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الإمارات تكشف عن أول مصنع للإلكترونيات بالعالم العربي خلال معرض "كابسات" في دبي
الإمارات تكشف عن أول مصنع للإلكترونيات بالعالم العربي خلال معرض "كابسات" في دبي
سبوتنيك عربي
تتواصل فعاليات معرض "كابسات" ومؤتمر "سات إكسبو" لليوم الثالث على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالشراكة الإعلامية الاستراتيجية مع وكالة الأنباء... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
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وشهد المعرض الإعلان عن أول مصنع للإلكتروينات في دولة الإمارات، والذي يُعد الأول من نوعه في العالم العربي، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسار تطوير الصناعات التقنية على المستوى الإقليمي.وأضاف العمر أن هذه المنتجات ستُتاح للمستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة تسويقية تمتد إلى الأسواق العربية والدولية، ما يعزز من حضور الصناعات الإلكترونية الإماراتية في المنطقة.وانعقدت فعاليات المؤتمرين، بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في مركز دبي التجاري بين 13-15 أيار/ مايو الجاري، وتعد أول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في هذا القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون.
https://sarabic.ae/20250515/عدسة-سبوتنيك-ترصد-اليوم-الأخير-من-فعاليات-مؤتمري-سات-إكسبو-الشرق-الأوسط-وكابسات--1100562395.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

الإمارات تكشف عن أول مصنع للإلكترونيات بالعالم العربي خلال معرض "كابسات" في دبي

14:07 GMT 15.05.2025
© Sputnik . basel shartouh فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
 فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
تتواصل فعاليات معرض "كابسات" ومؤتمر "سات إكسبو" لليوم الثالث على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالشراكة الإعلامية الاستراتيجية مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وشهد المعرض الإعلان عن أول مصنع للإلكتروينات في دولة الإمارات، والذي يُعد الأول من نوعه في العالم العربي، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسار تطوير الصناعات التقنية على المستوى الإقليمي.

وفي تصريح خاص، أوضح المدير التنفيذي للمصنع، بلال العمر، أن المنتجات المصنّعة تستهدف قطاع الاتصالات بشكل أساسي، وتشمل كاميرات مراقبة عالية الدقة، وأجهزة لتحويل شاشات التلفاز التقليدية إلى شاشات ذكية، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، جميعها من صناعة محلية.

وأضاف العمر أن هذه المنتجات ستُتاح للمستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة تسويقية تمتد إلى الأسواق العربية والدولية، ما يعزز من حضور الصناعات الإلكترونية الإماراتية في المنطقة.
فعاليات مؤتمري سات إكسبو الشرق الأوسط وكابسات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد اليوم الأخير من فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"
10:23 GMT

وتواكب عدسة "سبوتنيك" فعاليات مؤتمري "سات إكسبو الشرق الأوسط" و"كابسات"، المتخصصين في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية، والبث، والتحول الرقمي، إلى جانب التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران، والحكومات، والاتصالات، والطاقة.

وانعقدت فعاليات المؤتمرين، بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في مركز دبي التجاري بين 13-15 أيار/ مايو الجاري، وتعد أول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في هذا القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون.
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