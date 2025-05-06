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‌‏الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري
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انقطاع التيار الكهربائي عن بورتسودان عقب استهداف محطة رئيسية للطاقة في المدينة
انقطاع التيار الكهربائي عن بورتسودان عقب استهداف محطة رئيسية للطاقة في المدينة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة كهرباء السودان انقطاع الكهرباء بصورة كاملة عن مدينة بورتسودان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تواصل العمل لاستعادة التيار في أسرع وقت... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T11:14+0000
2025-05-06T11:15+0000
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وانقطعت الكهرباء عن المدينة إثر استهداف المحطة التحويلية الرئيسية في بورتسودان بطائرات مسيرة، في وقت سابق من اليوم، حسب وسائل إعلام سودانية.وتتعرض المدينة لليوم الثالث على التوالي، لهجمات بطائرات مسيرة، تسببت بأضرار بالغة بالعديد من المواقع الاستراتيجية بالمدينة أبرزها المطار والميناء البحري، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران بالمطار مؤقتا.ويقول الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع "استهدفت منشأة نفطية، بعد يوم واحد، من هجوم مماثل من مسيّرات انتحارية واستراتيجية استهدفت قاعدة "عثمان دقنة" الجوية ومطار بورتسودان، محدثة خسائر طالت أحد المخازن الرئيسية وتسبب في تعليق العمل به مؤقتا".واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250505/السودان-يعلن-اشتعال-النيران-بمستودعات-النفط-الاستراتيجية-في-بورتسودان-إثر-تعرضها-لهجوم-1100185953.html
https://sarabic.ae/20250506/السودان-هجوم-جديد-بالمسيرات-يستهدف-مواقع-استراتيجية-في-بورتسودان-1100196780.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

انقطاع التيار الكهربائي عن بورتسودان عقب استهداف محطة رئيسية للطاقة في المدينة

11:14 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 11:15 GMT 06.05.2025)
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelevأبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelev
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أعلنت شركة كهرباء السودان انقطاع الكهرباء بصورة كاملة عن مدينة بورتسودان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تواصل العمل لاستعادة التيار في أسرع وقت ممكن.
وانقطعت الكهرباء عن المدينة إثر استهداف المحطة التحويلية الرئيسية في بورتسودان بطائرات مسيرة، في وقت سابق من اليوم، حسب وسائل إعلام سودانية.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
السودان يعلن اشتعال النيران بمستودعات النفط الاستراتيجية في بورتسودان إثر تعرضها لهجوم
أمس, 13:48 GMT
وتتعرض المدينة لليوم الثالث على التوالي، لهجمات بطائرات مسيرة، تسببت بأضرار بالغة بالعديد من المواقع الاستراتيجية بالمدينة أبرزها المطار والميناء البحري، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران بالمطار مؤقتا.

وتوجد في بورتسودان مقرات للعديد من المنظمات الدولية الإنسانية والمؤسسات الحكومية، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، التي يشهدها السودان، منذ اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023.

ويقول الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع "استهدفت منشأة نفطية، بعد يوم واحد، من هجوم مماثل من مسيّرات انتحارية واستراتيجية استهدفت قاعدة "عثمان دقنة" الجوية ومطار بورتسودان، محدثة خسائر طالت أحد المخازن الرئيسية وتسبب في تعليق العمل به مؤقتا".
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
السودان.. هجوم جديد بالمسيرات يستهدف مواقع استراتيجية في بورتسودان
05:42 GMT
واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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