https://sarabic.ae/20250503/7-توابل-سحرية-تضاعف-فوائد-الشاي-الأخضر-وتساعدك-على-النوم-العميق-1100129166.html

7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق

7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق

سبوتنيك عربي

يعتبر الأرق أحد أكبر الاضطرابات التي تلم بالعديد من الأشخاص، خصوصا بعد انتشار المنبهات كالقهوة، ومشروبات الطاقة، والقلق، وعوامل أخرى عديدة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T12:32+0000

2025-05-03T12:32+0000

2025-05-03T12:32+0000

مجتمع

الصحة

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ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، تقريرا ينصح الخبراء خلاله بتجربة علاجات بسيطة، مصنوعة من توابل هندية بدلًا من الاعتماد على الحبوب والأدوية.ويوضح الخبراء أن إضافة بعض أنواع التوابل قبل النوم إلى كوب من الشاي الأخضر، يمكن أن تُساعد على استرخاء الجهاز العصبي وتقليل التوتر والخلود إلى النوم بشكل طبيعي، حسبما ذكرت "العربية" كما يلي:وعند إضافته إلى الشاي الأخضر، يصبح مشروبًا مريحًا وحلوًا قليلًا، يساعد على تقليل الأرق الليلي ويساعد على نوم عميق ومتواصل.يمكن سحق قرن أو قرنين من الهيل الأخضر ونقعهما مع الشاي الأخضر للحصول على مشروب عطري مريح.هذه هي المدة التي تحتاجها لتكوين عادة في حياتك... و8 نصائح للالتزام بها

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