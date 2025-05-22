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دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية
دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية
سبوتنيك عربي
تستعد دولة عربية لتدشين أول مصنع لإنتاج مواد الكاثود النشطة لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في شهر يونيو/ حزيران 2025. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
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وسيتم تدشين المصنع في المغرب من خلال شركة "كوبكو"، وهو مشروع مشترك بين "CNGR" الصينية وصندوق "المدى" المغربي.وبدأ المصنع إنتاجا تجريبيا خلال العام الحالي بطاقة 40 ألف طن، وتم تسليم أولى الشحنات في شهر مايو/ أيار الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 120 ألف طن سنويا بحلول نهاية 2025.وسينتج المصنع الجديد مكونات (NMC) التي تمثل نصف محتوى بطارية السيارة، وسيُصدَّر أغلبها، وهو أول مصنع من نوعه في الجنوب العالمي.ويقع المشروع في الجرف الأصفر بالمغرب، باستثمار يبلغ نحو 20 مليار درهم مغربي، ويستهدف تلبية الطلب الأوروبي والأمريكي، ونجح المصنع في توقيع أول عقد تصدير مع شركة "أوميكور" البلجيكية.وفي مراحل لاحقة، سيتم إضافة إنتاج فوسفات حديد الليثيوم (LFP) وتدوير الكتلة السوداء، لتشكيل منظومة بطاريات متكاملة بسعة 70 غيغاوات/ ساعة، والتي تكفي لأكثر من مليون سيارة كهربائية سنويا.ويجذب المغرب مشاريع بطاريات أخرى، منها مصنع "غوشن هاي تك" الأوروبي الصيني، الذي سيبدأ إنتاج البطاريات في 2026.
https://sarabic.ae/20250519/دولة-عربية-تشهد-نموا-في-مبيعات-السيارات-الكهربائية-لهذا-السبب-1100731633.html
https://sarabic.ae/20250506/دراسة-صادمة-تكشف-كيف-تستهلك-بعض-السيارات-الهجينة-وقودا-أكثر-من-نظيراتها-العاملة-بالبنزين-1100218253.html
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أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين

دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية

14:01 GMT 22.05.2025
© Photo / Unsplash/ Hoyoun Leeبطارية سيارة
بطارية سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Photo / Unsplash/ Hoyoun Lee
تابعنا عبر
تستعد دولة عربية لتدشين أول مصنع لإنتاج مواد الكاثود النشطة لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في شهر يونيو/ حزيران 2025.
وسيتم تدشين المصنع في المغرب من خلال شركة "كوبكو"، وهو مشروع مشترك بين "CNGR" الصينية وصندوق "المدى" المغربي.
وبدأ المصنع إنتاجا تجريبيا خلال العام الحالي بطاقة 40 ألف طن، وتم تسليم أولى الشحنات في شهر مايو/ أيار الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 120 ألف طن سنويا بحلول نهاية 2025.
السيارات الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
مجتمع
دولة عربية تشهد نموا في مبيعات السيارات الكهربائية لهذا السبب
19 مايو, 10:25 GMT
وسينتج المصنع الجديد مكونات (NMC) التي تمثل نصف محتوى بطارية السيارة، وسيُصدَّر أغلبها، وهو أول مصنع من نوعه في الجنوب العالمي.
ويقع المشروع في الجرف الأصفر بالمغرب، باستثمار يبلغ نحو 20 مليار درهم مغربي، ويستهدف تلبية الطلب الأوروبي والأمريكي، ونجح المصنع في توقيع أول عقد تصدير مع شركة "أوميكور" البلجيكية.
سيارة هجينة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
مجتمع
دراسة صادمة تكشف كيف تستهلك بعض السيارات الهجينة وقودا أكثر من نظيراتها العاملة بالبنزين
6 مايو, 15:06 GMT
وفي مراحل لاحقة، سيتم إضافة إنتاج فوسفات حديد الليثيوم (LFP) وتدوير الكتلة السوداء، لتشكيل منظومة بطاريات متكاملة بسعة 70 غيغاوات/ ساعة، والتي تكفي لأكثر من مليون سيارة كهربائية سنويا.
ويجذب المغرب مشاريع بطاريات أخرى، منها مصنع "غوشن هاي تك" الأوروبي الصيني، الذي سيبدأ إنتاج البطاريات في 2026.
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