https://sarabic.ae/20250501/عدد-غير-مسبوق-جوع-كارثي-يهدد-638-ألف-شخص-في-دولة-عربية-1100063748.html

"عدد غير مسبوق"... جوع كارثي يهدد 638 ألف شخص في دولة عربية

"عدد غير مسبوق"... جوع كارثي يهدد 638 ألف شخص في دولة عربية

سبوتنيك عربي

حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن موسم الأمطار المقبل ونقص التمويل قد يهددان التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في مواجهة المجاعة في إحدى الدول العربية. 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T06:35+0000

2025-05-01T06:35+0000

2025-05-01T06:35+0000

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وأكد برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، أن "الحرب حولت السودان، إلى أكبر كارثة جوع في العالم"، حيث يواجه ما يقرب من نصف السكان 24.6 مليون شخص جوعا حادا"، مشيرة إلى أن هناك نحو 638 ألف شخص يواجهون جوعا كارثيا (التصنيف المرحلي المتكامل الخامس) وهو أعلى عدد في العالم.وقد تم تأكيد المجاعة في عشرة مواقع في السودان، ثمانية منها في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك في الخرطوم، وفي المناطق الأكثر تضررا، يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد، متجاوزا بذلك عتبة المجاعة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.ومع دخول الصراع عامه الثالث في السودان، يستمر العنف ضد المدنيين في أجزاء أخرى من البلاد، مع ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي في أم درمان بولاية الخرطوم خلال الأيام الأخيرة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sarabic.ae/20250427/شبكة-أطباء-السودان-تكشف-عن-أكبر-جريمة-قتل-جماعي-موثقة-تشهدها-أم-درمان-1099938093.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي