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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241227/منح-القط-توليك-رتبة-صف-ضابط-بسبب-أدائه-المميز---1096245793.html
منح القط "توليك" رتبة صف ضابط بسبب "أدائه المميز"
منح القط "توليك" رتبة صف ضابط بسبب "أدائه المميز"
سبوتنيك عربي
منحت وزارة حالات الطوارئ في موسكو، اليوم الجمعة، القط "توليك" رتبة صف ضابط، في يوم المنقذ في روسيا. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T12:44+0000
2024-12-27T12:44+0000
مجتمع
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روسيا
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حصل القط "توليك"، والذي يعمل كرجل إطفاء في مفرزة سيمينيتشي في موسكو، على أول لقب خاص، في يوم المنقذ بروسيا.وكتبت وزارة حالات الطوارئ في موسكو على قناتها في "تلغرام": "تم منح رجل الإطفاء القط "توليك"، الذي يخدم في القسم "بي تشيه 89" من مديرية المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، للمديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لمدينة موسكو، الرتبة الخاصة الأولى "صف ضابط".وصنع الموظفون للقط "توليك" أحزمة كتف مصغرة ويخططون في المستقبل لخياطة زي رسمي له، تابع لوزارة حالات الطوارئ.وعلى مدار سنوات الخدمة، فاز القط بقلوب رجال الإطفاء، وأصبح صديقهم المخلص. ويشارك "توليك" بنشاط في الخدمة، ويزور مواقع الحراسة كل يوم، ويرافق "توليك" أيضًا رجال الإنقاذ في الرحلات الميدانية.دراسة: فضلات القطط تعالج أشهر الأمراض المستعصية عند الإنسانقطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران
https://sarabic.ae/20240711/دراسة-تكشف-السر-وراء-عادة-القطط-المزعجة-بـخربشة-أثاث-المنزل-1090706406.html
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منوعات, روسيا
منوعات, روسيا

منح القط "توليك" رتبة صف ضابط بسبب "أدائه المميز"

12:44 GMT 27.12.2024
© Getty Images / iridiصورة لقط يعمل كرجل إطفاء
صورة لقط يعمل كرجل إطفاء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Getty Images / iridi
تابعنا عبر
منحت وزارة حالات الطوارئ في موسكو، اليوم الجمعة، القط "توليك" رتبة صف ضابط، في يوم المنقذ في روسيا.
حصل القط "توليك"، والذي يعمل كرجل إطفاء في مفرزة سيمينيتشي في موسكو، على أول لقب خاص، في يوم المنقذ بروسيا.
وكتبت وزارة حالات الطوارئ في موسكو على قناتها في "تلغرام": "تم منح رجل الإطفاء القط "توليك"، الذي يخدم في القسم "بي تشيه 89" من مديرية المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، للمديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لمدينة موسكو، الرتبة الخاصة الأولى "صف ضابط".
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11 يوليو, 14:50 GMT
وصنع الموظفون للقط "توليك" أحزمة كتف مصغرة ويخططون في المستقبل لخياطة زي رسمي له، تابع لوزارة حالات الطوارئ.
وعلى مدار سنوات الخدمة، فاز القط بقلوب رجال الإطفاء، وأصبح صديقهم المخلص. ويشارك "توليك" بنشاط في الخدمة، ويزور مواقع الحراسة كل يوم، ويرافق "توليك" أيضًا رجال الإنقاذ في الرحلات الميدانية.
دراسة: فضلات القطط تعالج أشهر الأمراض المستعصية عند الإنسان
قطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران
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