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https://sarabic.ae/20250414/دراسة-تحذر-من-إضافة-مكون-شهير-إلى-الطعام-قد-يسبب-القلق-والاكتئاب-1099518241.html
دراسة تحذر من إضافة مكون شهير إلى الطعام.. قد يسبب القلق والاكتئاب
دراسة تحذر من إضافة مكون شهير إلى الطعام.. قد يسبب القلق والاكتئاب
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة علمية أن إضافة مكون شهير إلى الطعام، قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T06:35+0000
2025-04-14T06:35+0000
مجتمع
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الصحة
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والدراسة التي استندت إلى بيانات ما يقرب من نصف مليون بالغ بريطاني، وجدت أن من يضيفون الملح بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذين المرضين بنسبة 40% تقريبا، مقارنةً بمن لا يضيفونه أبدًا أو نادرًا.وتتراوح الافتراضات حول سبب هذا التأثير بين تسريع الملح للشيخوخة البيولوجية، وزيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، وتأثيره على هرموني المزاج "السيروتونين" و"الدوبامين"، وفقا لوسائل إعلام غربية.أما بالنسبة لمن يضيفون الملح من حين لآخر، فقد تراوحت المخاطر المتزايدة بالإصابة بالقلق والاكتئاب ما بين 5 و8%.وأفادت مجلة "الاضطرابات العاطفية" في تقريرها أن تحليل بيانات تناول الملح والصحة العقلية لـ439,412 بريطانيا أظهر أن 9,516 شخصا مصابون بالاكتئاب، و11,796 شخصا مصابون بالقلق.
https://sarabic.ae/20250212/دراسة-تكشف-أهمية-بديل-الملح-في-الوقاية-من-السكتة-الدماغية-1097709119.html
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

دراسة تحذر من إضافة مكون شهير إلى الطعام.. قد يسبب القلق والاكتئاب

06:35 GMT 14.04.2025
© Photo / Unsplash/ Gadiel Lazcanoاكتئاب
اكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Photo / Unsplash/ Gadiel Lazcano
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أظهرت دراسة علمية أن إضافة مكون شهير إلى الطعام، قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.
والدراسة التي استندت إلى بيانات ما يقرب من نصف مليون بالغ بريطاني، وجدت أن من يضيفون الملح بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذين المرضين بنسبة 40% تقريبا، مقارنةً بمن لا يضيفونه أبدًا أو نادرًا.
وتتراوح الافتراضات حول سبب هذا التأثير بين تسريع الملح للشيخوخة البيولوجية، وزيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، وتأثيره على هرموني المزاج "السيروتونين" و"الدوبامين"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقال معدو الدراسة من جامعة شينجيانغ الطبية الصينية، إن دراستهم هي "الأولى التي تُشير إلى آثار إيجابية ملحوظة للملح على خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق الناتج عن إضافة الملح إلى الطعام".
أما بالنسبة لمن يضيفون الملح من حين لآخر، فقد تراوحت المخاطر المتزايدة بالإصابة بالقلق والاكتئاب ما بين 5 و8%.
ملح الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
مجتمع
دراسة تكشف أهمية "بديل الملح" في الوقاية من السكتة الدماغية
12 فبراير, 11:34 GMT
وأفادت مجلة "الاضطرابات العاطفية" في تقريرها أن تحليل بيانات تناول الملح والصحة العقلية لـ439,412 بريطانيا أظهر أن 9,516 شخصا مصابون بالاكتئاب، و11,796 شخصا مصابون بالقلق.
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