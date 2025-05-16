https://sarabic.ae/20250516/دولة-عربية-تحذر-من-أغان-تروج-لتعاطي-المخدرات-1100634655.html
دولة عربية تحذر من أغان تروج لتعاطي المخدرات
دولة عربية تحذر من أغان تروج لتعاطي المخدرات
سبوتنيك عربي
حذرت دولة عربية، الأسبوع الجاري، من إصدار أغان أو محتويات إعلامية تروّج لتعاطي المخدرات أو تحرّض على العنف والجريمة. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:28+0000
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الجزائر
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وأكد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال جلسة برلمانية عقدت، يوم الأربعاء الماضي، أن القانون سيكون صارما، ولن يتسامح مع هذه الظواهر، سواء عبر الإعلام التقليدي أو مواقع التواصل.وتطرق بوجمعة خلال إجابته على أسئلة النواب، إلى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء...)، وجدد التأكيد على أن الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وبشأن إدراج عقوبة الإعدام ضد أباطرة المخدرات، قال وزير العدل الجزائري إن الجزائر"كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا"، وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة".ويأتي التحذير بعد انتشار واسع لأغان مصورة على منصات مثل "تيك توك"، تمجد المخدرات وتدعو لاستهلاكها علناً.ويعاقب القانون الجزائري كل من يروّج للمخدرات بأي وسيلة، بما فيها الأغاني والمقاطع المصورة، بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
https://sarabic.ae/20250429/الجزائر-تعلن-ضبط-أكبر-شحنة-مخدرات-في-أفريقيا-فيديو-1100013129.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تحذر من أغان تروج لتعاطي المخدرات
حذرت دولة عربية، الأسبوع الجاري، من إصدار أغان أو محتويات إعلامية تروّج لتعاطي المخدرات أو تحرّض على العنف والجريمة.
وأكد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال جلسة برلمانية عقدت، يوم الأربعاء الماضي، أن القانون سيكون صارما، ولن يتسامح مع هذه الظواهر، سواء عبر الإعلام التقليدي أو مواقع التواصل.
وتطرق بوجمعة خلال إجابته على أسئلة النواب، إلى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء...)، وجدد التأكيد على أن الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية.
وبشأن إدراج عقوبة الإعدام ضد أباطرة المخدرات، قال وزير العدل الجزائري إن الجزائر"كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا"، وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة".
ويأتي التحذير بعد انتشار واسع لأغان مصورة على منصات مثل "تيك توك"، تمجد المخدرات وتدعو لاستهلاكها علناً.
ويعاقب القانون الجزائري كل من يروّج للمخدرات بأي وسيلة، بما فيها الأغاني والمقاطع المصورة، بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.