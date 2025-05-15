عدسة "سبوتنيك" ترصد اليوم الأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
© Sputnik . basel shartouh فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
© Sputnik . basel shartouh
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واكبت عدسة "سبوتنيك" فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي، إلى جانب التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران، والحكومات، والاتصالات، والطاقة.
وانعقدت فعاليات المؤتمرين في مركز دبي التجاري بين 13-15أيار/ مايو الجاري، وتعد أول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في هذا القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون، وذلك بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
© Sputnik . basel shartouh فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
© Sputnik . basel shartouh
وقال أليكس نيكل، نائب رئيس الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "باعتباره منصة ديناميكية تجمع نخبة من الخبراء وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم، يمثل "سات إكسبو الشرق الأوسط" محطة فارقة في مسيرة مجتمع الفضاء العالمي".
وتابع نيكل: "نفخر بإطلاق "كبسولة الابتكار" ضمن فعاليات المعرض، والتي تؤكد التزامنا بدعم الجيل القادم من رواد الفضاء، وتمكين الشركات الناشئة وتعزيز التعاون لصياغة مستقبل القطاع".
© Sputnik . basel shartouh فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
© Sputnik . basel shartouh
ويعرض المعرض تقنيات ثورية تشمل أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، وأحدث ابتكارات استكشاف الفضاء.
الجدير بالذكر أن مؤتمر "سات إكسبو" نشأ من رحم الحدث التجاري السنوي "كاب سات"، الذي يغطي طيفا واسعا من مجالات البث والمحتوى والإعلام الرقمي، بينما يركز "سات إكسبو" على التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران والبحرية والحكومات والاتصالات والطاقة والاستجابة للطوارئ.
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
1/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
2/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
3/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
4/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
5/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
© Sputnik . basel shartouh اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
6/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
1/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
2/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
3/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
4/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
5/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
6/6
© Sputnik . basel shartouh
اليوم الثالث والأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي
ويستضيف الحدث أكثر من 140 علامة تجارية دولية عارضة وأكثر من 8000 من كبار المهنيين والمشترين رفيعي المستوى، وقادة الفكر العالميين، لاستكشاف أحدث الابتكارات وتبادل الرؤى وصياغة مستقبل تكنولوجيا الفضاء، كما ستعرض فعاليات المؤتمر تقنيات ثورية تشمل أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد وأحدث ابتكارات استكشاف الفضاء.