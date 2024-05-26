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تشيلي تلقي القبض على رجل إطفاء بتهمة إشعال حريق أودى بحياة 137 شخصا
تشيلي تلقي القبض على رجل إطفاء بتهمة إشعال حريق أودى بحياة 137 شخصا
سبوتنيك عربي
ألقت السلطات في تشيلي القبض على أفراد متهمين بإشعال حريق أودى بحياة 137 شخصا على الأقل، في شهر فبراير/ شباط الجاري. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T06:14+0000
2024-05-26T06:14+0000
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والمتهمون هم رجل إطفاء، ومسؤول يعمل لدى الشركة الوطنية للغابات المسؤولة عن مكافحة حرائق الغابات، وفقا لموقع "UPI".وقال المدعي العام، أوزفالدو أوساندون، إنه تم العثور على المواد المستخدمة في إشعال الحرائق داخل منزل أحد المشتبه بهم، وأضاف أن المحققين يدرسون الروابط المحتملة لهجمات حريق متعمدة أخرى.وتم حبس المتهمين احتياطيا بتهمة إضرام النيران، مما أدى إلى خسائر في الأرواح.ودمر الحريق الذي كان الأكثر دموية في البلاد، منطقة فالبارايسو، التي تبعد أكثر من 122 كيلومترا (75 ميلا) عن العاصمة التشيلية سانتياغو.ويزعم المسؤولون في تشيلي، أن عدة حرائق اندلعت في وقت واحد، ثم بعد ذلك، تسببت درجات الحرارة المرتفعة والرياح في انتشار النيران وتزايدها.وتأثر أكثر من 16 ألف شخص بالحريق، الذي دمر المنازل، ودمر المنطقة التي تضم فينا ديل مار، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات.وتعليقًا على اعتقال رجل الإطفاء، قال قائد فرقة الإطفاء الثالثة عشرة في فالبارايسو، فيسنتي ماجيولو، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: "لقد صدمنا تماما مما حدث، وهذا حادث معزول تماما، لقد خدمنا فالبارايسو لأكثر من 170 عاما، ولا يمكن أن نسمح بمثل هذه الأشياء".
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منوعات, أخبار تشيلي, الأخبار, العالم
منوعات, أخبار تشيلي, الأخبار, العالم

تشيلي تلقي القبض على رجل إطفاء بتهمة إشعال حريق أودى بحياة 137 شخصا

06:14 GMT 26.05.2024
© AP Photo / Eric Thayerيراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية.
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية.
© AP Photo / Eric Thayer
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ألقت السلطات في تشيلي القبض على أفراد متهمين بإشعال حريق أودى بحياة 137 شخصا على الأقل، في شهر فبراير/ شباط الجاري.
والمتهمون هم رجل إطفاء، ومسؤول يعمل لدى الشركة الوطنية للغابات المسؤولة عن مكافحة حرائق الغابات، وفقا لموقع "UPI".
وقال المدعي العام، أوزفالدو أوساندون، إنه تم العثور على المواد المستخدمة في إشعال الحرائق داخل منزل أحد المشتبه بهم، وأضاف أن المحققين يدرسون الروابط المحتملة لهجمات حريق متعمدة أخرى.
وتم حبس المتهمين احتياطيا بتهمة إضرام النيران، مما أدى إلى خسائر في الأرواح.
ودمر الحريق الذي كان الأكثر دموية في البلاد، منطقة فالبارايسو، التي تبعد أكثر من 122 كيلومترا (75 ميلا) عن العاصمة التشيلية سانتياغو.
رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع في منشأة ترفيهية في راجكوت بولاية غوجارات الهندية، 25 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
مجتمع
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أمس, 17:21 GMT
ويزعم المسؤولون في تشيلي، أن عدة حرائق اندلعت في وقت واحد، ثم بعد ذلك، تسببت درجات الحرارة المرتفعة والرياح في انتشار النيران وتزايدها.
وتأثر أكثر من 16 ألف شخص بالحريق، الذي دمر المنازل، ودمر المنطقة التي تضم فينا ديل مار، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات.
وتعليقًا على اعتقال رجل الإطفاء، قال قائد فرقة الإطفاء الثالثة عشرة في فالبارايسو، فيسنتي ماجيولو، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: "لقد صدمنا تماما مما حدث، وهذا حادث معزول تماما، لقد خدمنا فالبارايسو لأكثر من 170 عاما، ولا يمكن أن نسمح بمثل هذه الأشياء".
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