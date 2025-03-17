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https://sarabic.ae/20250317/علماء-روس-يطورون-مادة-نانوية-تغير-مستقبل-الإضاءة-الإلكترونية-1098718512.html
علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية
علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من يكاترينبورغ مادة نانوية تفتح آفاقًا واسعة لإنشاء أجهزة إضاءة أكثر سطوعًا و"غير باهتة"، ووفقا لهم، يمكن استخدام هذه المادة في مصابيح "إل إي دي"،... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T12:49+0000
2025-03-17T12:49+0000
مجتمع
علوم
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وتم نشر نتائج الدراسة، المدعومة بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية، في مجلة "ألويز أند كومباوندز"، وتعد المركبات التي تتكون من خمسة عناصر كيميائية أو أكثر في أجزاء متساوية (ما يسمى بالمواد ذات الإنتروبيا العالية) واعدة، لإنشاء عناصر انبعاث وبطاريات ومحفزات وطلاءات عازلة حرارية والعديد من التطبيقات الأخرى.وتجعل الخصائص الهيكلية هذه المواد مستقرة للغاية، نظرًا لأن مزيج الذرات المختلفة يجعل من الصعب تكوين عيوب يمكن أن تقلل من فعالية المادة.وقام علماء من جامعة الأورال الفيدرالية ومعهد كيمياء الحالة الصلبة، بتصنيع أكسيد عالي الإنتروبيا يحتوي على ذرات الإيتريوم واليوروبيوم والجادولينيوم واللانثانوم والإربيوم باستخدام طريقة الترسيب المشترك، خلال عملية كيميائية يتم فيها ترسيب هيدروكسيدات المعادن المطلوبة من المحاليل.وللحصول على الأكسيد، تم تسخين هذا الراسب لمدة ساعتين عند درجات حرارة تتراوح من 200 درجة مئوية إلى 680 درجة مئوية.ويضمن هذا الهيكل توزيعًا موحدًا للأيونات، ما يؤدي إلى تحسين الخصائص البصرية، ومع هذا التحول، زادت فجوة النطاق وتحسنت شفافية المادة.وفقا للباحثين، على أساسه سيكون من الممكن إنشاء أنواع جديدة من الأجهزة الإلكترونية الضوئية القادرة على العمل في الظروف القاسية.وقالت يوليا كونتسوفا، وهي إحدى المشاركين في المشروع المدعوم بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية: "الحقيقة هي أن سطوع مصابيح "إل إي ي" الحديثة يتناقص عند تسخينها؛ بالإضافة إلى أنها "تتلاشى" مع الاستخدام لفترة طويلة، وتظهر الأكاسيد ذات الإنتروبيا العالية مقاومة لهذه العوامل بسبب بنيتها الفريدة، كما أنها تجعل من الممكن تنظيم الخصائص الطيفية للجهاز بشكل أكثر دقة".
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علوم
علوم

علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية

12:49 GMT 17.03.2025
© Photo / Johannes Plenio/ Unsplashمصباح
مصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Photo / Johannes Plenio/ Unsplash
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ابتكر علماء من يكاترينبورغ مادة نانوية تفتح آفاقًا واسعة لإنشاء أجهزة إضاءة أكثر سطوعًا و"غير باهتة"، ووفقا لهم، يمكن استخدام هذه المادة في مصابيح "إل إي دي"، والمؤشرات الحيوية والأجهزة التي تستخدم الضوء لنقل المعلومات وتحويل الطاقة.
وتم نشر نتائج الدراسة، المدعومة بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية، في مجلة "ألويز أند كومباوندز"، وتعد المركبات التي تتكون من خمسة عناصر كيميائية أو أكثر في أجزاء متساوية (ما يسمى بالمواد ذات الإنتروبيا العالية) واعدة، لإنشاء عناصر انبعاث وبطاريات ومحفزات وطلاءات عازلة حرارية والعديد من التطبيقات الأخرى.

على سبيل المثال، يمكن للمواد التي تشمل أكاسيد المعادن الأرضية النادرة، مثل الإيتريوم واليوروبيوم والغادولينيوم واللانثانوم والإربيوم، أن تتوهج في النطاقين الأخضر والأحمر، وبفضل هذا، يمكن أن تكون بمثابة الأساس لمصابيح الصمام الثنائي ومحولات الضوء.

وتجعل الخصائص الهيكلية هذه المواد مستقرة للغاية، نظرًا لأن مزيج الذرات المختلفة يجعل من الصعب تكوين عيوب يمكن أن تقلل من فعالية المادة.

ومع ذلك، لا يزال العلماء لا يعرفون بالضبط كيف تعتمد خصائصه البصرية على بنية المركّب، وكذلك ظروف تركيبه ووجود الشوائب، ولهذا السبب، يظل استخدام الأكاسيد ذات الإنتروبيا العالية محدودًا.

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وقام علماء من جامعة الأورال الفيدرالية ومعهد كيمياء الحالة الصلبة، بتصنيع أكسيد عالي الإنتروبيا يحتوي على ذرات الإيتريوم واليوروبيوم والجادولينيوم واللانثانوم والإربيوم باستخدام طريقة الترسيب المشترك، خلال عملية كيميائية يتم فيها ترسيب هيدروكسيدات المعادن المطلوبة من المحاليل.
وللحصول على الأكسيد، تم تسخين هذا الراسب لمدة ساعتين عند درجات حرارة تتراوح من 200 درجة مئوية إلى 680 درجة مئوية.
وأظهرت التجربة أن درجة حرارة التوليف المثلى هي 680 درجة مئوية، وفي ظل هذه الظروف، انتقلت المساحيق النانوية من الحالة غير المتبلورة (مع ذرات مرتبة عشوائيًا) إلى الحالة البلورية (مع بنية منتظمة وشبكة ذرية مرتبة).
الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
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ويضمن هذا الهيكل توزيعًا موحدًا للأيونات، ما يؤدي إلى تحسين الخصائص البصرية، ومع هذا التحول، زادت فجوة النطاق وتحسنت شفافية المادة.
وتتميز المادة الجديدة بتوهج أحمر برتقالي ساطع، كما أنها مستقرة عند درجات الحرارة المرتفعة، وزيادة درجة حرارة التوليف جعلت التوهج أكثر كثافة أربع مرات.
وفقا للباحثين، على أساسه سيكون من الممكن إنشاء أنواع جديدة من الأجهزة الإلكترونية الضوئية القادرة على العمل في الظروف القاسية.
وقالت يوليا كونتسوفا، وهي إحدى المشاركين في المشروع المدعوم بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية: "الحقيقة هي أن سطوع مصابيح "إل إي ي" الحديثة يتناقص عند تسخينها؛ بالإضافة إلى أنها "تتلاشى" مع الاستخدام لفترة طويلة، وتظهر الأكاسيد ذات الإنتروبيا العالية مقاومة لهذه العوامل بسبب بنيتها الفريدة، كما أنها تجعل من الممكن تنظيم الخصائص الطيفية للجهاز بشكل أكثر دقة".
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