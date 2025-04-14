https://sarabic.ae/20250414/روسيا-تطور-تقنية-جديدة-لزيادة-كفاءة-بطاريات-الليثيوم-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1099520321.html
روسيا تطور تقنية جديدة لزيادة كفاءة بطاريات الليثيوم إلى مستوى غير مسبوق
روسيا تطور تقنية جديدة لزيادة كفاءة بطاريات الليثيوم إلى مستوى غير مسبوق
سبوتنيك عربي
نجح علماء من جامعة سانت بطرسبورغ في روسيا، في تطوير طلاء جديد يعمل على تحسين خصائص بطاريات الليثيوم أيون. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T08:42+0000
2025-04-14T08:42+0000
2025-04-14T08:42+0000
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تحظى بطاريات الليثيوم أيون بطلب كبير في المركبات الكهربائية والدراجات البخارية والطائرات دون طيار والإلكترونيات المحمولة. وإن مسألة زيادة الطاقة النوعية لهذه البطاريات مسألة هامة في جميع أنحاء العالم. وبحسب العلماء فقد تمكنوا من تحسين الكفاءة بنسبة 20 بالمئة.وأوضح مكسيم ماكسيموف، رئيس مختبر الأبحاث في معهد الهندسة الميكانيكية والمواد والنقل في جامعة سانت بطرسبورغ أن فريق البحث اقترب من تطوير بطارية بالحالة الصلبة بالكامل.يزيد استخدام الليثيوم المعدني من سعة الطاقة. وحاليًا، تتراوح الطاقة النوعية للبطاريات الصناعية بين 250 و280 واط/كلغم، وتتناقص هذه الزيادة عامًا بعد عام. وبفضل استخدام الليثيوم المعدني، وتمكن العلماء من الوصول إلى رقم يزيد عن 300 و350 واط/كلغم. وهذا يعني بالنسبة للمستخدم زيادة في مدة تشغيل الجهاز دون الحاجة لإعادة الشحن بنسبة 20%.وأكد ماكسيموف أيضًا أن التقنية الجديدة تستخدم إلكتروليت الحالة الصلبة وطلاءات خاصة. ووفقا له، فإن غياب الإلكتروليت السائل والمذيبات العضوية يزيد بشكل كبير من سلامة الأنظمة الكهروكيميائية. وأضاف: "لقد قمنا بشكل أساسي بتطوير تقنية لإنتاج إلكتروليت صلب مع عدد من التحسينات".وأوضح ماكسيموف أن هذا أصبح ممكنا من الناحية التقنية بفضل تقنية فائقة تسمى الطبقات الجزيئية: حيث يتم وضع الأغشية الرقيقة، التي اختار لها العلماء تركيبة كيميائية خاصة، في أرق الطبقات على سطح ركائز مسطحة من الإلكتروليت الصلب. وخلص ماكسيموف إلى أن "هذه التقنية تضمن اتصالاً مستقراً بين الإلكتروليت الصلب والليثيوم المعدني وتتجنب تدهور الواجهة".علماء روس يطورن بطاريات مقاومة للصقيععلماء روس ينجحون بتطوير نوع خاص من الخلايا الشمسية الملونة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, طاقة, علوم, فيزياء, الفيزياء, تكنولوجيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, طاقة, علوم, فيزياء, الفيزياء, تكنولوجيا
روسيا تطور تقنية جديدة لزيادة كفاءة بطاريات الليثيوم إلى مستوى غير مسبوق
نجح علماء من جامعة سانت بطرسبورغ في روسيا، في تطوير طلاء جديد يعمل على تحسين خصائص بطاريات الليثيوم أيون.
تحظى بطاريات الليثيوم أيون بطلب كبير في المركبات الكهربائية والدراجات البخارية والطائرات دون طيار والإلكترونيات المحمولة. وإن مسألة زيادة الطاقة النوعية لهذه البطاريات مسألة هامة في جميع أنحاء العالم. وبحسب العلماء فقد تمكنوا من تحسين الكفاءة بنسبة 20 بالمئة.
وأوضح مكسيم ماكسيموف، رئيس مختبر الأبحاث في معهد الهندسة الميكانيكية والمواد والنقل في جامعة سانت بطرسبورغ أن فريق البحث اقترب من تطوير بطارية بالحالة الصلبة بالكامل.
يزيد استخدام الليثيوم المعدني من سعة الطاقة. وحاليًا، تتراوح الطاقة النوعية للبطاريات الصناعية بين 250 و280 واط/كلغم، وتتناقص هذه الزيادة عامًا بعد عام. وبفضل استخدام الليثيوم المعدني، وتمكن العلماء من الوصول إلى رقم يزيد عن 300 و350 واط/كلغم. وهذا يعني بالنسبة للمستخدم زيادة في مدة تشغيل الجهاز
دون الحاجة لإعادة الشحن بنسبة 20%.
أما الجانب الثاني المهم، بحسب ماكسيموف، فهو يتعلق بضمان الأمن للمستخدم النهائي. وأوضح ماكسيموف أن وجود الإلكتروليت السائل والمذيبات العضوية يعني أن بطاريات الليثيوم أيون التقليدية معرضة لخطر متزايد للحريق بسبب الدوائر القصيرة.
وأكد ماكسيموف أيضًا أن التقنية الجديدة تستخدم إلكتروليت الحالة الصلبة وطلاءات خاصة. ووفقا له، فإن غياب الإلكتروليت السائل والمذيبات العضوية يزيد بشكل كبير من سلامة الأنظمة الكهروكيميائية.
وأضاف: "لقد قمنا بشكل أساسي بتطوير تقنية لإنتاج إلكتروليت صلب مع عدد من التحسينات".
29 نوفمبر 2024, 09:55 GMT
وأوضح ماكسيموف أن هذا أصبح ممكنا من الناحية التقنية بفضل تقنية فائقة تسمى الطبقات الجزيئية: حيث يتم وضع الأغشية الرقيقة، التي اختار لها العلماء تركيبة كيميائية خاصة،
في أرق الطبقات على سطح ركائز مسطحة من الإلكتروليت الصلب.
وخلص ماكسيموف إلى أن "هذه التقنية تضمن اتصالاً مستقراً بين الإلكتروليت الصلب والليثيوم
المعدني وتتجنب تدهور الواجهة".