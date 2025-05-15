عدسة "سبوتنيك" ترصد اليوم الأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"

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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
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ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
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مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
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نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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بلا قيود
جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
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لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
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59 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مدار الليل والنهار
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عدسة "سبوتنيك" ترصد اليوم الأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
عدسة "سبوتنيك" ترصد اليوم الأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
سبوتنيك عربي
واكبت عدسة "سبوتنيك" فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي، إلى جانب التطبيقات... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
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وانعقدت فعاليات المؤتمرين في مركز دبي التجاري بين 13-15أيار/ مايو الجاري، وتعد أول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في هذا القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون، وذلك بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".وقال أليكس نيكل، نائب رئيس الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "باعتباره منصة ديناميكية تجمع نخبة من الخبراء وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم، يمثل "سات إكسبو الشرق الأوسط" محطة فارقة في مسيرة مجتمع الفضاء العالمي".وتابع نيكل: "نفخر بإطلاق "كبسولة الابتكار" ضمن فعاليات المعرض، والتي تؤكد التزامنا بدعم الجيل القادم من رواد الفضاء، وتمكين الشركات الناشئة وتعزيز التعاون لصياغة مستقبل القطاع".ويعرض المعرض تقنيات ثورية تشمل أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، وأحدث ابتكارات استكشاف الفضاء.الجدير بالذكر أن مؤتمر "سات إكسبو" نشأ من رحم الحدث التجاري السنوي "كاب سات"، الذي يغطي طيفا واسعا من مجالات البث والمحتوى والإعلام الرقمي، بينما يركز "سات إكسبو" على التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران والبحرية والحكومات والاتصالات والطاقة والاستجابة للطوارئ.ويستضيف الحدث أكثر من 140 علامة تجارية دولية عارضة وأكثر من 8000 من كبار المهنيين والمشترين رفيعي المستوى، وقادة الفكر العالميين، لاستكشاف أحدث الابتكارات وتبادل الرؤى وصياغة مستقبل تكنولوجيا الفضاء، كما ستعرض فعاليات المؤتمر تقنيات ثورية تشمل أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد وأحدث ابتكارات استكشاف الفضاء.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

عدسة "سبوتنيك" ترصد اليوم الأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"

10:23 GMT 15.05.2025
© Sputnik . basel shartouh فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
واكبت عدسة "سبوتنيك" فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي، إلى جانب التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران، والحكومات، والاتصالات، والطاقة.
وانعقدت فعاليات المؤتمرين في مركز دبي التجاري بين 13-15أيار/ مايو الجاري، وتعد أول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في هذا القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون، وذلك بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
© Sputnik . basel shartouh فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
© Sputnik . basel shartouh
وقال أليكس نيكل، نائب رئيس الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "باعتباره منصة ديناميكية تجمع نخبة من الخبراء وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم، يمثل "سات إكسبو الشرق الأوسط" محطة فارقة في مسيرة مجتمع الفضاء العالمي".
وتابع نيكل: "نفخر بإطلاق "كبسولة الابتكار" ضمن فعاليات المعرض، والتي تؤكد التزامنا بدعم الجيل القادم من رواد الفضاء، وتمكين الشركات الناشئة وتعزيز التعاون لصياغة مستقبل القطاع".
© Sputnik . basel shartouh فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
© Sputnik . basel shartouh
ويعرض المعرض تقنيات ثورية تشمل أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، وأحدث ابتكارات استكشاف الفضاء.
الجدير بالذكر أن مؤتمر "سات إكسبو" نشأ من رحم الحدث التجاري السنوي "كاب سات"، الذي يغطي طيفا واسعا من مجالات البث والمحتوى والإعلام الرقمي، بينما يركز "سات إكسبو" على التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران والبحرية والحكومات والاتصالات والطاقة والاستجابة للطوارئ.
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
1/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
2/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
3/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
4/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
5/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
6/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
ويستضيف الحدث أكثر من 140 علامة تجارية دولية عارضة وأكثر من 8000 من كبار المهنيين والمشترين رفيعي المستوى، وقادة الفكر العالميين، لاستكشاف أحدث الابتكارات وتبادل الرؤى وصياغة مستقبل تكنولوجيا الفضاء، كما ستعرض فعاليات المؤتمر تقنيات ثورية تشمل أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد وأحدث ابتكارات استكشاف الفضاء.
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