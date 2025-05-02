https://sarabic.ae/20250502/هذه-هي-المدة-التي-تحتاجها-لتكوين-عادة-في-حياتك-و8-نصائح-للالتزام-بها-1100109551.html

هذه هي المدة التي تحتاجها لتكوين عادة في حياتك... و8 نصائح للالتزام بها

هذه هي المدة التي تحتاجها لتكوين عادة في حياتك... و8 نصائح للالتزام بها

سبوتنيك عربي

تابعت دراسة أجريت عام 2010، متطوعين يحاولون بناء عادات بسيطة، مثل شرب الماء بعد الإفطار أو تناول قطعة فاكهة يوميًا، ووجدت أن الأمر استغرق في المتوسط ​​66 يومًا... 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T14:20+0000

2025-05-02T14:20+0000

2025-05-02T14:20+0000

مجتمع

الصحة

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وراجع الخبيران، بين سينغ، الباحث في جامعة جنوب أستراليا، وآشلي إي سميث، الأستاذ المشارك من جامعة جنوب أستراليا، في الآونة الأخيرة دراسات عدة، تتناول المدة التي يستغرقها الناس لتكوين عادات صحية، ووجدا أن متوسط ​​المدة يستغرق ما بين شهرين و 5 أشهر.وعلى وجه التحديد، وجدت الدراسات التي قاست الوقت اللازم للوصول إلى التلقائية، أن تكوين العادة يستغرق ما بين 59 و154 يومًا. ونقلت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، عن الخبيران، قولهما إن "قوة العادة تلعب دورا رئيسيًا في الثبات، إذ ركزت مراجعة منهجية أُجريت عام 2021 على النشاط البدني، ووجدت أنه كلما كانت العادة أقوى (أي كلما كان السلوك أكثر تلقائية وأقل جهدًا)، زادت احتمالية ممارسة الناس للرياضة بانتظام".وأضاف الخبيران: "ليس من المستغرب تمامًا أن السلوكيات السهلة والبسيطة، مثل شرب الماء أو تناول فيتامين يوميًا، تميل إلى التكون أسرع من السلوكيات المعقدة كالتدرب على الماراثون، ولكن مهما كانت العادة، تُظهر الأبحاث أن الالتزام بها لا يقتصر على تعزيز الدافع أو قوة الإرادة، فالتدخلات التي تدعم تكوين العادات بفعالية، من خلال التكرار والإشارات والهيكلة، أكثر فعالية في إحداث تغيير دائم".وأضافا: "على سبيل المثال، تساعد البرامج التي تشجع الناس على جدولة التمارين الرياضية بانتظام في نفس الوقت كل يوم أو التطبيقات التي تُرسل تذكيرات بشرب الماء بعد كل وجبة، في بناء العادات من خلال جعل السلوك أسهل في التكرار وأصعب في النسيان".وأضاف الخبيران: "الأمر لا يتعلق بإصلاح حياتك بين عشية وضحاها، بل بتعزيز السلوكيات باستمرار حتى تصبح جزءًا من طبيعتك".وأسدى الخبيران بـ8 نصائح لبناء عادات دائمة إذا كنت تسعى لبناء عادة جديدة:دراسة: فاعلية اللقاح تختلف بحسب موضع تلقي الحقنة في الجسدابتكار روسي مذهل... غطاء جديد للأسنان يعيد لها الحياة ويمنع التسوس

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