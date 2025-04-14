https://sarabic.ae/20250414/دراسة-تحذر-من-إضافة-مكون-شهير-إلى-الطعام-قد-يسبب-القلق-والاكتئاب-1099518241.html

دراسة تحذر من إضافة مكون شهير إلى الطعام.. قد يسبب القلق والاكتئاب

دراسة تحذر من إضافة مكون شهير إلى الطعام.. قد يسبب القلق والاكتئاب

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة علمية أن إضافة مكون شهير إلى الطعام، قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T06:35+0000

2025-04-14T06:35+0000

2025-04-14T06:35+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099518085_0:0:1014:571_1920x0_80_0_0_d651dcbda103d68172446d8bceda3270.jpg

والدراسة التي استندت إلى بيانات ما يقرب من نصف مليون بالغ بريطاني، وجدت أن من يضيفون الملح بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذين المرضين بنسبة 40% تقريبا، مقارنةً بمن لا يضيفونه أبدًا أو نادرًا.وتتراوح الافتراضات حول سبب هذا التأثير بين تسريع الملح للشيخوخة البيولوجية، وزيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، وتأثيره على هرموني المزاج "السيروتونين" و"الدوبامين"، وفقا لوسائل إعلام غربية.أما بالنسبة لمن يضيفون الملح من حين لآخر، فقد تراوحت المخاطر المتزايدة بالإصابة بالقلق والاكتئاب ما بين 5 و8%.وأفادت مجلة "الاضطرابات العاطفية" في تقريرها أن تحليل بيانات تناول الملح والصحة العقلية لـ439,412 بريطانيا أظهر أن 9,516 شخصا مصابون بالاكتئاب، و11,796 شخصا مصابون بالقلق.

https://sarabic.ae/20250212/دراسة-تكشف-أهمية-بديل-الملح-في-الوقاية-من-السكتة-الدماغية-1097709119.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة