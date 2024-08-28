https://sarabic.ae/20240828/مقتل-شخص-وإصابة-10-آخرين-في-تسرب-للغاز-في-منشأة-للحرس-الثوري-في-أصفهان-1092186632.html
قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان
قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان
سبوتنيك عربي
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة أصفهان عن وقوع حادث تسرب غاز في إحدى ورش الحرس الثوري بالمحافظة، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 10 آخرين. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T21:54+0000
2024-08-28T21:54+0000
2024-08-28T21:57+0000
إيران
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وأفادت وكالة "إيسنا" أن الحادث وقع في أحد مراكز الحرس الثوري بالمحافظة، حيث جاء في البيان الصادر: "نتيجة لتسرب الغاز في إحدى الورش التابعة للحرس الثوري بمحافظة أصفهان، للأسف، استشهد شخص واحد وأصيب 10 آخرون".ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول الحادث.
https://sarabic.ae/20240717/إيران-تؤكد-أن-الانفجار-في-أصفهان-لا-علاقة-له-بالموقع-النووي-فيها-1090875525.html
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إيران, أخبار إيران
قتيل و10جرحى بسبب تسرب غاز في منشأة للحرس الثوري الإيراني بأصفهان
21:54 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 21:57 GMT 28.08.2024)
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة أصفهان عن وقوع حادث تسرب غاز في إحدى ورش الحرس الثوري بالمحافظة، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 10 آخرين.
وأفادت وكالة
"إيسنا" أن الحادث وقع في أحد مراكز الحرس الثوري بالمحافظة، حيث جاء في البيان الصادر: "نتيجة لتسرب الغاز في إحدى الورش التابعة للحرس الثوري بمحافظة أصفهان، للأسف، استشهد شخص واحد وأصيب 10 آخرون".
ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول الحادث.