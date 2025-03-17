https://sarabic.ae/20250317/علماء-روس-يطورون-مادة-نانوية-تغير-مستقبل-الإضاءة-الإلكترونية-1098718512.html

علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية

علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء من يكاترينبورغ مادة نانوية تفتح آفاقًا واسعة لإنشاء أجهزة إضاءة أكثر سطوعًا و"غير باهتة"، ووفقا لهم، يمكن استخدام هذه المادة في مصابيح "إل إي دي"،... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T12:49+0000

2025-03-17T12:49+0000

2025-03-17T12:49+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/11/1098718185_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_97c8fa6cc335c7904b04e4945cef82ee.jpg

وتم نشر نتائج الدراسة، المدعومة بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية، في مجلة "ألويز أند كومباوندز"، وتعد المركبات التي تتكون من خمسة عناصر كيميائية أو أكثر في أجزاء متساوية (ما يسمى بالمواد ذات الإنتروبيا العالية) واعدة، لإنشاء عناصر انبعاث وبطاريات ومحفزات وطلاءات عازلة حرارية والعديد من التطبيقات الأخرى.وتجعل الخصائص الهيكلية هذه المواد مستقرة للغاية، نظرًا لأن مزيج الذرات المختلفة يجعل من الصعب تكوين عيوب يمكن أن تقلل من فعالية المادة.وقام علماء من جامعة الأورال الفيدرالية ومعهد كيمياء الحالة الصلبة، بتصنيع أكسيد عالي الإنتروبيا يحتوي على ذرات الإيتريوم واليوروبيوم والجادولينيوم واللانثانوم والإربيوم باستخدام طريقة الترسيب المشترك، خلال عملية كيميائية يتم فيها ترسيب هيدروكسيدات المعادن المطلوبة من المحاليل.وللحصول على الأكسيد، تم تسخين هذا الراسب لمدة ساعتين عند درجات حرارة تتراوح من 200 درجة مئوية إلى 680 درجة مئوية.ويضمن هذا الهيكل توزيعًا موحدًا للأيونات، ما يؤدي إلى تحسين الخصائص البصرية، ومع هذا التحول، زادت فجوة النطاق وتحسنت شفافية المادة.وفقا للباحثين، على أساسه سيكون من الممكن إنشاء أنواع جديدة من الأجهزة الإلكترونية الضوئية القادرة على العمل في الظروف القاسية.وقالت يوليا كونتسوفا، وهي إحدى المشاركين في المشروع المدعوم بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية: "الحقيقة هي أن سطوع مصابيح "إل إي ي" الحديثة يتناقص عند تسخينها؛ بالإضافة إلى أنها "تتلاشى" مع الاستخدام لفترة طويلة، وتظهر الأكاسيد ذات الإنتروبيا العالية مقاومة لهذه العوامل بسبب بنيتها الفريدة، كما أنها تجعل من الممكن تنظيم الخصائص الطيفية للجهاز بشكل أكثر دقة".

https://sarabic.ae/20250316/لأول-مرة-اكتشاف-4-كواكب-صغيرة-تدور-بالقرب-من-الأرض-فيديو-1098698491.html

https://sarabic.ae/20250317/علماء-صينيون-يصممون-روبوتا-مستوحى-من-الحشرات-للتعدين-في-الفضاء-فيديو--1098709871.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم