https://sarabic.ae/20250122/قطة-تقوم-بـ3-رحلات-بين-أستراليا-ونيوزيلندا-في-يوم-واحد-1097049043.html
قطة تقوم بـ3 رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد
قطة تقوم بـ3 رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأربعاء، بأن قطة من نوع "مين كون" قامت بثلاث رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد بعد أن تم تجاهلها في مقصورة الأمتعة... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T16:06+0000
2025-01-22T16:06+0000
2025-01-22T16:06+0000
مجتمع
منوعات
نيوزيلندا
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097049165_0:0:2648:1491_1920x0_80_0_0_8bdda5f8b3c026b9f4bd366f638dd5ad.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أصبحت قطة "مين كون" تدعى ميتنز راكبة بالصدفة عندما تم تجاهل قفصها في حجرة الشحن في طائرة، وقامت بثلاث رحلات في 24 ساعة بين نيوزيلندا وأستراليا".وأوضحت الصحيفة أن قائد طائرة الخطوط الجوية النيوزيلندية، فور علمه بالوضع، قام بتشغيل التدفئة في مقصورة الشحن، وبعد أن سافرت ميتنز (القطة) إلى كرايستشيرش في نيوزيلندا، أُعيدت إلى ملبورن في أستراليا، حيث كانت مالكتها تنتظرها.وبحسب الصحيفة، فإن الخطأ حدث عندما لم يلاحظ أحد الموظفين أثناء تفريغ الأمتعة في مطار أسترالي الناقلة التي تحمل القطة بسبب الكرسي المتحرك المطوي، في حين اعتذرت شركة طيران نيوزيلندا ووعدت بتعويض أصحاب الحيوانات عن جميع التكاليف التي تكبدوها.مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديو"قطة شرودنغر" تفتح بابا إلى "الكأس المقدسة" للحوسبة
https://sarabic.ae/20250120/أغرب-استقالة-قطة-تنهي-حياة-صاحبتها-المهنية-بكبسة-زر-1096965772.html
نيوزيلندا
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097049165_231:0:2584:1765_1920x0_80_0_0_41b361cd96a91c3828c385ed3538017d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, نيوزيلندا, أستراليا
منوعات, نيوزيلندا, أستراليا
قطة تقوم بـ3 رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد
أفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأربعاء، بأن قطة من نوع "مين كون" قامت بثلاث رحلات بين أستراليا ونيوزيلندا في يوم واحد بعد أن تم تجاهلها في مقصورة الأمتعة في طائرة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أصبحت قطة "مين كون" تدعى ميتنز راكبة بالصدفة عندما تم تجاهل قفصها في حجرة الشحن في طائرة، وقامت بثلاث رحلات في 24 ساعة بين نيوزيلندا وأستراليا".
وكانت صاحبة الحيوان الأليف، مارغو نيس، تنتقل من نيوزيلندا إلى أستراليا واشترت تذكرة ذهاب فقط للحيوان، ولكن عند وصولها إلى المطار، انتظرت الفتاة القطة لمدة ثلاث ساعات، وبعدها أبلغها الموظفون أن الطائرة متجهة عائدة إلى نيوزيلندا، وتستغرق الرحلة في اتجاه واحد حوالي 7.5 ساعات.
وأوضحت الصحيفة أن قائد طائرة الخطوط الجوية النيوزيلندية، فور علمه بالوضع، قام بتشغيل التدفئة في مقصورة الشحن، وبعد أن سافرت ميتنز (القطة) إلى كرايستشيرش في نيوزيلندا، أُعيدت إلى ملبورن في أستراليا، حيث كانت مالكتها تنتظرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القطة فقدت بعض الوزن خلال الرحلات الثلاث، لكن حالتها العامة مستقرة.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطأ حدث عندما لم يلاحظ أحد الموظفين أثناء تفريغ الأمتعة في مطار أسترالي الناقلة التي تحمل القطة بسبب الكرسي المتحرك المطوي
، في حين اعتذرت شركة طيران نيوزيلندا ووعدت بتعويض أصحاب الحيوانات عن جميع التكاليف التي تكبدوها.