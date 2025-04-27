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"الدعم السريع" تعلن دخول الحرب مرحلة جديدة مع الجيش السوداني
"الدعم السريع" تعلن دخول الحرب مرحلة جديدة مع الجيش السوداني
سبوتنيك عربي
أعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، أن قواته دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة وادي... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T10:25+0000
2025-04-27T10:25+0000
العالم العربي
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن طبيق تأكيده أن الأيام المقبلة سوف تشهد "ضربات موجعة" لمواقع استراتيجية لما سماها "مليشيات البرهان والكتائب الإرهابية" وأن بورتسودان هي الهدف المقبل، على حد قوله.وفي وقت سابق، شنّت قوات الدعم السريع فجر أمس السبت، هجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع عسكرية حيوية في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة وادي سيدنا العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية.وأدت الضربات إلى اندلاع حرائق كبيرة في تلك المناطق، فيما انطلقت أصوات مدافع مضادة للطائرات في سماء المدينة، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المتحاربة.في سياق متصل، أفاد شهود عيان بظهور أعمدة كثيفة من الدخان والنيران من قاعدة وادي سيدنا العسكرية، نتيجة استهدافها بطائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة لقوات الدعم السريع. كما سُمع دوي انفجارات قوية ناجمة عن الضربات، مما يعكس تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات المتنازعة.جاءت هذه الهجمات بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة شهدتها مناطق جنوب أم درمان، يوم الجمعة الماضي، حيث حاولت قوات الدعم السريع اقتحام نقاط ارتكاز للجيش السوداني، إلا أن القوات النظامية تمكنت من صد الهجوم، متسببة في إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.وتُظهر هذه التطورات تصاعداً ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويُعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يُذكر أن أم درمان تشهد منذ أسابيع مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

"الدعم السريع" تعلن دخول الحرب مرحلة جديدة مع الجيش السوداني

10:25 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، أن قواته دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة وادي سيدنا وتدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيّرات ومخازن الأسلحة.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن طبيق تأكيده أن الأيام المقبلة سوف تشهد "ضربات موجعة" لمواقع استراتيجية لما سماها "مليشيات البرهان والكتائب الإرهابية" وأن بورتسودان هي الهدف المقبل، على حد قوله.
وفي وقت سابق، شنّت قوات الدعم السريع فجر أمس السبت، هجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع عسكرية حيوية في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة وادي سيدنا العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
البرهان: انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم وسنحرر كل شبر من أرض السودان
أمس, 12:04 GMT
وأدت الضربات إلى اندلاع حرائق كبيرة في تلك المناطق، فيما انطلقت أصوات مدافع مضادة للطائرات في سماء المدينة، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المتحاربة.
في سياق متصل، أفاد شهود عيان بظهور أعمدة كثيفة من الدخان والنيران من قاعدة وادي سيدنا العسكرية، نتيجة استهدافها بطائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة لقوات الدعم السريع. كما سُمع دوي انفجارات قوية ناجمة عن الضربات، مما يعكس تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات المتنازعة.
جاءت هذه الهجمات بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة شهدتها مناطق جنوب أم درمان، يوم الجمعة الماضي، حيث حاولت قوات الدعم السريع اقتحام نقاط ارتكاز للجيش السوداني، إلا أن القوات النظامية تمكنت من صد الهجوم، متسببة في إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.
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السودان.. مقتل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الفاشر
23 أبريل, 20:45 GMT
وتُظهر هذه التطورات تصاعداً ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويُعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.
يُذكر أن أم درمان تشهد منذ أسابيع مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
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