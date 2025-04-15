https://sarabic.ae/20250415/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-لتشخيص-الأسنان-عن-طريق-الابتسامة-1099550764.html

علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأسنان عن طريق الابتسامة

علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأسنان عن طريق الابتسامة

سبوتنيك عربي

تعتزم إحدى الشركات الناشئة، في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، إطلاق أداة مبتكرة لتشخيص صحة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت جامعة نوفوسيبيرسك... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T06:16+0000

2025-04-15T06:16+0000

2025-04-15T06:16+0000

مجتمع

علوم

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وقدّم استوديو ناشئ، بدعم من شركة "سويون" لتنمية الإبداع، تطويرًا مبتكرًا - محلل لصحة الأسنان والفم.ويمكن استخدام البرنامج بعدة أشكال، كتطبيق جوال، وروبوت منصة "تلغرام"، ومنصة "فكونتاكتي"، ويُقدّم مجموعة من التوصيات للعناية بالأسنان للمستخدم بناءً على صورة فوتوغرافية، وفقًا للجامعة.وأوضحت جامعة روستوف-على-الدون، أن الخدمة تعتمد على المنهجية الأصلية لإيلينا ليونتييفا، الأستاذة المشاركة في قسم طب الأسنان والتدريب المتقدم في جامعة روستوف الطبية ومرشحة العلوم الطبية، مدعومة بتقنيات الرؤية الآلية، والتي طُوّرت هذه الطريقة قبل عدة سنوات، وكان الهدف منها تحفيز المرضى على الحفاظ على نظافة الفم.وصُممت هذه التقنية في الأصل للاستخدام العام، حيث يمكن للطبيب استخدامها للفحص، ويمكن للمرضى أو مستشاري المبيعات في المتاجر المتخصصة استخدامها لاختيار معاجين الأسنان ومنتجات النظافة الأنسب لكل حالة على حدة، كما أوضحت ليونتييفا.في الوقت نفسه، فهي لا تحل محل الطبيب، ولكنها تساعد في ملاحظة المشاكل في مرحلة مبكرة، مما يجعل التشخيص الأولي في متناول الجميع قدر الإمكان."وداعا للحشوات"... علماء ينجحون في زراعة أسنان بشرية حقيقية في المختبرات لأول مرة

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