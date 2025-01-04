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https://sarabic.ae/20250104/علماء-يكتشفون-جينا-نادرا-مسؤولا-عن-شكل-وحجم-الأسنان-1096467578.html
علماء يكتشفون "جينا نادرا" مسؤولا عن شكل وحجم الأسنان
علماء يكتشفون "جينا نادرا" مسؤولا عن شكل وحجم الأسنان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن 18 منطقة جينومية تؤثر على حجم وشكل الأسنان، منها 17 منطقة لم يتم ربطها بأسناننا من قبل، وأوضحت الدراسة كيف يؤثر... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T11:17+0000
2025-01-04T11:57+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أسنان
أسنان بيضاء
أسنان جديدة
الأسنان
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وفقًا لفريق العلماء، فإن أحد المتغيرات، في الجين (HS3ST3A1)، ربما يكون قد ورث من إنسان الـ"نياندرتال". وتم العثور عليه فقط في المشاركين في الدراسة من أصل أوروبي، مع وجود قواطع.قام الفريق بمقارنة البيانات الجينية بقياسات الأسنان من إجمالي 882 فردًا في كولومبيا، من أصول مختلطة من أوروبا وأمريكا الأصلية وأفريقيا. كما نظروا في كيفية تأثير الجينات الرئيسية المعنية على نمو الأسنان في الفئران عند تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.وبالإضافة إلى اكتشاف الارتباط بين الجين (HS3ST3A1) وحجم وشكل الأسنان، وجد الباحثون أن الجين المرتبط بشكل الأسنان بين سكان شرق آسيا، والمعروف باسم (EDAR)، له تأثيرات محددة على تطور التيجان بشكل كبير بين الأمريكيين الأصليين.لدى البشر المعاصرين أسنان أصغر بكثير من أسنان العديد من أسلافنا وأقاربنا القدامى. يخبرنا هذا البحث المزيد عن كيفية تطور أسناننا على مدى آلاف السنين، وكيف قد لعبت كل من الجينات والضغوط البيئية دورًا.وبدأ العلماء في دراسة الأسنان من خلال ما يُعرف بتقنيات الجينوم، من خلال النظر في كميات كبيرة من البيانات البيولوجية التي لا تغطي فقط الاختلافات الجينية، ولكن أيضًا تنظيم الجينات وتنشيطها وإنتاج البروتين. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه بالإضافة إلى تتبع شكل وحجم الأسنان عبر الزمن، يمكن لدراسات مثل هذه أن تساعد في تحديد الأسباب والعلاجات المحتملة لمجموعة متنوعة من مشاكل صحة الأسنان، والتي يرتبط العديد منها بالجينات.لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل
https://sarabic.ae/20241011/علماء-يكتشفون-مئات-الفيروسات-الجديدة-في-رؤوس-الدش-وفرش-الأسنان-1093658554.html
https://sarabic.ae/20241216/ابتكار-مذهل-دواء-ياباني-يعيد-لك-أسنانك-المفقودة-بشكل-طبيعي--1095821834.html
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علوم, الصحة, أسنان, أسنان بيضاء, أسنان جديدة, الأسنان
علوم, الصحة, أسنان, أسنان بيضاء, أسنان جديدة, الأسنان

علماء يكتشفون "جينا نادرا" مسؤولا عن شكل وحجم الأسنان

11:17 GMT 04.01.2025 (تم التحديث: 11:57 GMT 04.01.2025)
© Photo / CCأسنان
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Photo / CC
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن 18 منطقة جينومية تؤثر على حجم وشكل الأسنان، منها 17 منطقة لم يتم ربطها بأسناننا من قبل، وأوضحت الدراسة كيف يؤثر التنوع الجيني على أبعاد الأسنان عبر الأعراق.
وفقًا لفريق العلماء، فإن أحد المتغيرات، في الجين (HS3ST3A1)، ربما يكون قد ورث من إنسان الـ"نياندرتال". وتم العثور عليه فقط في المشاركين في الدراسة من أصل أوروبي، مع وجود قواطع.
قام الفريق بمقارنة البيانات الجينية بقياسات الأسنان من إجمالي 882 فردًا في كولومبيا، من أصول مختلطة من أوروبا وأمريكا الأصلية وأفريقيا. كما نظروا في كيفية تأثير الجينات الرئيسية المعنية على نمو الأسنان في الفئران عند تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

يقول عالم الوراثة الإحصائية كاوستوب أديكاري، من جامعة لندن: "لقد حددنا الآن العديد من الجينات التي تؤثر على نمو أسناننا، وبعضها مسؤول عن الاختلافات بين المجموعات العرقية".

فرشاة الأسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
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11 أكتوبر 2024, 15:17 GMT
وبالإضافة إلى اكتشاف الارتباط بين الجين (HS3ST3A1) وحجم وشكل الأسنان، وجد الباحثون أن الجين المرتبط بشكل الأسنان بين سكان شرق آسيا، والمعروف باسم (EDAR)، له تأثيرات محددة على تطور التيجان بشكل كبير بين الأمريكيين الأصليين.

تتعلق نتيجة أخرى من الدراسة بجين (PITX2) المعروف بالفعل أنه يؤثر على نمو الأسنان وشكل الوجه، وهنا تمكن الباحثون من إظهار أن المتغيرات في الجين يمكن أن تتحكم في حجم الضرس، ونتوءات الضرس، وحتى شكل الفك.

لدى البشر المعاصرين أسنان أصغر بكثير من أسنان العديد من أسلافنا وأقاربنا القدامى. يخبرنا هذا البحث المزيد عن كيفية تطور أسناننا على مدى آلاف السنين، وكيف قد لعبت كل من الجينات والضغوط البيئية دورًا.
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16 ديسمبر 2024, 08:07 GMT
وبدأ العلماء في دراسة الأسنان من خلال ما يُعرف بتقنيات الجينوم، من خلال النظر في كميات كبيرة من البيانات البيولوجية التي لا تغطي فقط الاختلافات الجينية، ولكن أيضًا تنظيم الجينات وتنشيطها وإنتاج البروتين.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه بالإضافة إلى تتبع شكل وحجم الأسنان عبر الزمن، يمكن لدراسات مثل هذه أن تساعد في تحديد الأسباب والعلاجات المحتملة لمجموعة متنوعة من مشاكل صحة الأسنان، والتي يرتبط العديد منها بالجينات.
لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟
خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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