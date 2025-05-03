7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق
© unsplash/ Tamara Harhaiشاي أخضر
© unsplash/ Tamara Harhai
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يعتبر الأرق أحد أكبر الاضطرابات التي تلم بالعديد من الأشخاص، خصوصا بعد انتشار المنبهات كالقهوة، ومشروبات الطاقة، والقلق، وعوامل أخرى عديدة.
ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، تقريرا ينصح الخبراء خلاله بتجربة علاجات بسيطة، مصنوعة من توابل هندية بدلًا من الاعتماد على الحبوب والأدوية.
ويوضح الخبراء أن إضافة بعض أنواع التوابل قبل النوم إلى كوب من الشاي الأخضر، يمكن أن تُساعد على استرخاء الجهاز العصبي وتقليل التوتر والخلود إلى النوم بشكل طبيعي، حسبما ذكرت "العربية" كما يلي:
القرفة
يساعد طعم القرفة الحلو والخفيف، على تنظيم مستوى السكر في الدم، وله خصائص طبيعية مُدفئة تُهدئ الجهاز العصبي.
يساعد طعم القرفة الحلو والخفيف، على تنظيم مستوى السكر في الدم، وله خصائص طبيعية مُدفئة تُهدئ الجهاز العصبي.
وعند إضافته إلى الشاي الأخضر، يصبح مشروبًا مريحًا وحلوًا قليلًا، يساعد على تقليل الأرق الليلي ويساعد على نوم عميق ومتواصل.
27 أبريل, 05:51 GMT
الهيل
يعتبر الهيل من التوابل الحلوة، وهو محبوب لرائحته العطرة وفوائده الهضمية، كما يتميز بتأثيرات مهدئة خفيفة، ويساعد في التخلص من التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية للأرق.
يعتبر الهيل من التوابل الحلوة، وهو محبوب لرائحته العطرة وفوائده الهضمية، كما يتميز بتأثيرات مهدئة خفيفة، ويساعد في التخلص من التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية للأرق.
يمكن سحق قرن أو قرنين من الهيل الأخضر ونقعهما مع الشاي الأخضر للحصول على مشروب عطري مريح.
12 أكتوبر 2024, 12:15 GMT
جوزة الطيب
تحتوي جوزة الطيب على الميريستيسين، وهو مركب طبيعي يساعد على تحفيز النوم واسترخاء العضلات.
تحتوي جوزة الطيب على الميريستيسين، وهو مركب طبيعي يساعد على تحفيز النوم واسترخاء العضلات.
بذور الشمر
يعد الشمر ممتازا للهضم، الذي غالبًا ما يعيق النوم المريح. كما أن نكهته الحلوة الخفيفة تساعد على استرخاء العضلات وتهدئة العقل.
يعد الشمر ممتازا للهضم، الذي غالبًا ما يعيق النوم المريح. كما أن نكهته الحلوة الخفيفة تساعد على استرخاء العضلات وتهدئة العقل.
الكركم
من المعروف أن الكركم مضاد للالتهابات، كما أنه مثبِّت طبيعي للحالة المزاجية، عند تناوله بكميات صغيرة قبل النوم، يُمكن للكركم أن يُقلِّل من الانزعاج المُرتبط بالالتهاب ويُعزِّز الشعور بالهدوء.
من المعروف أن الكركم مضاد للالتهابات، كما أنه مثبِّت طبيعي للحالة المزاجية، عند تناوله بكميات صغيرة قبل النوم، يُمكن للكركم أن يُقلِّل من الانزعاج المُرتبط بالالتهاب ويُعزِّز الشعور بالهدوء.
القرنفل
يتمنع القرنفل بخصائص طبيعية مسكِنة للألم ومُرخية للعضلات. تساعد نكهته الدافئة ذات النكهة اللاذعة على تهدئة الجهاز العصبي، مما يجعله مكونًا فعالًا لدعم النوم.
يتمنع القرنفل بخصائص طبيعية مسكِنة للألم ومُرخية للعضلات. تساعد نكهته الدافئة ذات النكهة اللاذعة على تهدئة الجهاز العصبي، مما يجعله مكونًا فعالًا لدعم النوم.
الزنجبيل
على الرغم من أن الزنجبيل يُستخدم عادةً لتعزيز الطاقة، إلا أن استخدامه بكميات صغيرة يمكن أن يهدِئ الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على الاسترخاء.
على الرغم من أن الزنجبيل يُستخدم عادةً لتعزيز الطاقة، إلا أن استخدامه بكميات صغيرة يمكن أن يهدِئ الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على الاسترخاء.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik