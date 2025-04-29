https://sarabic.ae/20250429/ابتكار-روسي-مذهل-غطاء-جديد-للأسنان-يعيد-لها-الحياة-ويمنع-التسوس-1100000508.html

ابتكار روسي مذهل... غطاء جديد للأسنان يعيد لها الحياة ويمنع التسوس

ابتكار روسي مذهل... غطاء جديد للأسنان يعيد لها الحياة ويمنع التسوس

سبوتنيك عربي

نجح علماء روس في جامعة فورونيج الحكومية، في تطوير طلاء جديد لمينا الأسنان يحاكي البنية الطبيعية للسن ويمنع نمو البكتيريا المسببة للتسوس. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T11:32+0000

2025-04-29T11:32+0000

2025-04-29T11:32+0000

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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن المادة التي تم إنشاؤها يمكن استخدامها للوقاية من أمراض الفم وعلاجها، وحماية الأسنان من التسوس.يتعرض مينا الأسنان باستمرار للكائنات الحية الدقيقة. وتشكل البكتيريا من نوع العقدية خطورة خاصة، لأنها تشارك في تكوين البلاك وإلحاق الضرر بسطح الأسنان. وفي طب الأسنان الحديث، يتم استخدام طلاءات خاصة ومستحضرات تحتوي على الفلورايد للحماية من التسوس، لكنها ليست موثوقة دائمًا، ويتم غسلها بسرعة ولا تمتلك خصائص مبيدة للجراثيم.ولحل هذه المشكلة، قام علماء من جامعة فورونيج الحكومية، بتطوير طلاء نانوي مركب مضاد للبكتيريا يحاكي بنية السن. وهو يتألف من المكون المعدني الرئيسي للمينا، هيدروكسيباتيت النانوية ومشتقات المذيب العضوي الكينولين (مركب يتم على أساسه إنشاء المضادات الحيوية والأدوية المضادة للملاريا والأدوية الأخرى). ويتم تطبيق خليط المكونات على سطح السن وبعد 30 دقيقة يتصلب ويشكل غطاء.بالإضافة إلى استعادة بنية الأسنان، تعمل المادة على تثبيط نمو بكتيريا "Streptococcus spp"، التي تسبب تسوس الأسنان. ويتم تحقيق التأثير المضاد للبكتيريا من خلال مركبات الكينولين، التي تعمل على إتلاف الخلايا البكتيرية وتمنع تكوين اللويحات.وبحسب الدراسة الجديدة، فإن النتائج التي حصل عليها العلماء تفتح الطريق أمام إنشاء مواد أسنان جديدة آمنة ومتوافقة حيوياً. يمكن استخدامها لحماية الأسنان بعد التبييض، وفي علاج التسوس وفي طب أسنان الأطفال.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "بيو ماتيريالز ساينز" العلمية، فقد أكد استخدام المجهر الإلكتروني الماسح أن الطلاء يلتصق بإحكام بالمينا ويكرر نسيجها الطبيعي. وقد أظهرت الاختبارات أن صلابة الأسنان أقل من مينا الأسنان الصحية بنسبة 10-20 في المئة فقط.دراسة: تدهور صحة الأسنان مرتبط بالصداع النصفي لدى النساءبمشاركة دول صديقة... انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو

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