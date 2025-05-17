https://sarabic.ae/20250517/الجزائر-تدرس-مشروعا-للربط-الكهربائي-المباشر-مع-دولة-أوروبية--1100662031.html

الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية

الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، يوم أمس الجمعة، محادثات ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، نيكولا... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T10:25+0000

2025-05-17T10:25+0000

2025-05-17T10:25+0000

الجزائر

العالم

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099092851_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_b88847a627aa94b6f2481256ae16721d.jpg

وبحسب بيان الوزارة، جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية و"سوسيو-ثقافية" جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية.واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون وفرص الشراكة بين مجمعي "سوناطراك" و"إديسون"، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لا سيما المحروقات وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية.وبحسب صحيفة "النهار" تمت مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط.وأشار وزير الدولة بهذه المناسبة الى أهمية العلاقات التي تربط شركات القطاع خاصة والشركات الجزائرية عامة بنظيراتها الإيطالية، لا سيما تلك العاملة في عديد من مجالات الطاقة.وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في إطار "مخطط ماتي (Mattei Plan)"، لا سيما من خلال مرافقة الدول الإفريقية في تطوير مواردها الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.وقد عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الثقة والتفاهم الذي يطبع العلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة إديسون، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع قاعدة الشراكة وتنويع مجالات التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الطاقة.إعلام: نفق ضخم لتهريب المخدرات يربط بين دولتين عربيتيندولة عربية تحذر من أغان تروج لتعاطي المخدرات

https://sarabic.ae/20250513/أكبر-10-دول-عربية-امتلاكا-لسعة-الطاقة-المتجددة--1100466208.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, العالم, العالم العربي, اقتصاد