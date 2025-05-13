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المدير التنفيذي لشركة "عرب سات": حققنا تطورا استراتيجيا في خدماتنا ولدينا شراكات مع روسيا
المدير التنفيذي لشركة "عرب سات": حققنا تطورا استراتيجيا في خدماتنا ولدينا شراكات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الحميدي العنزي، المدير التنفيذي لشركة القمر الصناعي "عرب سات"، اليوم الاثنين، أن الشركة حققت تطورا استراتيجيا في الخدمات، مشيرًا إلى أن لدى الشركة شراكات... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T12:30+0000
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وقال العنزي لوكالة "سبوتنيك"، على هامش افتتاح مؤتمري "كاب سات" و"سات إكسبو" في مركز التجارة العالمي في دبي: "شهد الخدمات المقدمة من قبل شركة "عرب سات" خلال السنوات الماضية تطور كبير على جميع الأصعدة حيث نقوم بتغطية قارة أفريقيا وآسيا وأجزاء من أوربا حيث تشهد تلك الخدمات ثورة في عالم التطوير تتطلب مواكبة الأحداث والتطورات على مدار الساعة للوصول إلى النجاح المطلوب على كافة الأصعدة".وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "سات إكسبو الشرق الأوسط 2025"، كأول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في هذا القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون، وذلك بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".ويقام المعرض في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، وقد نشأ من رحم الحدث التجاري السنوي "كاب سات"، الذي يغطي طيفًا واسعًا من مجالات البث والمحتوى والإعلام الرقمي، بينما يركّز "سات إكسبو" على التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران والبحرية والحكومات والاتصالات والطاقة والاستجابة للطوارئ.انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

المدير التنفيذي لشركة "عرب سات": حققنا تطورا استراتيجيا في خدماتنا ولدينا شراكات مع روسيا

12:30 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 12:37 GMT 13.05.2025)
© Sputnikانطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
انطلاق فعاليات مؤتمر سات إكسبو الشرق الأوسط في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الحميدي العنزي، المدير التنفيذي لشركة القمر الصناعي "عرب سات"، اليوم الاثنين، أن الشركة حققت تطورا استراتيجيا في الخدمات، مشيرًا إلى أن لدى الشركة شراكات استراتيجية مع روسيا.
وقال العنزي لوكالة "سبوتنيك"، على هامش افتتاح مؤتمري "كاب سات" و"سات إكسبو" في مركز التجارة العالمي في دبي: "شهد الخدمات المقدمة من قبل شركة "عرب سات" خلال السنوات الماضية تطور كبير على جميع الأصعدة حيث نقوم بتغطية قارة أفريقيا وآسيا وأجزاء من أوربا حيث تشهد تلك الخدمات ثورة في عالم التطوير تتطلب مواكبة الأحداث والتطورات على مدار الساعة للوصول إلى النجاح المطلوب على كافة الأصعدة".

وأضاف العنزي أن هنالك علاقات استراتيجية بين شركة "عرب سات" وعدة قنوات تلفزيونية روسية ونسعى لتطويرها في المستقبل من خلال عقد اجتماعات متبادلة مع المسؤولين عن هذا القطاع في روسيا.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "سات إكسبو الشرق الأوسط 2025"، كأول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في هذا القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون، وذلك بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
ويقام المعرض في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، وقد نشأ من رحم الحدث التجاري السنوي "كاب سات"، الذي يغطي طيفًا واسعًا من مجالات البث والمحتوى والإعلام الرقمي، بينما يركّز "سات إكسبو" على التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران والبحرية والحكومات والاتصالات والطاقة والاستجابة للطوارئ.
انطلاق فعاليات مؤتمر "سات إكسبو الشرق الأوسط" في دبي
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