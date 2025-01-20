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https://sarabic.ae/20250120/أغرب-استقالة-قطة-تنهي-حياة-صاحبتها-المهنية-بكبسة-زر-1096965772.html
"أغرب استقالة"... قطة تنهي حياة صاحبتها المهنية بكبسة زر
"أغرب استقالة"... قطة تنهي حياة صاحبتها المهنية بكبسة زر
سبوتنيك عربي
شهدت الصين حادثة فريدة من نوعها، عندما فقدت إحدى الفتيات وظيفتها، بسبب قطتها التي أرسلت طلب استقالة إلى الشركة التي تعمل بها. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T11:47+0000
2025-01-20T11:47+0000
مجتمع
منوعات
القطة
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أثارت الحادثة تفاعلا واسعا في الشارع الصيني، حين تسببت قطة منزلية باستقالة صاحبتها بعد لهوها فوق لوحة مفاتيح الحاسب الشخصي للفتاة البالغة من العمر 25 عاما، حيث أرسلت بكبسة زر واحدة مسودة طلب الاستقالة الذي أعدته صاحبتها مسبقا.أدى هذا الفعل الذي قامت به القطة إلى فقدان صاحبتها لوظيفتها، ناهيك عن مكافأتها المالية السنوية التي تنتظرها مع اقتراب موعد رأس السنة الصينية.والتقطت كاميرا المراقبة المنزلية وثب القطة على الطاولة والضغط بالخطأ على زر في الكمبيوتر المحمول، مما أدى إلى إرسال رسالة الاستقالة إلى المدير مباشرة.وحاولت المرأة إنقاذ الموقف بالاتصال بمديرها وإخباره بأن القطة هي من أرسلت الرسالة، لكنه تجاهل طلبها. ونتيجة لذلك، فقدت المرأة وظيفتها ومكافأتها السنوية.يذكر أن عيد "تشونغتشيه"، أو مهرجان الربيع (رأس السنة الصينية)، يصادف هذا العام في 29 يناير، وهو الوقت الذي تمنح فيه العديد من الشركات الصينية موظفيها مكافآت سنوية في إطار الاحتفالات في البلاد.قطة غريبة محفوظة بشكل مذهل في الصقيع لمدة 37 ألف عام... صور وفيديو"أكثر صحة وسعادة"... 5 فوائد يجنيها البشر من تربية الحيوانات الأليفة
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منوعات, القطة
منوعات, القطة

"أغرب استقالة"... قطة تنهي حياة صاحبتها المهنية بكبسة زر

11:47 GMT 20.01.2025
© Photo / unsplash/ Catherine Heathصورة لقطة تجلس بجانب الحاسوب
صورة لقطة تجلس بجانب الحاسوب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / unsplash/ Catherine Heath
تابعنا عبر
شهدت الصين حادثة فريدة من نوعها، عندما فقدت إحدى الفتيات وظيفتها، بسبب قطتها التي أرسلت طلب استقالة إلى الشركة التي تعمل بها.
أثارت الحادثة تفاعلا واسعا في الشارع الصيني، حين تسببت قطة منزلية باستقالة صاحبتها بعد لهوها فوق لوحة مفاتيح الحاسب الشخصي للفتاة البالغة من العمر 25 عاما، حيث أرسلت بكبسة زر واحدة مسودة طلب الاستقالة الذي أعدته صاحبتها مسبقا.
أدى هذا الفعل الذي قامت به القطة إلى فقدان صاحبتها لوظيفتها، ناهيك عن مكافأتها المالية السنوية التي تنتظرها مع اقتراب موعد رأس السنة الصينية.
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يذكر أن الفتاة من مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين، وكانت قد كتبت مسودة استقالتها في 5 يناير / كانون الثاني الجاري، لكنها لم ترسلها إلى صاحب العمل لأنها كانت لا تزال مترددة في اتخاذ القرار النهائي.

والتقطت كاميرا المراقبة المنزلية وثب القطة على الطاولة والضغط بالخطأ على زر في الكمبيوتر المحمول، مما أدى إلى إرسال رسالة الاستقالة إلى المدير مباشرة.
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وحاولت المرأة إنقاذ الموقف بالاتصال بمديرها وإخباره بأن القطة هي من أرسلت الرسالة، لكنه تجاهل طلبها. ونتيجة لذلك، فقدت المرأة وظيفتها ومكافأتها السنوية.
يذكر أن عيد "تشونغتشيه"، أو مهرجان الربيع (رأس السنة الصينية)، يصادف هذا العام في 29 يناير، وهو الوقت الذي تمنح فيه العديد من الشركات الصينية موظفيها مكافآت سنوية في إطار الاحتفالات في البلاد.
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