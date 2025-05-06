https://sarabic.ae/20250506/السودان-هجوم-جديد-بالمسيرات-يستهدف-مواقع-استراتيجية-في-بورتسودان-1100196780.html
السودان.. هجوم جديد بالمسيرات يستهدف مواقع استراتيجية في بورتسودان
السودان.. هجوم جديد بالمسيرات يستهدف مواقع استراتيجية في بورتسودان
سبوتنيك عربي
تعرضت مواقع عدة في مدينة بورتسودان السودانية، لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت محيط مطار المدينة ومينائها وعدد من الأهداف الأخرى. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T05:42+0000
2025-05-06T05:42+0000
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وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجوم استهدف أيضا مخزنا للوقود بمنطقة ترانزيت ومحيط فندق "كورال" بالمدينة.وتجدد الهجوم على المدينة، التي تعرضت أمس الاثنين، لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مخازن استراتيجية بها.ويقول الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع "استهدفت منشأة نفطية، بعد يوم واحد، من هجوم مماثل من مسيّرات انتحارية واستراتيجية استهدفت قاعدة "عثمان دقنة" الجوية ومطار بورتسودان، محدثة خسائر طالت أحد المخازن الرئيسية وتسبب في تعليق العمل به مؤقتا".وفي وقت سابق، شنّت قوات الدعم السريع هجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية حيوية عدة في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة "وادي سيدنا" العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية.وقال الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، إن قواته "دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني، وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة "وادي سيدنا" وتدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيّرات ومخازن الأسلحة".وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250505/السودان-يعلن-اشتعال-النيران-بمستودعات-النفط-الاستراتيجية-في-بورتسودان-إثر-تعرضها-لهجوم-1100185953.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
السودان.. هجوم جديد بالمسيرات يستهدف مواقع استراتيجية في بورتسودان
05:42 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 05:43 GMT 06.05.2025)
تعرضت مواقع عدة في مدينة بورتسودان السودانية، لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت محيط مطار المدينة ومينائها وعدد من الأهداف الأخرى.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجوم استهدف أيضا مخزنا للوقود بمنطقة ترانزيت ومحيط فندق "كورال" بالمدينة.
وتجدد الهجوم على المدينة، التي تعرضت أمس الاثنين، لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مخازن استراتيجية بها.
ويقول الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع "استهدفت منشأة نفطية، بعد يوم واحد، من هجوم مماثل من مسيّرات انتحارية واستراتيجية استهدفت قاعدة "عثمان دقنة" الجوية ومطار بورتسودان، محدثة خسائر طالت أحد المخازن الرئيسية وتسبب في تعليق العمل به مؤقتا".
وفي وقت سابق، شنّت قوات الدعم السريع هجمات
مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية حيوية عدة في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة "وادي سيدنا" العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية.
وقال الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، إن قواته "دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني، وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة "وادي سيدنا" وتدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيّرات ومخازن الأسلحة".
وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع
بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.
يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.