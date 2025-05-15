https://sarabic.ae/20250515/20-ألف-زائر-لمعارض-كابسات-وسات-إكسبو-وإنتغريت-الشرق-الأوسط-في-الإمارات-1100580978.html

20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات

20 ألف زائر لمعارض "كابسات" و"سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط" في الإمارات

سبوتنيك عربي

أعلن راجيندرا سالغاوكار، رئيس قسم المبيعات ورئيس قسم المشاريع في معارض "كابسات سات إكسبو" و"إنتغريت الشرق الأوسط"، عن نجاح فعاليات المعارض الثلاثة التي أُقيمت... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T16:42+0000

2025-05-15T16:42+0000

2025-05-15T16:42+0000

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وقال سالغاوكار في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن معرض "كابسات" في نسخته الـ31 رسخ مكانته كأهم منصة تجارية لصناعة تكنولوجيا الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وفر مساحة للحوار حول الابتكارات، وبناء شبكات العلاقات بين المتخصصين في هذا القطاع المتنامي.أما معرض "إنتغريت الشرق الأوسط"، فقد دخل عامه الثالث، ويواصل نموه كمحطة رئيسية لصناعة الطيران الاحترافي وتكامل الأنظمة، بحسب سالغاوكار، الذي أكد أن الشراكة مع وكالة "سبوتنيك" لعبت دورًا فاعلًا في دعم المعارض إقليميًا ودوليًا، وتعزيز حضورها الإعلامي حول العالم.

https://sarabic.ae/20250515/الإمارات-تكشف-عن-أول-مصنع-للإلكترونيات-في-العالم-العربي-خلال-معرض-كابسات-في-دبي-1100573660.html

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