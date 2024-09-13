ابتكار بطاريات أصغر من الشعرة تشغل روبوتات بحجم الخلية

عربي
ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240913/ابتكار-بطاريات-أصغر-من-الشعرة-تشغل-روبوتات-بحجم-الخلية-1092663973.html
ابتكار بطاريات أصغر من الشعرة تشغل روبوتات بحجم الخلية
ابتكار بطاريات أصغر من الشعرة تشغل روبوتات بحجم الخلية
سبوتنيك عربي
ابتكر مهندسو معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا بطاريات صغيرة جدا، بإمكانها أن تعد حلا للعديد من التحديات التي تواجه الروبوتات المجهرية. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T08:19+0000
2024-09-13T08:19+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092662161_0:69:2994:1753_1920x0_80_0_0_eff3fcfd7e1561e9ff60cd9bc31f8d3c.jpg
وذكرت مجلة "ساينس روبوتيكس"، اليوم الجمعة، أن البطاريات الصغيرة الحجم تعمل بالهواء والزنك، وقد تكون المفتاح الرئيس لتزويد الروبوتات الدقيقة بالطاقة الكافية لتعمل بشكل مستقل، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة لاستخدامها في تطبيقات متنوعة.ومن بين تلك التطبيقات المختلفة، توصيل الأدوية داخل جسم الإنسان أو الكشف عن تسرب الغاز في خطوط الأنابيب، وذلك في وقت تتميز هذه البطاريات بحجمها الصغير للغاية، حيث يبلغ طولها 0.1 مليمتر وسمكها 0.002 مليمتر فقط، بمعنى أنها لا تتجاوز سُمك "شعرة الإنسان".وأشارت المجلة إلى أن البطارية توِّلد تيارا يصل إلى فولت واحد عبر تفاعل الأكسجين في الهواء مع الزنك، الأمر الذي كفي لتشغيل دارات صغيرة أو مستشعرات أو محركات دقيقة.ويفترض أن تعمل البطاريات الجديدة على توفر فرص كبيرة في مجال الروبوتات، فهي ستبني وظائف روبوتية جديدة ربما تكون قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والتفاعل معها.ونجح باحثون في استخدام البطارية لتشغيل ذراع روبوتية دقيقة يمكن رفعها وخفضها، مع تشغيل مكون إلكتروني يعرف باسم "ميمريستور" وهو الجهاز أو المكون القادر على تخزين التعليمات عبر تغيير مقاومته الكهربائية.
https://sarabic.ae/20240112/شركة-تبتكر-بطارية-نووية-للهواتف-الذكية-وتبقيها-مشحونة-لمدة-قياسية-1084915816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092662161_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_157cebf27fb42e5557857f11761f7fdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

ابتكار بطاريات أصغر من الشعرة تشغل روبوتات بحجم الخلية

08:19 GMT 13.09.2024
© Photoبطاريات أصغر من الشعرة
بطاريات أصغر من الشعرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo
تابعنا عبر
ابتكر مهندسو معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا بطاريات صغيرة جدا، بإمكانها أن تعد حلا للعديد من التحديات التي تواجه الروبوتات المجهرية.
وذكرت مجلة "ساينس روبوتيكس"، اليوم الجمعة، أن البطاريات الصغيرة الحجم تعمل بالهواء والزنك، وقد تكون المفتاح الرئيس لتزويد الروبوتات الدقيقة بالطاقة الكافية لتعمل بشكل مستقل، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة لاستخدامها في تطبيقات متنوعة.
بطارية هاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
شركة تبتكر بطارية نووية للهواتف الذكية وتبقيها مشحونة لمدة قياسية
12 يناير, 12:51 GMT
ومن بين تلك التطبيقات المختلفة، توصيل الأدوية داخل جسم الإنسان أو الكشف عن تسرب الغاز في خطوط الأنابيب، وذلك في وقت تتميز هذه البطاريات بحجمها الصغير للغاية، حيث يبلغ طولها 0.1 مليمتر وسمكها 0.002 مليمتر فقط، بمعنى أنها لا تتجاوز سُمك "شعرة الإنسان".
وأشارت المجلة إلى أن البطارية توِّلد تيارا يصل إلى فولت واحد عبر تفاعل الأكسجين في الهواء مع الزنك، الأمر الذي كفي لتشغيل دارات صغيرة أو مستشعرات أو محركات دقيقة.
ويفترض أن تعمل البطاريات الجديدة على توفر فرص كبيرة في مجال الروبوتات، فهي ستبني وظائف روبوتية جديدة ربما تكون قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والتفاعل معها.
ونجح باحثون في استخدام البطارية لتشغيل ذراع روبوتية دقيقة يمكن رفعها وخفضها، مع تشغيل مكون إلكتروني يعرف باسم "ميمريستور" وهو الجهاز أو المكون القادر على تخزين التعليمات عبر تغيير مقاومته الكهربائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان الجنوبية07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала