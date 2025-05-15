20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250515/20-ألف-زائر-لمعارض-كابسات-وسات-إكسبو-وإنتغريت-الشرق-الأوسط-في-الإمارات-1100580978.html
20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات
20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات
سبوتنيك عربي
أعلن راجيندرا سالغاوكار، رئيس قسم المبيعات ورئيس قسم المشاريع في معارض "كابسات سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط"، عن نجاح فعاليات المعارض الثلاثة التي أُقيمت... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T16:42+0000
2025-05-15T16:42+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
معرض
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100559410_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_7656ec2f0058aec41cdf4d75b4c2a927.jpg
وقال سالغاوكار في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن معرض "كابسات" في نسخته الـ31 رسخ مكانته كأهم منصة تجارية لصناعة تكنولوجيا الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وفر مساحة للحوار حول الابتكارات، وبناء شبكات العلاقات بين المتخصصين في هذا القطاع المتنامي.أما معرض "إنتغريت الشرق الأوسط"، فقد دخل عامه الثالث، ويواصل نموه كمحطة رئيسية لصناعة الطيران الاحترافي وتكامل الأنظمة، بحسب سالغاوكار، الذي أكد أن الشراكة مع وكالة "سبوتنيك" لعبت دورًا فاعلًا في دعم المعارض إقليميًا ودوليًا، وتعزيز حضورها الإعلامي حول العالم.
https://sarabic.ae/20250515/الإمارات-تكشف-عن-أول-مصنع-للإلكترونيات-في-العالم-العربي-خلال-معرض-كابسات-في-دبي-1100573660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100559410_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a541f7315ae29b4f83d5d1fadea1e58c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, معرض, اقتصاد
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, معرض, اقتصاد

20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات

16:42 GMT 15.05.2025
© Sputnik . basel shartouh فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
أعلن راجيندرا سالغاوكار، رئيس قسم المبيعات ورئيس قسم المشاريع في معارض "كابسات سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط"، عن نجاح فعاليات المعارض الثلاثة التي أُقيمت في دولة الإمارات، بمشاركة واسعة من أبرز الشركات الإقليمية والدولية في مجالات الإعلام والترفيه والتكامل التكنولوجي، وسط حضور تجاوز 20 ألف زائر.
وقال سالغاوكار في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن معرض "كابسات" في نسخته الـ31 رسخ مكانته كأهم منصة تجارية لصناعة تكنولوجيا الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وفر مساحة للحوار حول الابتكارات، وبناء شبكات العلاقات بين المتخصصين في هذا القطاع المتنامي.
وأوضح أن معرض "سات إكسبو" هذا العام تميز بفصل عنصر الأقمار الصناعية عن صناعة الإعلام والبث، مما منحه هوية مستقلة وجديدة، مشيرًا إلى مشاركة 97 علامة تجارية في هذه النسخة.
فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الإمارات تكشف عن أول مصنع للإلكترونيات بالعالم العربي خلال معرض "كابسات" في دبي
14:07 GMT

وأضاف: "نجحنا هذا العام في إبرام شراكة استراتيجية مع وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، ونعمل حاليًا على تطوير هذا التعاون ليشمل استقطاب المزيد من الشركات الروسية للمشاركة في النسخ المقبلة، بما يفتح لها آفاقًا جديدة في سوق دولة الإمارات والمنطقة".

أما معرض "إنتغريت الشرق الأوسط"، فقد دخل عامه الثالث، ويواصل نموه كمحطة رئيسية لصناعة الطيران الاحترافي وتكامل الأنظمة، بحسب سالغاوكار، الذي أكد أن الشراكة مع وكالة "سبوتنيك" لعبت دورًا فاعلًا في دعم المعارض إقليميًا ودوليًا، وتعزيز حضورها الإعلامي حول العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала