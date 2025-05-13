https://sarabic.ae/20250513/برلمانيون-يوضحون-الأهداف-الاستراتيجية-للتعاون-المغربي-الموريتاني-1100501375.html

برلمانيون يوضحون الأهداف الاستراتيجية للتعاون المغربي الموريتاني

برلمانيون يوضحون الأهداف الاستراتيجية للتعاون المغربي الموريتاني

سبوتنيك عربي

قال برلمانيان، إن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تشهد تطورات هامة، بما يؤكد التحرك الاستراتيجي على مستوى البلدين. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T18:34+0000

2025-05-13T18:34+0000

2025-05-13T18:34+0000

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ووفق معطيات المؤسسة الإحصائية الموريتانية (رسمية) في العام 2024، بلغت قيمة الواردات الموريتانية من المغرب، خلال النصف الأول من العام 2024، أكثر من 1.8 مليارات أوقية (العملة المحلية لموريتانيا)؛ فيما حددت قيمة الصادرات الموريتانية إلى المملكة بـ 19 مليون أوقية، إذ تسجل نواكشوط عجزا في ميزانها التجاري مع الرباط بأكثر من 1.7 مليارات أوقية( 39.61 أوقية موريتانية مقابل الدولار الواحد).الدورة الأولى من المنتدى الثنائيوقبل يومين عقد المغرب وموريتانيا، الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، بحضور وزراء من البلدين وأعضاء المؤسسات التشريعية في الرباط ونواكشوط.وجاء في "إعلان نواكشوط"، الذي صدر في ختام الدورة التي احتضنتها العاصمة الموريتانية على مدى يومين، إن التجهيزات المينائية والمواصلات البحرية الاستراتيجية والمهيكلة، التي يتيح الموقع الاستراتيجي للبلدين إقامتها، "ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية".من ناحيته قال رئيس لجنة الصداقة الموريتانية المغربية، ابحيدة ولد خطري، إن المنتدى يأتي في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وكذلك يأتي للتطبيق رؤية القادة في البلدين، رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وأخيه محمد السادس، حيث اختار المنتدى اختار في دورته الأولى أربعة موضوعات أساسية هي، الزراعة و الثروة الحيوانية والصيد والتكوين المهني، هذه المواضيع هي مواضيع مهمة وتعود على شعب البلدين الشقيقين بالنفع الكبير.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المنتدى ناقش أهم الإصلاحات التي شهدتها العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار، وكذلك تنسيق الإجراءات الإدارية بما يضمن النجاعة الكبيرة.وأوضح أن العروض التي تضمنها المنتدى، قدمت من طرف خبراء من موريتانيا والمغرب، كما جرى التعقيب على كل عرض من الوزراء المختصين، من البلدين الشقيقين.مجالات مشتركةبشأن المجالات المشتركة، يوضح البرلماني الموريتاني، أن مجال الملاحة في المغرب عرف تطورا كبيرا، في حين أن موريتانيا في حاجة التعاون إلى التعاون في المجال وتتوفر على 4 مليارات متر مكعب من المياه، لا تستخدم منها في مجال الزراعة سوى 15%، ونجحت في مجال الأرز بشكل كبير، كما أنها تحصل على 97% من حاجياتها الغذائية من الأرز،لكنها في حاجة للتوسع في عديد الزراعات والحبوب الهامة.ولفت إلى أن موريتانيا لديها ميزة تفاضلية في الثروة الحيوانية، خاصة في ظل توفر مساحات واسعة من المراعي، ترعى فيها نحو 30 مليون رأس ماشية، نظرا لانخفاض تكلفة المراعي، في مقابل نقص كبير لدى المغرب على مستوى اللحوم الحمراء، ما يتيح فرصة للتكامل بشكل أكبر.وشدد على أن الشواطىء الهامة للبدين، تفتح الآفاق أمام توفير ملايين فرص العمل، إثر تعزيز التعاون والتكامل وفرص الاستثمارات بين الرباط ونواكشوط.وشدد على أن المنتدى شاركت فيها المؤسسات التشريعية في البلدين (البرلمان)، وحكومتي البلدين، ورجال الأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص من البلدين.رؤية مغربيةمن الجانب المغربي، يقول البرلماني علال العمراوي، عضو لجنة الصداقة المغربية الموريتانية، إن انعقاد المنتدى الاقتصادي بين البلدين يأتي في سياق يتسم بتطور ملفت للعلاقات بين الجمهورية الموريتانية والمملكة المغربية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المنتدى عقد بحضور رئاسة البرلمانيين المغربي والموريتاني كما شارك من البلدين السلطة التنفيذية في البلدين، إذ شارك العديد من الوزراء من الجانبين.قضايا مهمةويرى البرلماني المغربي، أن الملتقى ناقش العديد من القضايا بالغة الأهمية، في مقدمتها الزراعة، والأمن الغذائي، والصيد البحري، وكذلك مناخ الأعمال والاستثمار، والتكوين المهني، في ظل الكثير من الجوانب التي تجمع البلدين.وفق البرلماني فإن مبادرة ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي التي دشنها المغرب في وقت سابق، حظت باهتمام ونقاش هام خلال أعمال المنتدى.وأشار إلى أن العديد من البنود حظت بتوافق وتشديد من البدين، منها الاندماج الاقتصادي والأمن المشترك، والتنسيق السياسي الوثيق بين البلدين، بما يعكس حجم الشراكة وأهميتها في البلدين.وشدد على أن المشاركة المغربية بوفد كبير لم تكن مجرد خطوة رمزية بل عكست التحرك الاستراتيجي، وتحقيق الرؤية الملكية في إعادة رسم العلاقات الإقليمية بمنطق برلماني تشاركي، يقوم على التفاعل السياسي وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.وأضاف المشاركون في المنتدى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية تتوفران، بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.توصيات هامةودعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد السمكية الهائلة في البلدين في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية.وتم التأكيد في المجال الزراعي على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة لرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصبات الزراعية.كما شدد المشاركون في المنتدى على أهمية تكوين المنتجين وتوحيد وتجميع جهودهم في إطار جمعيات إنتاج وتعاونيات، مثمنين أدوار جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات في تطوير الفلاحة التضامنية والمجالية، والتوجه إلى توسيع أنشطة الفلاحة البيولوجية/ العضوية.وحث إعلان نواكشوط على تبادل الخبرات من خلال التكوين في مجال التدبير وبيئة الاستثمار والإدارة ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة، ونقل البضائع.

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