمل.كما أكدت أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًا، لافتة إلى أن السودان يشهد حالياً أكبر موجة نزوح في العالم، حيث يجبر المدنيون، دون موارد، على مغادرة مناطقهم، إضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين، ومدنيين مهددين معرضين للخطر.وفي ما يتعلق بدور المنظمات الأممية والإنسانية في جهود الإغاثة، أشارت الناشطة السودانية في العمل العام إلى أن دور هذه الجهات لا يزال محدودًا في مواجهة حجم الكارثة، موضحة أن المساعدات كان يتم استغلالها من قبل الأطراف المتنازعة.كما نبهت إلى وجود تجاهل دولي واضح، وانعدام إرادة حقيقية لوقف الحرب، وغياب المسارات الآمنة والآليات الكفيلة بإيصال الدعم للمواطنين المدنيين.واعتبرت أن إنهاء تداعيات الحرب في المدى القريب أمر مستبعد، نظرًا لحجم الدمار الذي طال البنية التحتية، وتضرر شبكات المياه والكهرباء، والمناطق السكنية بشكل شبه كامل.وأمس الخميس، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن موسم الأمطار المقبل ونقص التمويل قد يهددان التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في مواجهة المجاعة في السودان. وأكد برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، أن:وقد تم تأكيد المجاعة في عشرة مواقع في السودان، ثمانية منها في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك في الخرطوم، وفي المناطق الأكثر تضررا، يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد، متجاوزا بذلك عتبة المجاعة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.
https://sarabic.ae/20250501/عدد-غير-مسبوق-جوع-كارثي-يهدد-638-ألف-شخص-في-دولة-عربية-1100063748.html
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اتفاق السودان, المجاعة, حصري, الجيش السوداني
اتفاق السودان, المجاعة, حصري, الجيش السوداني

خبيرة في التخطيط التنموي لـ"سبوتنيك": السودان يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

21:27 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 21:28 GMT 01.05.2025)
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AHMED ABDELWAHAB
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حصري
علّقت المتخصصة في التخطيط التنموي والناشطة السودانية في العمل العام، الدكتورة محاسن زين العابدين، على تطورات الأوضاع في السودان، لاسيما في ظل إعلان المجاعة، مؤكدة أن ما يجري يعد كارثة غير مسبوقة.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" أوضحت زين العابدين أن السودان هو البلد الوحيد الذي أعلنت فيه المجاعة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض، وتوقف المؤسسات الصحية والتعليمية عن العمل.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
"عدد غير مسبوق"... جوع كارثي يهدد 638 ألف شخص في دولة عربية
06:35 GMT
كما أكدت أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًا، لافتة إلى أن السودان يشهد حالياً أكبر موجة نزوح في العالم، حيث يجبر المدنيون، دون موارد، على مغادرة مناطقهم، إضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين، ومدنيين مهددين معرضين للخطر.
وفي ما يتعلق بدور المنظمات الأممية والإنسانية في جهود الإغاثة، أشارت الناشطة السودانية في العمل العام إلى أن دور هذه الجهات لا يزال محدودًا في مواجهة حجم الكارثة، موضحة أن المساعدات كان يتم استغلالها من قبل الأطراف المتنازعة.
كما نبهت إلى وجود تجاهل دولي واضح، وانعدام إرادة حقيقية لوقف الحرب، وغياب المسارات الآمنة والآليات الكفيلة بإيصال الدعم للمواطنين المدنيين.
واعتبرت أن إنهاء تداعيات الحرب في المدى القريب أمر مستبعد، نظرًا لحجم الدمار الذي طال البنية التحتية، وتضرر شبكات المياه والكهرباء، والمناطق السكنية بشكل شبه كامل.
وأمس الخميس، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن موسم الأمطار المقبل ونقص التمويل قد يهددان التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في مواجهة المجاعة في السودان.
وأكد برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، أن:
"الحرب حولت السودان، إلى أكبر كارثة جوع في العالم"، حيث يواجه ما يقرب من نصف السكان 24.6 مليون شخص جوعا حادا"، مشيرة إلى أن هناك نحو 638 ألف شخص يواجهون جوعا كارثيا (التصنيف المرحلي المتكامل الخامس) وهو أعلى عدد في العالم.
وقد تم تأكيد المجاعة في عشرة مواقع في السودان، ثمانية منها في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.
وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك في الخرطوم، وفي المناطق الأكثر تضررا، يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد، متجاوزا بذلك عتبة المجاعة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.
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