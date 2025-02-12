https://sarabic.ae/20250212/دراسة-تكشف-أهمية-بديل-الملح-في-الوقاية-من-السكتة-الدماغية-1097709119.html
دراسة تكشف أهمية "بديل الملح" في الوقاية من السكتة الدماغية
دراسة تكشف أهمية "بديل الملح" في الوقاية من السكتة الدماغية
سبوتنيك عربي
تحذر الكثير من الأبحاث العلمية من مخاطر الإسراف في تناول ملح الطعام وتربط ذلك بالعديد من المضاعفات الصحية التي يتعرض لها الإنسان، خاصة على المدى البعيد. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T11:34+0000
2025-02-12T11:34+0000
2025-02-12T11:34+0000
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وتوصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام بدائل الملح الغنية بالبوتاسيوم يسهم في تقليل السكتات الدماغية المتكررة والوفيات بين الناجين منها، بحسب ما ذكره موقع "إيتينغ ويل".وتعد السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة أو الإعاقة خصوصًا في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض.وشملت الدراسة أكثر من 20 ألف شخص في 600 قرية في الصين، حيث تم استبدال الملح العادي ببديل يحتوي على 25 في المئة من كلوريد بوتاسيوم.وأظهرت النتائج انخفاضا بنسبة 14 في المئة في تكرار السكتات الدماغية بين المرضى الذين تعرضوا لها سابقا، مقارنة بمن يستخدمون الملح التقليدي.كما رصدت الدراسة انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم، مما يعزز الوقاية من السكتات الدماغية.وشملت الفوائد الأخرى تراجع حالات السكتة الدماغية النزفية بنسبة 30 في المئة، إضافة إلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالسكتة بنسبة 21 في المئة، دون زيادة ملحوظة في حالات فرط البوتاسيوم في الدم.وتشير النتائج إلى أن استبدال الملح التقليدي ببدائل غنية بالبوتاسيوم يمكن أن يكون وسيلة فعالة وبسيطة للحد من تكرار السكتات الدماغية، خاصة في المناطق التي تعاني من استهلاك مفرط للصوديوم.
https://sarabic.ae/20210901/علماء-تعديل-بسيط-في-ملح-الطعام-ينقذ-ملايين-مرضى-الضغط-والجلطات-الدماغية-1050011175.html
https://sarabic.ae/20240720/بذور-طبيعية-تحارب-أمراض-القلب-والإمساك-وتقطع-الشهية-1090967547.html
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أخبار العالم الآن, الصين, الصحة, منوعات
أخبار العالم الآن, الصين, الصحة, منوعات
دراسة تكشف أهمية "بديل الملح" في الوقاية من السكتة الدماغية
تحذر الكثير من الأبحاث العلمية من مخاطر الإسراف في تناول ملح الطعام وتربط ذلك بالعديد من المضاعفات الصحية التي يتعرض لها الإنسان، خاصة على المدى البعيد.
وتوصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام بدائل الملح
الغنية بالبوتاسيوم يسهم في تقليل السكتات الدماغية المتكررة والوفيات بين الناجين منها، بحسب ما ذكره موقع "إيتينغ ويل".
وتعد السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة أو الإعاقة خصوصًا في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض.
وشملت الدراسة أكثر من 20 ألف شخص في 600 قرية في الصين، حيث تم استبدال الملح العادي ببديل يحتوي على 25 في المئة من كلوريد بوتاسيوم.
وأظهرت النتائج انخفاضا بنسبة 14 في المئة في تكرار السكتات
الدماغية بين المرضى الذين تعرضوا لها سابقا، مقارنة بمن يستخدمون الملح التقليدي.
كما رصدت الدراسة انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم
، مما يعزز الوقاية من السكتات الدماغية.
وشملت الفوائد الأخرى تراجع حالات السكتة الدماغية النزفية بنسبة 30 في المئة، إضافة إلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالسكتة بنسبة 21 في المئة، دون زيادة ملحوظة في حالات فرط البوتاسيوم في الدم.
وتشير النتائج إلى أن استبدال الملح التقليدي ببدائل غنية بالبوتاسيوم يمكن أن يكون وسيلة فعالة وبسيطة للحد من تكرار السكتات الدماغية، خاصة في المناطق التي تعاني من استهلاك مفرط للصوديوم.