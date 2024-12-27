https://sarabic.ae/20241227/منح-القط-توليك-رتبة-صف-ضابط-بسبب-أدائه-المميز---1096245793.html
منح القط "توليك" رتبة صف ضابط بسبب "أدائه المميز"
منح القط "توليك" رتبة صف ضابط بسبب "أدائه المميز"
سبوتنيك عربي
منحت وزارة حالات الطوارئ في موسكو، اليوم الجمعة، القط "توليك" رتبة صف ضابط، في يوم المنقذ في روسيا. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T12:44+0000
2024-12-27T12:44+0000
2024-12-27T12:44+0000
مجتمع
منوعات
روسيا
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حصل القط "توليك"، والذي يعمل كرجل إطفاء في مفرزة سيمينيتشي في موسكو، على أول لقب خاص، في يوم المنقذ بروسيا.وكتبت وزارة حالات الطوارئ في موسكو على قناتها في "تلغرام": "تم منح رجل الإطفاء القط "توليك"، الذي يخدم في القسم "بي تشيه 89" من مديرية المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، للمديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لمدينة موسكو، الرتبة الخاصة الأولى "صف ضابط".وصنع الموظفون للقط "توليك" أحزمة كتف مصغرة ويخططون في المستقبل لخياطة زي رسمي له، تابع لوزارة حالات الطوارئ.وعلى مدار سنوات الخدمة، فاز القط بقلوب رجال الإطفاء، وأصبح صديقهم المخلص. ويشارك "توليك" بنشاط في الخدمة، ويزور مواقع الحراسة كل يوم، ويرافق "توليك" أيضًا رجال الإنقاذ في الرحلات الميدانية.دراسة: فضلات القطط تعالج أشهر الأمراض المستعصية عند الإنسانقطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران
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منوعات, روسيا
منح القط "توليك" رتبة صف ضابط بسبب "أدائه المميز"
منحت وزارة حالات الطوارئ في موسكو، اليوم الجمعة، القط "توليك" رتبة صف ضابط، في يوم المنقذ في روسيا.
حصل القط "توليك"، والذي يعمل كرجل إطفاء في مفرزة سيمينيتشي في موسكو، على أول لقب خاص، في يوم المنقذ بروسيا.
وكتبت وزارة حالات الطوارئ في موسكو على قناتها في "تلغرام": "تم منح رجل الإطفاء القط "توليك"، الذي يخدم في القسم "بي تشيه 89" من مديرية المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، للمديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لمدينة موسكو، الرتبة الخاصة الأولى "صف ضابط".
وصنع الموظفون للقط
"توليك" أحزمة كتف مصغرة ويخططون في المستقبل لخياطة زي رسمي له، تابع لوزارة حالات الطوارئ.
وعلى مدار سنوات الخدمة، فاز القط بقلوب رجال الإطفاء،
وأصبح صديقهم المخلص. ويشارك "توليك" بنشاط في الخدمة، ويزور مواقع الحراسة كل يوم، ويرافق "توليك" أيضًا رجال الإنقاذ في الرحلات الميدانية.