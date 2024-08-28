قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240828/مقتل-شخص-وإصابة-10-آخرين-في-تسرب-للغاز-في-منشأة-للحرس-الثوري-في-أصفهان-1092186632.html
قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان
قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان
سبوتنيك عربي
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة أصفهان عن وقوع حادث تسرب غاز في إحدى ورش الحرس الثوري بالمحافظة، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 10 آخرين. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T21:54+0000
2024-08-28T21:57+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg
وأفادت وكالة "إيسنا" أن الحادث وقع في أحد مراكز الحرس الثوري بالمحافظة، حيث جاء في البيان الصادر: "نتيجة لتسرب الغاز في إحدى الورش التابعة للحرس الثوري بمحافظة أصفهان، للأسف، استشهد شخص واحد وأصيب 10 آخرون".ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول الحادث.
https://sarabic.ae/20240717/إيران-تؤكد-أن-الانفجار-في-أصفهان-لا-علاقة-له-بالموقع-النووي-فيها-1090875525.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_141:0:1918:1333_1920x0_80_0_0_0bc85ff9cff7ba2ae89581f810f8455e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان

21:54 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 21:57 GMT 28.08.2024)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة أصفهان عن وقوع حادث تسرب غاز في إحدى ورش الحرس الثوري بالمحافظة، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 10 آخرين.
وأفادت وكالة "إيسنا" أن الحادث وقع في أحد مراكز الحرس الثوري بالمحافظة، حيث جاء في البيان الصادر: "نتيجة لتسرب الغاز في إحدى الورش التابعة للحرس الثوري بمحافظة أصفهان، للأسف، استشهد شخص واحد وأصيب 10 آخرون".
مناورات اقتدار 1401 تشارك فيها القوات البرية للجيش الإيراني تشارك في مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان بوسط البلاد في 8 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
إيران تؤكد أن الانفجار في أصفهان لا علاقة له بالموقع النووي فيها
17 يوليو, 11:59 GMT
ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يطلب عقد اجتماع المجلس الأمني في محور فيلادلفيا21:07 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала