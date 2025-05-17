الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية

عربي
عباس: نواجه مشروعا استعماريا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250517/الجزائر-تدرس-مشروعا-للربط-الكهربائي-المباشر-مع-دولة-أوروبية--1100662031.html
الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية
الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، يوم أمس الجمعة، محادثات ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، نيكولا... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T10:25+0000
2025-05-17T10:25+0000
الجزائر
العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099092851_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_b88847a627aa94b6f2481256ae16721d.jpg
وبحسب بيان الوزارة، جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية و"سوسيو-ثقافية" جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية.واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون وفرص الشراكة بين مجمعي "سوناطراك" و"إديسون"، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لا سيما المحروقات وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية.وبحسب صحيفة "النهار" تمت مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط.وأشار وزير الدولة بهذه المناسبة الى أهمية العلاقات التي تربط شركات القطاع خاصة والشركات الجزائرية عامة بنظيراتها الإيطالية، لا سيما تلك العاملة في عديد من مجالات الطاقة.وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في إطار "مخطط ماتي (Mattei Plan)"، لا سيما من خلال مرافقة الدول الإفريقية في تطوير مواردها الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.وقد عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الثقة والتفاهم الذي يطبع العلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة إديسون، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع قاعدة الشراكة وتنويع مجالات التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الطاقة.إعلام: نفق ضخم لتهريب المخدرات يربط بين دولتين عربيتيندولة عربية تحذر من أغان تروج لتعاطي المخدرات
https://sarabic.ae/20250513/أكبر-10-دول-عربية-امتلاكا-لسعة-الطاقة-المتجددة--1100466208.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099092851_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_7b5c5a18bd2aa0afa77fbb5fb597b478.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر, العالم, العالم العربي, اقتصاد

الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية

10:25 GMT 17.05.2025
© Photo / Unsplash/ Untitled Photoمحطة كهرباء
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Photo / Unsplash/ Untitled Photo
تابعنا عبر
أجرى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، يوم أمس الجمعة، محادثات ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، نيكولا مونتي.
وبحسب بيان الوزارة، جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية و"سوسيو-ثقافية" جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية.

وجرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، والمدير العام لمجمع "سونلغاز". وسفير الجزائر لدى إيطاليا، بالإضافة إلى القنصل العام للجزائر بنابولي وإطارات من القطاع.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون وفرص الشراكة بين مجمعي "سوناطراك" و"إديسون"، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لا سيما المحروقات وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية.

كما تناولت المحادثات بحث فرص تعزيز التعاون بين "سونلغاز" و"إديسون"، ولا سيما في مجال النقل الكهربائي، وصناعة المعدات وفي مجال الطاقات المتجددة.

وبحسب صحيفة "النهار" تمت مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مجتمع
أكبر 10 دول عربية امتلاكا لسعة الطاقة المتجددة
13 مايو, 09:02 GMT
وأشار وزير الدولة بهذه المناسبة الى أهمية العلاقات التي تربط شركات القطاع خاصة والشركات الجزائرية عامة بنظيراتها الإيطالية، لا سيما تلك العاملة في عديد من مجالات الطاقة.

ومن جهة أخرى، ناقش الطرفان مشروع "الممر الجنوبي" لتصدير الهيدروجين. كأحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في إطار التحول الطاقوي، إلى جانب بحث مجالات أخرى للتعاون في ميدان التكوين، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا.

وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في إطار "مخطط ماتي (Mattei Plan)"، لا سيما من خلال مرافقة الدول الإفريقية في تطوير مواردها الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.
وقد عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الثقة والتفاهم الذي يطبع العلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة إديسون، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع قاعدة الشراكة وتنويع مجالات التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الطاقة.
إعلام: نفق ضخم لتهريب المخدرات يربط بين دولتين عربيتين
دولة عربية تحذر من أغان تروج لتعاطي المخدرات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала