دولة عربية تصبح ثاني أكبر مستهلكي الشاي عالميا

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
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مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
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29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
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183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
18:30 GMT
29 د
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250521/دولة-عربية-تصبح-ثاني-أكبر-مستهلكي-الشاي-عالميا-1100809794.html
دولة عربية تصبح ثاني أكبر مستهلكي الشاي عالميا
دولة عربية تصبح ثاني أكبر مستهلكي الشاي عالميا
سبوتنيك عربي
أصبح الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم في 2023، بقيمة سوقية بلغت نحو 50 مليار دولار، ويعد مصدرا مهما من مصادر الدخل في العديد من الدول الفقيرة. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T09:22+0000
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ويحتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشاي الذي يوافق 21 مايو/ أيار من كل عام، وهو ما يسلط الضوء على أكبر المستهلكين، حسب إحصائيات نشره موقع "ستاتيستا" بهذه المناسبة.وتظهر الإحصائيات أن المغرب احتل المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستهلكي الشاي، حيث أكد 77 في المئة من المشاركين في الدراسة التي أعدها الموقع أنهم يشربونه بصورة منتظمة.أما المرتبة الأولى فقد احتلتها تركيا، التي يحرص 84 في المئة من سكانها على شرب الشاي، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الثالثة عالميا بـ 59 في المئة، وجاءت ألمانيا في المرتبة الـ 4 بـ 52 في المئة ثم المكسيك في المرتبة الـ 5 بـ 49 في المئة من السكان يشربونه بانتظام.وتظهر البيانات أن نسبة كبيرة من المغاربة يستهلكون الشاي بانتظام، مما يعكس مكانة هذا المشروب الثقافية والاجتماعية العميقة في البلاد.ويعتبر تقديم الشاي الأخضر بالنعناع طقسا يوميا يجمع العائلات والأصدقاء ورمزا من رموز كرم الضيافة في المغرب. وتظهر تلك الإحصائيات أن المغرب تفوق على دول أخرى كانت تشتهر بشرب الشاي على نطاق واسع مثل الصين والهند.
https://sarabic.ae/20250503/7-توابل-سحرية-تضاعف-فوائد-الشاي-الأخضر-وتساعدك-على-النوم-العميق-1100129166.html
https://sarabic.ae/20230218/طبيبة-تتحدث-عن-خطأ-رئيسي-عند-شرب-الشاي-1073676058.html
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منوعات, الشاي الأخضر, أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم
منوعات, الشاي الأخضر, أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم

دولة عربية تصبح ثاني أكبر مستهلكي الشاي عالميا

09:22 GMT 21.05.2025
© Getty Images / Jorge Fernández / Contributorمشروب الشاي في المغرب
مشروب الشاي في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Getty Images / Jorge Fernández / Contributor
تابعنا عبر
أصبح الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم في 2023، بقيمة سوقية بلغت نحو 50 مليار دولار، ويعد مصدرا مهما من مصادر الدخل في العديد من الدول الفقيرة.
ويحتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشاي الذي يوافق 21 مايو/ أيار من كل عام، وهو ما يسلط الضوء على أكبر المستهلكين، حسب إحصائيات نشره موقع "ستاتيستا" بهذه المناسبة.
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3 مايو, 12:32 GMT
وتظهر الإحصائيات أن المغرب احتل المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستهلكي الشاي، حيث أكد 77 في المئة من المشاركين في الدراسة التي أعدها الموقع أنهم يشربونه بصورة منتظمة.
أما المرتبة الأولى فقد احتلتها تركيا، التي يحرص 84 في المئة من سكانها على شرب الشاي، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الثالثة عالميا بـ 59 في المئة، وجاءت ألمانيا في المرتبة الـ 4 بـ 52 في المئة ثم المكسيك في المرتبة الـ 5 بـ 49 في المئة من السكان يشربونه بانتظام.
شاي أحمر على طاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
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18 فبراير 2023, 07:05 GMT
وتظهر البيانات أن نسبة كبيرة من المغاربة يستهلكون الشاي بانتظام، مما يعكس مكانة هذا المشروب الثقافية والاجتماعية العميقة في البلاد.
ويعتبر تقديم الشاي الأخضر بالنعناع طقسا يوميا يجمع العائلات والأصدقاء ورمزا من رموز كرم الضيافة في المغرب.
وتظهر تلك الإحصائيات أن المغرب تفوق على دول أخرى كانت تشتهر بشرب الشاي على نطاق واسع مثل الصين والهند.
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