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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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عالم سبوتنيك
توتر في إسرائيل بعد حديث نتنياهو بأن الانتصار في غزة أهم من إعادة المحتجزين، والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم
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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
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مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
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مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
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عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
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https://sarabic.ae/20250503/7-توابل-سحرية-تضاعف-فوائد-الشاي-الأخضر-وتساعدك-على-النوم-العميق-1100129166.html
7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق
7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق
سبوتنيك عربي
يعتبر الأرق أحد أكبر الاضطرابات التي تلم بالعديد من الأشخاص، خصوصا بعد انتشار المنبهات كالقهوة، ومشروبات الطاقة، والقلق، وعوامل أخرى عديدة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T12:32+0000
2025-05-03T12:32+0000
مجتمع
الصحة
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ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، تقريرا ينصح الخبراء خلاله بتجربة علاجات بسيطة، مصنوعة من توابل هندية بدلًا من الاعتماد على الحبوب والأدوية.ويوضح الخبراء أن إضافة بعض أنواع التوابل قبل النوم إلى كوب من الشاي الأخضر، يمكن أن تُساعد على استرخاء الجهاز العصبي وتقليل التوتر والخلود إلى النوم بشكل طبيعي، حسبما ذكرت "العربية" كما يلي:وعند إضافته إلى الشاي الأخضر، يصبح مشروبًا مريحًا وحلوًا قليلًا، يساعد على تقليل الأرق الليلي ويساعد على نوم عميق ومتواصل.يمكن سحق قرن أو قرنين من الهيل الأخضر ونقعهما مع الشاي الأخضر للحصول على مشروب عطري مريح.هذه هي المدة التي تحتاجها لتكوين عادة في حياتك... و8 نصائح للالتزام بها
https://sarabic.ae/20250427/عشبة-هندية-غابرة-القدم-تلقى-رواجا-لفوائدها-الصحية-المذهلة-1099924983.html
https://sarabic.ae/20241012/بين-الأسود-والأخضر-اختصاصية-تغذية-تكشف-عن-الشاي-الأفضل-للصحة-1093676397.html
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الصحة
الصحة

7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق

12:32 GMT 03.05.2025
© unsplash/ Tamara Harhaiشاي أخضر
شاي أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© unsplash/ Tamara Harhai
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يعتبر الأرق أحد أكبر الاضطرابات التي تلم بالعديد من الأشخاص، خصوصا بعد انتشار المنبهات كالقهوة، ومشروبات الطاقة، والقلق، وعوامل أخرى عديدة.
ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، تقريرا ينصح الخبراء خلاله بتجربة علاجات بسيطة، مصنوعة من توابل هندية بدلًا من الاعتماد على الحبوب والأدوية.
ويوضح الخبراء أن إضافة بعض أنواع التوابل قبل النوم إلى كوب من الشاي الأخضر، يمكن أن تُساعد على استرخاء الجهاز العصبي وتقليل التوتر والخلود إلى النوم بشكل طبيعي، حسبما ذكرت "العربية" كما يلي:
القرفة
يساعد طعم القرفة الحلو والخفيف، على تنظيم مستوى السكر في الدم، وله خصائص طبيعية مُدفئة تُهدئ الجهاز العصبي.
وعند إضافته إلى الشاي الأخضر، يصبح مشروبًا مريحًا وحلوًا قليلًا، يساعد على تقليل الأرق الليلي ويساعد على نوم عميق ومتواصل.
عشبة أشواغانزا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
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الهيل
يعتبر الهيل من التوابل الحلوة، وهو محبوب لرائحته العطرة وفوائده الهضمية، كما يتميز بتأثيرات مهدئة خفيفة، ويساعد في التخلص من التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية للأرق.
يمكن سحق قرن أو قرنين من الهيل الأخضر ونقعهما مع الشاي الأخضر للحصول على مشروب عطري مريح.
الشاي الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
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بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة
12 أكتوبر 2024, 12:15 GMT
جوزة الطيب
تحتوي جوزة الطيب على الميريستيسين، وهو مركب طبيعي يساعد على تحفيز النوم واسترخاء العضلات.
بذور الشمر
يعد الشمر ممتازا للهضم، الذي غالبًا ما يعيق النوم المريح. كما أن نكهته الحلوة الخفيفة تساعد على استرخاء العضلات وتهدئة العقل.
الكركم
من المعروف أن الكركم مضاد للالتهابات، كما أنه مثبِّت طبيعي للحالة المزاجية، عند تناوله بكميات صغيرة قبل النوم، يُمكن للكركم أن يُقلِّل من الانزعاج المُرتبط بالالتهاب ويُعزِّز الشعور بالهدوء.
القرنفل
يتمنع القرنفل بخصائص طبيعية مسكِنة للألم ومُرخية للعضلات. تساعد نكهته الدافئة ذات النكهة اللاذعة على تهدئة الجهاز العصبي، مما يجعله مكونًا فعالًا لدعم النوم.
الزنجبيل
على الرغم من أن الزنجبيل يُستخدم عادةً لتعزيز الطاقة، إلا أن استخدامه بكميات صغيرة يمكن أن يهدِئ الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على الاسترخاء.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
هذه هي المدة التي تحتاجها لتكوين عادة في حياتك... و8 نصائح للالتزام بها
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