علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأسنان عن طريق الابتسامة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20250415/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-لتشخيص-الأسنان-عن-طريق-الابتسامة-1099550764.html
علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأسنان عن طريق الابتسامة
علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأسنان عن طريق الابتسامة
سبوتنيك عربي
تعتزم إحدى الشركات الناشئة، في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، إطلاق أداة مبتكرة لتشخيص صحة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت جامعة نوفوسيبيرسك... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T06:16+0000
2025-04-15T06:16+0000
مجتمع
علوم
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وقدّم استوديو ناشئ، بدعم من شركة "سويون" لتنمية الإبداع، تطويرًا مبتكرًا - محلل لصحة الأسنان والفم.ويمكن استخدام البرنامج بعدة أشكال، كتطبيق جوال، وروبوت منصة "تلغرام"، ومنصة "فكونتاكتي"، ويُقدّم مجموعة من التوصيات للعناية بالأسنان للمستخدم بناءً على صورة فوتوغرافية، وفقًا للجامعة.وأوضحت جامعة روستوف-على-الدون، أن الخدمة تعتمد على المنهجية الأصلية لإيلينا ليونتييفا، الأستاذة المشاركة في قسم طب الأسنان والتدريب المتقدم في جامعة روستوف الطبية ومرشحة العلوم الطبية، مدعومة بتقنيات الرؤية الآلية، والتي طُوّرت هذه الطريقة قبل عدة سنوات، وكان الهدف منها تحفيز المرضى على الحفاظ على نظافة الفم.وصُممت هذه التقنية في الأصل للاستخدام العام، حيث يمكن للطبيب استخدامها للفحص، ويمكن للمرضى أو مستشاري المبيعات في المتاجر المتخصصة استخدامها لاختيار معاجين الأسنان ومنتجات النظافة الأنسب لكل حالة على حدة، كما أوضحت ليونتييفا.في الوقت نفسه، فهي لا تحل محل الطبيب، ولكنها تساعد في ملاحظة المشاكل في مرحلة مبكرة، مما يجعل التشخيص الأولي في متناول الجميع قدر الإمكان."وداعا للحشوات"... علماء ينجحون في زراعة أسنان بشرية حقيقية في المختبرات لأول مرة
https://sarabic.ae/20250414/روسيا-تطور-تقنية-جديدة-لزيادة-كفاءة-بطاريات-الليثيوم-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1099520321.html
https://sarabic.ae/20250414/دراسة-تحذر-من-إضافة-مكون-شهير-إلى-الطعام-قد-يسبب-القلق-والاكتئاب-1099518241.html
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علوم
علوم

علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأسنان عن طريق الابتسامة

06:16 GMT 15.04.2025
© Photo / unsplash/Quang Tri NGUYENطبيب يعاين جهاز تقوم أسنان بعد تركيبه لمريضة
طبيب يعاين جهاز تقوم أسنان بعد تركيبه لمريضة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Photo / unsplash/Quang Tri NGUYEN
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تعتزم إحدى الشركات الناشئة، في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، إطلاق أداة مبتكرة لتشخيص صحة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية اليوم الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك".
وقدّم استوديو ناشئ، بدعم من شركة "سويون" لتنمية الإبداع، تطويرًا مبتكرًا - محلل لصحة الأسنان والفم.
ويمكن استخدام البرنامج بعدة أشكال، كتطبيق جوال، وروبوت منصة "تلغرام"، ومنصة "فكونتاكتي"، ويُقدّم مجموعة من التوصيات للعناية بالأسنان للمستخدم بناءً على صورة فوتوغرافية، وفقًا للجامعة.

ويقوم بوت "تلغرام"، أو تطبيق الهاتف المحمول، بتحليل حالة تجويف الفم بناءً على ابتسامتك وتقدم توصياتها للعناية بالأسنان.

بطارية كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
مجتمع
روسيا تطور تقنية جديدة لزيادة كفاءة بطاريات الليثيوم إلى مستوى غير مسبوق
أمس, 08:42 GMT
وأوضحت جامعة روستوف-على-الدون، أن الخدمة تعتمد على المنهجية الأصلية لإيلينا ليونتييفا، الأستاذة المشاركة في قسم طب الأسنان والتدريب المتقدم في جامعة روستوف الطبية ومرشحة العلوم الطبية، مدعومة بتقنيات الرؤية الآلية، والتي طُوّرت هذه الطريقة قبل عدة سنوات، وكان الهدف منها تحفيز المرضى على الحفاظ على نظافة الفم.
اكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
مجتمع
دراسة تحذر من إضافة مكون شهير إلى الطعام.. قد يسبب القلق والاكتئاب
أمس, 06:35 GMT
وصُممت هذه التقنية في الأصل للاستخدام العام، حيث يمكن للطبيب استخدامها للفحص، ويمكن للمرضى أو مستشاري المبيعات في المتاجر المتخصصة استخدامها لاختيار معاجين الأسنان ومنتجات النظافة الأنسب لكل حالة على حدة، كما أوضحت ليونتييفا.
وتهدف خدمة "سمايل سكان"، إلى صحة الفم، والكشف عن علامات الالتهاب، والمراحل المبكرة من التسوس، وما إلى ذلك.
في الوقت نفسه، فهي لا تحل محل الطبيب، ولكنها تساعد في ملاحظة المشاكل في مرحلة مبكرة، مما يجعل التشخيص الأولي في متناول الجميع قدر الإمكان.
"وداعا للحشوات"... علماء ينجحون في زراعة أسنان بشرية حقيقية في المختبرات لأول مرة
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