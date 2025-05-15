https://sarabic.ae/20250515/20-ألف-زائر-لمعارض-كابسات-وسات-إكسبو-وإنتغريت-الشرق-الأوسط-في-الإمارات-1100580978.html
20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات
20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات
سبوتنيك عربي
أعلن راجيندرا سالغاوكار، رئيس قسم المبيعات ورئيس قسم المشاريع في معارض "كابسات سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط"، عن نجاح فعاليات المعارض الثلاثة التي أُقيمت... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T16:42+0000
2025-05-15T16:42+0000
2025-05-15T16:42+0000
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وقال سالغاوكار في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن معرض "كابسات" في نسخته الـ31 رسخ مكانته كأهم منصة تجارية لصناعة تكنولوجيا الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وفر مساحة للحوار حول الابتكارات، وبناء شبكات العلاقات بين المتخصصين في هذا القطاع المتنامي.أما معرض "إنتغريت الشرق الأوسط"، فقد دخل عامه الثالث، ويواصل نموه كمحطة رئيسية لصناعة الطيران الاحترافي وتكامل الأنظمة، بحسب سالغاوكار، الذي أكد أن الشراكة مع وكالة "سبوتنيك" لعبت دورًا فاعلًا في دعم المعارض إقليميًا ودوليًا، وتعزيز حضورها الإعلامي حول العالم.
https://sarabic.ae/20250515/الإمارات-تكشف-عن-أول-مصنع-للإلكترونيات-في-العالم-العربي-خلال-معرض-كابسات-في-دبي-1100573660.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, معرض, اقتصاد
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, معرض, اقتصاد
20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات
أعلن راجيندرا سالغاوكار، رئيس قسم المبيعات ورئيس قسم المشاريع في معارض "كابسات سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط"، عن نجاح فعاليات المعارض الثلاثة التي أُقيمت في دولة الإمارات، بمشاركة واسعة من أبرز الشركات الإقليمية والدولية في مجالات الإعلام والترفيه والتكامل التكنولوجي، وسط حضور تجاوز 20 ألف زائر.
وقال سالغاوكار في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن معرض "كابسات" في نسخته الـ31 رسخ مكانته كأهم منصة تجارية لصناعة تكنولوجيا الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وفر مساحة للحوار حول الابتكارات
، وبناء شبكات العلاقات بين المتخصصين في هذا القطاع المتنامي.
وأوضح أن معرض "سات إكسبو" هذا العام تميز بفصل عنصر الأقمار الصناعية عن صناعة الإعلام والبث، مما منحه هوية مستقلة وجديدة، مشيرًا إلى مشاركة 97 علامة تجارية في هذه النسخة.
وأضاف: "نجحنا هذا العام في إبرام شراكة استراتيجية مع وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، ونعمل حاليًا على تطوير هذا التعاون ليشمل استقطاب المزيد من الشركات الروسية للمشاركة في النسخ المقبلة، بما يفتح لها آفاقًا جديدة في سوق دولة الإمارات والمنطقة".
أما معرض "إنتغريت الشرق الأوسط"، فقد دخل عامه الثالث، ويواصل نموه كمحطة رئيسية لصناعة الطيران الاحترافي وتكامل الأنظمة، بحسب سالغاوكار، الذي أكد أن الشراكة مع وكالة "سبوتنيك" لعبت دورًا فاعلًا في دعم المعارض إقليميًا ودوليًا، وتعزيز حضورها الإعلامي حول العالم.