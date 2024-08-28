https://sarabic.ae/20240828/مقتل-شخص-وإصابة-10-آخرين-في-تسرب-للغاز-في-منشأة-للحرس-الثوري-في-أصفهان-1092186632.html

قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان

قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان

سبوتنيك عربي

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة أصفهان عن وقوع حادث تسرب غاز في إحدى ورش الحرس الثوري بالمحافظة، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 10 آخرين. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T21:54+0000

2024-08-28T21:54+0000

2024-08-28T21:57+0000

إيران

أخبار إيران

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وأفادت وكالة "إيسنا" أن الحادث وقع في أحد مراكز الحرس الثوري بالمحافظة، حيث جاء في البيان الصادر: "نتيجة لتسرب الغاز في إحدى الورش التابعة للحرس الثوري بمحافظة أصفهان، للأسف، استشهد شخص واحد وأصيب 10 آخرون".ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول الحادث.

https://sarabic.ae/20240717/إيران-تؤكد-أن-الانفجار-في-أصفهان-لا-علاقة-له-بالموقع-النووي-فيها-1090875525.html

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