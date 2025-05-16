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ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: يمكننا التوصل إلى قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة
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إعلام: نفق ضخم لتهريب المخدرات يربط بين دولتين عربيتين
إعلام: نفق ضخم لتهريب المخدرات يربط بين دولتين عربيتين
سبوتنيك عربي
نقل التلفزيون الرسمي الجزائري عن مصادر إعلامية موثوقة، أنه تم كشف نفق سري يمتد من الأراضي المغربية إلى منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان الجزائرية،... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T07:32+0000
2025-05-16T07:32+0000
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وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن النفق، الواقع على عمق كبير تحت الأرض، استُخدم لتهريب كميات كبيرة من الكيف المعالج، ويأتي هذا الاكتشاف بعد أشهر من كشف نفق مشابه في مدينة سبتة على الحدود الإسبانية، استُغل لتهريب البشر والممنوعات عبر شبكات مغربية-إسبانية، مما يشير إلى وجود بنية تحتية سرية تدعمها شبكات الجريمة المنظمة.وتواصل الجزائر تعزيز التأهب الأمني على حدودها مع المغرب، التي أصبحت مركزاً لتدفق المخدرات ومحاولات التسلل والاستفزازات المتكررة.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري عن تمكن مصالحها في ولاية مستغانم من إحباط عملية تهريب كبرى، أسفرت عن حجز مليون و650 ألف قرص مهلوس من نوع "إكستازي" قادمة من ميناء مرسيليا في فرنسا، في ما وصف بـ"أكبر شحنة يتم ضبطها على مستوى قارة أفريقيا". وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن "هذه العملية النوعية جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق، أسفر عن رصد مركبة مشبوهة قادمة من مرسيليا باتجاه ميناء مستغانم، ليتم إخضاعها للتفتيش بأجهزة المسح بالأشعة، حيث عُثر على المخدرات مخبأة بإحكام داخل تجاويف سرية بهيكل المركبة".وأفضت التحقيقات إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط بين المغرب وفرنسا، إذ تم توقيف 9 من عناصرها، وحجز 4 مركبات ومبالغ مالية، معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية، وفقا لموقع التلفزيون الجزائري. وتم عرض المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتاريخ 24 نيسان/ أبريل الجاري، لمتابعتهم في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتهم أخرى تشمل تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في ملفات تجارية.
https://sarabic.ae/20250421/مسؤول-مغربي-ينفي-وجود-مقترحات-أمريكية-بديلة-بشأن-ملف-الصحراء-والوساطة-بين-المغرب-والجزائر-1099765423.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, الأخبار

إعلام: نفق ضخم لتهريب المخدرات يربط بين دولتين عربيتين

07:32 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumالشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
تابعنا عبر
نقل التلفزيون الرسمي الجزائري عن مصادر إعلامية موثوقة، أنه تم كشف نفق سري يمتد من الأراضي المغربية إلى منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان الجزائرية، يُستخدم ضمن شبكات تهريب المخدرات المنظمة القادمة من المغرب.
وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن النفق، الواقع على عمق كبير تحت الأرض، استُخدم لتهريب كميات كبيرة من الكيف المعالج، ويأتي هذا الاكتشاف بعد أشهر من كشف نفق مشابه في مدينة سبتة على الحدود الإسبانية، استُغل لتهريب البشر والممنوعات عبر شبكات مغربية-إسبانية، مما يشير إلى وجود بنية تحتية سرية تدعمها شبكات الجريمة المنظمة.
وتواصل الجزائر تعزيز التأهب الأمني على حدودها مع المغرب، التي أصبحت مركزاً لتدفق المخدرات ومحاولات التسلل والاستفزازات المتكررة.
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21 أبريل, 16:05 GMT
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري عن تمكن مصالحها في ولاية مستغانم من إحباط عملية تهريب كبرى، أسفرت عن حجز مليون و650 ألف قرص مهلوس من نوع "إكستازي" قادمة من ميناء مرسيليا في فرنسا، في ما وصف بـ"أكبر شحنة يتم ضبطها على مستوى قارة أفريقيا".
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن "هذه العملية النوعية جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق، أسفر عن رصد مركبة مشبوهة قادمة من مرسيليا باتجاه ميناء مستغانم، ليتم إخضاعها للتفتيش بأجهزة المسح بالأشعة، حيث عُثر على المخدرات مخبأة بإحكام داخل تجاويف سرية بهيكل المركبة".
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر
18 أبريل, 15:06 GMT
وأفضت التحقيقات إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط بين المغرب وفرنسا، إذ تم توقيف 9 من عناصرها، وحجز 4 مركبات ومبالغ مالية، معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية، وفقا لموقع التلفزيون الجزائري.
وتم عرض المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتاريخ 24 نيسان/ أبريل الجاري، لمتابعتهم في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتهم أخرى تشمل تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في ملفات تجارية.
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- سبوتنيك عربيأهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. بدء محادثات ثلاثية بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا05:54 GMT
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