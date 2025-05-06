https://sarabic.ae/20250506/السودان-مسيرات-تهاجم-ميناء-ومطار-بورتسودان-واشتعال-النيران-وسط-المدينة-1100222100.html

السودان.. مسيرات تهاجم ميناء ومطار بورتسودان واشتعال النيران وسط المدينة

السودان.. مسيرات تهاجم ميناء ومطار بورتسودان واشتعال النيران وسط المدينة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن سربا من الطائرات المسيرة التابعة لقوات "الدعم السريع" قصفت منشآت حيوية في مدينة بورتسودان السودانية، للمرة الثالثة. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T16:16+0000

2025-05-06T16:16+0000

2025-05-06T16:16+0000

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وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قصف "الدعم السريع" للمدينة طال محيطي ميناء ومطار بورتسودان، حيث تصاعدت النيران وأعمدة الدخان بكثافة في سماء المدينة.وأكد أن ألسنة اللهب ارتفعت في مستودعات نفطية على مقربة من الميناء الجنوبي، وهو الميناء الرئيسي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث سُمع دوي انفجارين آخرين قرب فندق مارينا وسط المدينة، وفي محيط قاعدة "فلامنغو" العسكرية شمالي المدينة، تسببا في تصاعد محدود للدخان.وأشار الموقع إلى أن المسيّرات ألحقت أضرارا محدودة بفندق مارينا القريب من مقر قصر الضيافة وسط بورتسودان، منوها إلى أن السلطات السودانية أخلت المطار على الفور من المسافرين، وعلّقت الرحلات الجوية، بينما باشرت قوات الدفاع المدني احتواء النيران الناتجة عن القصف.ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه بعد هجوم مماثل أول أمس الأحد، اتهم فيه الجيش السوداني، قوات "الدعم السريع"، باستهداف قاعدة "عثمان دقنة" الجوية المجاورة للمطار بسرب من المسيّرات.وفي وقت سابق، شنّت قوات الدعم السريع هجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية حيوية عدة في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة "وادي سيدنا" العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية.وقال الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، إن قواته "دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني، وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة "وادي سيدنا" وتدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيّرات ومخازن الأسلحة".وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250506/انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-بورتسودان-عقب-استهداف-محطة-الطاقة-الرئيسية-1100207264.html

https://sarabic.ae/20250506/السودان-هجوم-جديد-بالمسيرات-يستهدف-مواقع-استراتيجية-في-بورتسودان-1100196780.html

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العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية