https://sarabic.ae/20250120/مشهد-طريف-لـقط-وكلب-أثناء-محاولة-أحدهما-الاستمتاع-بوجبة-طعام-فيديو-1096959124.html
مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديو
مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد طريفة، تظهر كلبًا وهو يدفع كاميرا المراقبة ليتمكن من الوقوف على قدميه والحصول على الطعام الموجود على طاولة خلفه. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T09:39+0000
2025-01-20T09:39+0000
2025-01-20T09:39+0000
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أثار الفيديو موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يُظهر الفيديو كلبًا من نوع "لابرادور"، وهو يدفع كاميرا المراقبة بحذر ليتمكن من الوقوف على قدميه والاستمتاع بالطعام الموجود على طاولة خلفه.لكن المفاجأة جاءت عندما تدخل القط المنزلي في المشهد، حيث قام بتحريك الكاميرا وكأنه يريد فضح الكلب أثناء ارتكابه للموقف الطريف.كلبة تحمل جروها إلى عيادة بيطرية لإسعافه... فيديو "بدقيقة".. طالب صيني يسجل رقما قياسيا عالميا برياضة "القفز بالحبل".. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد طريفة، تظهر كلبًا وهو يدفع كاميرا المراقبة ليتمكن من الوقوف على قدميه والحصول على الطعام الموجود على طاولة خلفه.
أثار الفيديو موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يُظهر الفيديو كلبًا من نوع "لابرادور"، وهو يدفع كاميرا المراقبة بحذر ليتمكن من الوقوف على قدميه والاستمتاع بالطعام الموجود على طاولة خلفه.
لكن المفاجأة جاءت عندما تدخل القط المنزلي في المشهد، حيث قام بتحريك الكاميرا وكأنه يريد فضح الكلب
أثناء ارتكابه للموقف الطريف.