https://sarabic.ae/20250517/الجزائر-تدرس-مشروعا-للربط-الكهربائي-المباشر-مع-دولة-أوروبية--1100662031.html
الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية
الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، يوم أمس الجمعة، محادثات ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، نيكولا... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T10:25+0000
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وبحسب بيان الوزارة، جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية و"سوسيو-ثقافية" جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية.واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون وفرص الشراكة بين مجمعي "سوناطراك" و"إديسون"، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لا سيما المحروقات وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية.وبحسب صحيفة "النهار" تمت مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط.وأشار وزير الدولة بهذه المناسبة الى أهمية العلاقات التي تربط شركات القطاع خاصة والشركات الجزائرية عامة بنظيراتها الإيطالية، لا سيما تلك العاملة في عديد من مجالات الطاقة.وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في إطار "مخطط ماتي (Mattei Plan)"، لا سيما من خلال مرافقة الدول الإفريقية في تطوير مواردها الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.وقد عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الثقة والتفاهم الذي يطبع العلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة إديسون، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع قاعدة الشراكة وتنويع مجالات التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الطاقة.إعلام: نفق ضخم لتهريب المخدرات يربط بين دولتين عربيتيندولة عربية تحذر من أغان تروج لتعاطي المخدرات
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الجزائر, العالم, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر, العالم, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية
أجرى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، يوم أمس الجمعة، محادثات ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، نيكولا مونتي.
وبحسب بيان الوزارة، جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية و"سوسيو-ثقافية" جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية.
وجرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، والمدير العام لمجمع "سونلغاز". وسفير الجزائر لدى إيطاليا، بالإضافة إلى القنصل العام للجزائر بنابولي وإطارات من القطاع.
واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون وفرص الشراكة بين مجمعي "سوناطراك" و"إديسون"، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لا سيما المحروقات وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية.
كما تناولت المحادثات بحث فرص تعزيز التعاون بين "سونلغاز" و"إديسون"، ولا سيما في مجال النقل الكهربائي، وصناعة المعدات وفي مجال الطاقات المتجددة.
وبحسب صحيفة "النهار" تمت مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط.
وأشار وزير الدولة بهذه المناسبة الى أهمية العلاقات التي تربط شركات القطاع خاصة والشركات الجزائرية عامة بنظيراتها الإيطالية، لا سيما تلك العاملة في عديد من مجالات الطاقة.
ومن جهة أخرى، ناقش الطرفان مشروع "الممر الجنوبي" لتصدير الهيدروجين. كأحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في إطار التحول الطاقوي، إلى جانب بحث مجالات أخرى للتعاون في ميدان التكوين، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا.
وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في إطار "مخطط ماتي (Mattei Plan)"، لا سيما من خلال مرافقة الدول الإفريقية في تطوير مواردها الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.
وقد عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الثقة والتفاهم الذي يطبع العلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة إديسون، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع قاعدة الشراكة وتنويع مجالات التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الطاقة.