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"أوكسفام": السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم بأكثر من 12 مليون نازح
"أوكسفام": السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم بأكثر من 12 مليون نازح
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان صدر اليوم الجمعة، من أن الصراع الدائر في السودان تسبب في نشوء "أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T11:10+0000
2025-05-02T11:10+0000
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وقال موقع "مبتدا" إن هذا التحذير الخطير يأتي بالتزامن مع قيام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، حيث بدأ أخيرا توزيع مساعدات غذائية على 100 ألف شخص في منطقة جبل الأولياء جنوب العاصمة الخرطوم.من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية لبرنامج الأغذية العالمي أن المنظمة تقدم حاليا مساعدات عاجلة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني، مضيفة: "تمكنا من تنظيم قوافل إغاثية جديدة إلى منطقة الفاشر في شمال دارفور، نستهدف من خلالها توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضرراً".وأشارت المتحدثة إلى أن "نقص التمويل يشكل العقبة الرئيسية أمام توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية"، محذرة من "خطر تفشي المجاعة في عدة مناطق من السودان إذا لم تتحسن الإمدادات التمويلية".وكشفت المتحدثة عن خطة شاملة للحد من تداعيات الأزمة، قائلة: "نعمل على عدة جبهات للتخفيف من حدة المجاعة المتوقعة ومشكلة سوء التغذية، مع تقديم دعم عاجل للقطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بالأزمة".وفي وقت سابق، علّقت المتخصصة في التخطيط التنموي والناشطة السودانية في العمل العام، الدكتورة محاسن زين العابدين، على تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما في ظل إعلان المجاعة، مؤكدة أن ما يجري يعد كارثة غير مسبوقة.وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" أوضحت زين العابدين أن السودان هو البلد الوحيد الذي أعلنت فيه المجاعة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض، وتوقف المؤسسات الصحية والتعليمية عن العمل.كما أكدت أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًا، لافتة إلى أن السودان يشهد حالياً أكبر موجة نزوح في العالم، حيث يجبر المدنيون، دون موارد، على مغادرة مناطقهم، إضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين، ومدنيين مهددين معرضين للخطر.يذكر أن الأزمة الإنسانية في السودان تشهد تدهوراً متسارعاً منذ اندلاع الصراع المسلح، حيث تعاني مناطق واسعة من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.
https://sarabic.ae/20250427/شبكة-أطباء-السودان-تكشف-عن-أكبر-جريمة-قتل-جماعي-موثقة-تشهدها-أم-درمان-1099938093.html
https://sarabic.ae/20250423/السودان-مقتل-وإصابة-العشرات-في-قصف-مدفعي-على-الفاشر-1099836323.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

"أوكسفام": السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم بأكثر من 12 مليون نازح

11:10 GMT 02.05.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان صدر اليوم الجمعة، من أن الصراع الدائر في السودان تسبب في نشوء "أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد النازحين داخلياً ليصل إلى 12.7 مليون شخص.
وقال موقع "مبتدا" إن هذا التحذير الخطير يأتي بالتزامن مع قيام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، حيث بدأ أخيرا توزيع مساعدات غذائية على 100 ألف شخص في منطقة جبل الأولياء جنوب العاصمة الخرطوم.
من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية لبرنامج الأغذية العالمي أن المنظمة تقدم حاليا مساعدات عاجلة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني، مضيفة: "تمكنا من تنظيم قوافل إغاثية جديدة إلى منطقة الفاشر في شمال دارفور، نستهدف من خلالها توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضرراً".
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وأشارت المتحدثة إلى أن "نقص التمويل يشكل العقبة الرئيسية أمام توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية"، محذرة من "خطر تفشي المجاعة في عدة مناطق من السودان إذا لم تتحسن الإمدادات التمويلية".
وكشفت المتحدثة عن خطة شاملة للحد من تداعيات الأزمة، قائلة: "نعمل على عدة جبهات للتخفيف من حدة المجاعة المتوقعة ومشكلة سوء التغذية، مع تقديم دعم عاجل للقطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بالأزمة".
وفي وقت سابق، علّقت المتخصصة في التخطيط التنموي والناشطة السودانية في العمل العام، الدكتورة محاسن زين العابدين، على تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما في ظل إعلان المجاعة، مؤكدة أن ما يجري يعد كارثة غير مسبوقة.
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السودان.. مقتل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الفاشر
23 أبريل, 20:45 GMT
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" أوضحت زين العابدين أن السودان هو البلد الوحيد الذي أعلنت فيه المجاعة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض، وتوقف المؤسسات الصحية والتعليمية عن العمل.
كما أكدت أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًا، لافتة إلى أن السودان يشهد حالياً أكبر موجة نزوح في العالم، حيث يجبر المدنيون، دون موارد، على مغادرة مناطقهم، إضافة إلى أعداد كبيرة من المهاجرين، ومدنيين مهددين معرضين للخطر.
يذكر أن الأزمة الإنسانية في السودان تشهد تدهوراً متسارعاً منذ اندلاع الصراع المسلح، حيث تعاني مناطق واسعة من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.
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