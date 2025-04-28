https://sarabic.ae/20250428/عصفور-التين-نادرة-بلاد-الشام-تقدم-على-موائد-الطعام-1099967741.html

"عصفور التين"... نادرة بلاد الشام تقدم على موائد الطعام

"عصفور التين"... نادرة بلاد الشام تقدم على موائد الطعام

سبوتنيك عربي

انتشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اصطياد طائر صغير يسمى "عصفور التين"، بغرض تناوله، أو اقتنائه، أو بيعه. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T11:22+0000

2025-04-28T11:22+0000

2025-04-28T11:22+0000

مجتمع

علوم

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ويعتبر هذا الطائر رمزا للتنوع الحيوي في بلاد الشام، ويحظى بحماية دولية بموجب اتفاقيات تعنى بالحفاظ على الطيور المهاجرة.في الواقع، فإن تداول عصفور التين واستهلاكه بهذه الطريقة يشكل انتهاكًا قانونيًا ويسهم في تهديد التنوع البيولوجي واختلال التوازن البيئي.ويسمى هذا الطائر علميًا بأبو قلنسوة أو آكل النحل، ويعتبر من الطيور المهاجرة التي تمرّ عبر سوريا ولبنان، كما أن بعض الأفراد تبقى فيهما خلال فصل الشتاء، ويعد من الطيور المفرخة محليًا، ما يبرز أهميته البيئية والتكاثرية في المنطقة.ويقول الخبير في التنوع الحيوي والحياة البرية السورية، أحمد إيدك، حسبما نقلت عنه "الجزيرة"، إن "الهجرة الربيعية لهذا الطائر تبدأ مع أوائل شهر أبريل/نيسان، وتبلغ ذروتها في النصف الثاني من الشهر، وتستمر حتى نهاية مايو/أيار".وكشفت الدراسة المعنونة بـ"النمط الأوروبي لهجرة الخريف لطائر أبو قلنسوة " في دورية "ذا رينغ" التي تعنى بعوالم الطيور، عن مجموعة من النتائج المهمة تتعلق بهجرة هذا الطائر في فصل الخريف داخل أوروبا، وامتداد مساراته إلى مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت أن الطائر لا يتبع مسارًا واحدًا خلال هجرته، بل يسلك 8 طرق مختلفة.كما تبيّن أن الطيور تحافظ على خطوط طيران دقيقة ومستقيمة، حيث إن الاتجاه الذي تصل منه إلى المواقع هو نفسه تقريبًا الذي تغادر منه، بفارق لا يتجاوز درجة واحدة.مخاطر محليةلا يصنف طائر أبو قلنسوة، كنوع مهدد عالميًا، فإنه يواجه تهديدات محلية كبيرة، خصوصًا خلال مواسم الهجرة، وتتعرض الطيور في هذه الفترات لخطر الصيد غير المشروع، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لها.مخاطر حول التنوع البيئي الحيويوتوصلت دراسات إلى أن غياب طائر أبو قلنسوة له تأثير غير فوري على توازن التنوع البيولوجي، ولكن على المدى الطويل قد يؤدي إلى:أما على المستوى التشريعي، فقد فرض البرلمان الأوروبي في توجيهاته لعام 2009 حظرًا على استخدام أغصان الجير كوسيلة لصيد الطيور البرية.وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة صنّف هذا الطائر في فئة "القلق الأقل"، وأشار إلى تزايد أعداده، يقول الخبيران إن الصيد التقليدي له يعد جزءًا من التراث المحلي ويشكل مصدر دخل إضافي للعائلات الزراعية.حالة طبية غريبة... رجل يفقد لغته الأم بسبب جلطة دماغية ويتحدث الدنماركية بدلا منها

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