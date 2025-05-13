انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnik
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انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "سات إكسبو الشرق الأوسط 2025"، كأول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في هذا القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون، وذلك بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
وقال أليكس نيكل، نائب رئيس الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "باعتباره منصة ديناميكية تجمع نخبة من الخبراء وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم، يمثل "سات إكسبو الشرق الأوسط" محطة فارقة في مسيرة مجتمع الفضاء العالمي".
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnik
وتابع نيكل: "نفخر بإطلاق "كبسولة الابتكار" ضمن فعاليات المعرض، والتي تؤكد التزامنا بدعم الجيل القادم من رواد الفضاء، وتمكين الشركات الناشئة وتعزيز التعاون لصياغة مستقبل القطاع".
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnik
ويُقام المعرض في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، وقد نشأ من رحم الحدث التجاري السنوي "كاب سات"، الذي يغطي طيفًا واسعًا من مجالات البث والمحتوى والإعلام الرقمي، بينما يركّز "سات إكسبو" على التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران والبحرية والحكومات والاتصالات والطاقة والاستجابة للطوارئ.
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnik
ويستضيف الحدث أكثر من 140 علامة تجارية دولية عارضة وأكثر من 8000 من كبار المهنيين والمشترين رفيعي المستوى، وقادة الفكر العالميين، لاستكشاف أحدث الابتكارات وتبادل الرؤى وصياغة مستقبل تكنولوجيا الفضاء، كما ستعرض فعاليات المؤتمر تقنيات ثورية تشمل أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد وأحدث ابتكارات استكشاف الفضاء.
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
10/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
11/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
12/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
13/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
14/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
15/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
16/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
17/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
18/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
19/19
© Sputnik
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي