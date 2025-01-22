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https://sarabic.ae/20250122/قطة-تقوم-بـ3-رحلات-بين-أستراليا-ونيوزيلندا-في-يوم-واحد-1097049043.html
قطة تقوم بـ3 رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد
قطة تقوم بـ3 رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأربعاء، بأن قطة من نوع "مين كون" قامت بثلاث رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد بعد أن تم تجاهلها في مقصورة الأمتعة... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T16:06+0000
2025-01-22T16:06+0000
مجتمع
منوعات
نيوزيلندا
أستراليا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أصبحت قطة "مين كون" تدعى ميتنز راكبة بالصدفة عندما تم تجاهل قفصها في حجرة الشحن في طائرة، وقامت بثلاث رحلات في 24 ساعة بين نيوزيلندا وأستراليا".وأوضحت الصحيفة أن قائد طائرة الخطوط الجوية النيوزيلندية، فور علمه بالوضع، قام بتشغيل التدفئة في مقصورة الشحن، وبعد أن سافرت ميتنز (القطة) إلى كرايستشيرش في نيوزيلندا، أُعيدت إلى ملبورن في أستراليا، حيث كانت مالكتها تنتظرها.وبحسب الصحيفة، فإن الخطأ حدث عندما لم يلاحظ أحد الموظفين أثناء تفريغ الأمتعة في مطار أسترالي الناقلة التي تحمل القطة بسبب الكرسي المتحرك المطوي، في حين اعتذرت شركة طيران نيوزيلندا ووعدت بتعويض أصحاب الحيوانات عن جميع التكاليف التي تكبدوها.مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديو"قطة شرودنغر" تفتح بابا إلى "الكأس المقدسة" للحوسبة
https://sarabic.ae/20250120/أغرب-استقالة-قطة-تنهي-حياة-صاحبتها-المهنية-بكبسة-زر-1096965772.html
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منوعات, نيوزيلندا, أستراليا
منوعات, نيوزيلندا, أستراليا

قطة تقوم بـ3 رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد

16:06 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Rod McGuirkمارغو نياس تحمل قطتها ميتنز في منزلها في ملبورن
مارغو نياس تحمل قطتها ميتنز في منزلها في ملبورن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Rod McGuirk
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أفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأربعاء، بأن قطة من نوع "مين كون" قامت بثلاث رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد بعد أن تم تجاهلها في مقصورة الأمتعة في طائرة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أصبحت قطة "مين كون" تدعى ميتنز راكبة بالصدفة عندما تم تجاهل قفصها في حجرة الشحن في طائرة، وقامت بثلاث رحلات في 24 ساعة بين نيوزيلندا وأستراليا".

وكانت صاحبة الحيوان الأليف، مارغو نيس، تنتقل من نيوزيلندا إلى أستراليا واشترت تذكرة ذهاب فقط للحيوان، ولكن عند وصولها إلى المطار، انتظرت الفتاة القطة لمدة ثلاث ساعات، وبعدها أبلغها الموظفون أن الطائرة متجهة عائدة إلى نيوزيلندا، وتستغرق الرحلة في اتجاه واحد حوالي 7.5 ساعات.

صورة لقطة تجلس بجانب الحاسوب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجتمع
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20 يناير, 11:47 GMT
وأوضحت الصحيفة أن قائد طائرة الخطوط الجوية النيوزيلندية، فور علمه بالوضع، قام بتشغيل التدفئة في مقصورة الشحن، وبعد أن سافرت ميتنز (القطة) إلى كرايستشيرش في نيوزيلندا، أُعيدت إلى ملبورن في أستراليا، حيث كانت مالكتها تنتظرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القطة فقدت بعض الوزن خلال الرحلات الثلاث، لكن حالتها العامة مستقرة.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطأ حدث عندما لم يلاحظ أحد الموظفين أثناء تفريغ الأمتعة في مطار أسترالي الناقلة التي تحمل القطة بسبب الكرسي المتحرك المطوي، في حين اعتذرت شركة طيران نيوزيلندا ووعدت بتعويض أصحاب الحيوانات عن جميع التكاليف التي تكبدوها.
مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
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