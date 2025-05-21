https://sarabic.ae/20250521/دولة-عربية-تصبح-ثاني-أكبر-مستهلكي-الشاي-عالميا-1100809794.html
دولة عربية تصبح ثاني أكبر مستهلكي الشاي عالميا
دولة عربية تصبح ثاني أكبر مستهلكي الشاي عالميا
سبوتنيك عربي
أصبح الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم في 2023، بقيمة سوقية بلغت نحو 50 مليار دولار، ويعد مصدرا مهما من مصادر الدخل في العديد من الدول الفقيرة. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T09:22+0000
2025-05-21T09:22+0000
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ويحتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشاي الذي يوافق 21 مايو/ أيار من كل عام، وهو ما يسلط الضوء على أكبر المستهلكين، حسب إحصائيات نشره موقع "ستاتيستا" بهذه المناسبة.وتظهر الإحصائيات أن المغرب احتل المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستهلكي الشاي، حيث أكد 77 في المئة من المشاركين في الدراسة التي أعدها الموقع أنهم يشربونه بصورة منتظمة.أما المرتبة الأولى فقد احتلتها تركيا، التي يحرص 84 في المئة من سكانها على شرب الشاي، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الثالثة عالميا بـ 59 في المئة، وجاءت ألمانيا في المرتبة الـ 4 بـ 52 في المئة ثم المكسيك في المرتبة الـ 5 بـ 49 في المئة من السكان يشربونه بانتظام.وتظهر البيانات أن نسبة كبيرة من المغاربة يستهلكون الشاي بانتظام، مما يعكس مكانة هذا المشروب الثقافية والاجتماعية العميقة في البلاد.ويعتبر تقديم الشاي الأخضر بالنعناع طقسا يوميا يجمع العائلات والأصدقاء ورمزا من رموز كرم الضيافة في المغرب. وتظهر تلك الإحصائيات أن المغرب تفوق على دول أخرى كانت تشتهر بشرب الشاي على نطاق واسع مثل الصين والهند.
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https://sarabic.ae/20230218/طبيبة-تتحدث-عن-خطأ-رئيسي-عند-شرب-الشاي-1073676058.html
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منوعات, الشاي الأخضر, أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم
منوعات, الشاي الأخضر, أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم
دولة عربية تصبح ثاني أكبر مستهلكي الشاي عالميا
أصبح الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم في 2023، بقيمة سوقية بلغت نحو 50 مليار دولار، ويعد مصدرا مهما من مصادر الدخل في العديد من الدول الفقيرة.
ويحتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشاي الذي يوافق 21 مايو/ أيار من كل عام، وهو ما يسلط الضوء على أكبر المستهلكين
، حسب إحصائيات نشره موقع "ستاتيستا" بهذه المناسبة.
وتظهر الإحصائيات أن المغرب احتل المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستهلكي الشاي، حيث أكد 77 في المئة من المشاركين في الدراسة التي أعدها الموقع أنهم يشربونه بصورة منتظمة.
أما المرتبة الأولى فقد احتلتها تركيا، التي يحرص 84 في المئة من سكانها على شرب الشاي
، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الثالثة عالميا بـ 59 في المئة، وجاءت ألمانيا في المرتبة الـ 4 بـ 52 في المئة ثم المكسيك في المرتبة الـ 5 بـ 49 في المئة من السكان يشربونه بانتظام.
18 فبراير 2023, 07:05 GMT
وتظهر البيانات أن نسبة كبيرة من المغاربة يستهلكون الشاي بانتظام، مما يعكس مكانة هذا المشروب الثقافية والاجتماعية العميقة في البلاد.
ويعتبر تقديم الشاي الأخضر بالنعناع طقسا يوميا يجمع العائلات والأصدقاء ورمزا من رموز كرم الضيافة في المغرب.
وتظهر تلك الإحصائيات أن المغرب تفوق على دول أخرى كانت تشتهر بشرب الشاي على نطاق واسع مثل الصين والهند.