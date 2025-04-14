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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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لقاء سبوتنيك
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استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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https://sarabic.ae/20250414/وداعا-للحشوات-علماء-ينجحون-في-زراعة-أسنان-بشرية-حقيقية-في-المختبرات-لأول-مرة-1099526669.html
"وداعا للحشوات"... علماء ينجحون في زراعة أسنان بشرية حقيقية في المختبرات لأول مرة
"وداعا للحشوات"... علماء ينجحون في زراعة أسنان بشرية حقيقية في المختبرات لأول مرة
سبوتنيك عربي
توصل علماء بريطانيون إلى تقنية ثورية، قد تغير طب الأسنان بنيويًا، حيث أن المرضى قد يستغنون عن الحشوات والتيجان دون رجعة. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T10:56+0000
2025-04-14T10:57+0000
مجتمع
علوم
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نجح علماء من كلية كينغز كوليدج لندن، بالتعاون مع كلية إمبريال كوليدج لندن، في زراعة أسنان بشرية في المختبر لأول مرة في التاريخ.ونقلت صحيفة إنجليزية عن الدراسة، أن العلماء نجحوا في تطوير مادة تحاكي البيئة اللازمة لنمو الأسنان، ما يسمح للخلايا بإرسال الإشارات والبدء في تكوين الأسنان.وتؤكد الدراسة أيضًا أنه على عكس الغرسات والحشوات، فإن السن المزروع من خلايا المريض، يمكن أن يندمج في فك الشخص ويتم ترميمه.ويعتقد العلماء أن مثل هذه الأساليب يمكن أن تحدث ثورة في طب الأسنان وتوفر حلولاً فعالة لاستعادة وتجديد الأسنان.روسيا تطور تقنية جديدة لزيادة كفاءة بطاريات الليثيوم إلى مستوى غير مسبوق
https://sarabic.ae/20250404/علماء-روس-يحددون-بكتيريا-لمكافحة-الآفات-البشري-1099217068.html
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علوم
علوم

"وداعا للحشوات"... علماء ينجحون في زراعة أسنان بشرية حقيقية في المختبرات لأول مرة

10:56 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 10:57 GMT 14.04.2025)
© Photo / unsplash/Rafael Rochaابتسامة فتاة تظهر أسنانها
ابتسامة فتاة تظهر أسنانها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Photo / unsplash/Rafael Rocha
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توصل علماء بريطانيون إلى تقنية ثورية، قد تغير طب الأسنان بنيويًا، حيث أن المرضى قد يستغنون عن الحشوات والتيجان دون رجعة.
نجح علماء من كلية كينغز كوليدج لندن، بالتعاون مع كلية إمبريال كوليدج لندن، في زراعة أسنان بشرية في المختبر لأول مرة في التاريخ.
ونقلت صحيفة إنجليزية عن الدراسة، أن العلماء نجحوا في تطوير مادة تحاكي البيئة اللازمة لنمو الأسنان، ما يسمح للخلايا بإرسال الإشارات والبدء في تكوين الأسنان.
وتؤكد الدراسة أيضًا أنه على عكس الغرسات والحشوات، فإن السن المزروع من خلايا المريض، يمكن أن يندمج في فك الشخص ويتم ترميمه.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
مجتمع
علماء روس يحددون بكتيريا لمكافحة الآفات الحشرية
4 أبريل, 11:52 GMT
ويستكشف الباحثون استخدامين محتملين لهذه التكنولوجيا: زراعة السن بالكامل في المختبر قبل زراعته، أو وضع خلايا الأسنان في مرحلة مبكرة مباشرة في فك المريض حيث يمكنها الاستمرار في النمو.
ويعتقد العلماء أن مثل هذه الأساليب يمكن أن تحدث ثورة في طب الأسنان وتوفر حلولاً فعالة لاستعادة وتجديد الأسنان.
روسيا تطور تقنية جديدة لزيادة كفاءة بطاريات الليثيوم إلى مستوى غير مسبوق
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