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https://sarabic.ae/20250423/بمشاركة-دول-صديقة-انطلاق-فعاليات-منتدى-طب-الأسنان-الدولي-في-موسكو-1099828744.html
بمشاركة دول صديقة... انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو
بمشاركة دول صديقة... انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من الدول الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول عربية في مقدمتها العراق، حيث تُعرض أبرز... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T15:25+0000
2025-04-23T15:25+0000
روسيا
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وأكد مدير شركة كليوس للدراسة في روسيا وأحد منظمي المؤتمر الدولي لطب الأسنان، الدكتور كرار الغزالي، أهمية المشاركة العربية في المؤتمرات الطبية التي تُنظم في روسيا.وأشار الغزالي إلى وجود مشاركين من مختلف البلدان، كالصين، وايران، والعراق، وسوريا ودول عدة، بالإضافة لمتحدثين من إسبانيا، وايطاليا، والعديد من القامات العلمية المعروفة عالمياً في مجال طب الأسنان".ولفت الغزالي إلى "تطورعلم طب الأسنان بشكل كبير جدا في روسيا، والاقبال الكبير من قبل الطلاب لدراسة طب الأسنان في جامعة سيتشنوف".بدورها، أكدت نائبة مدير معهد التعليم الدولي بجامعة سيتشينوف، البروفيسورة إيديتا مارغاريان، لـ "سبوتنيك" أهمية انعقاد المنتدى من وجهة نظر التعاون الدولي للعاملين في القطاع الطبي.وبحسب مارغاريان، "التفاعل والتعاون بين المشاركين خلال المنتدى، يسهم في تطوير العلوم والممارسة الطبية وصحة المرضى"، وأضافت: "رغم جميع الصعوبات تستمر الأنشطة العلمية والعملية في التطور بنشاط في جامعة سيتشينوف".ولفتت مارغاريان إلى "تطور العلم والممارسة بشكل نشط في جامعة سيتشينوف، حيث يمثل طلابها الجامعة كما بلدانهم بشكل جدير في المؤتمرات والفعاليات العالمية والعملية المختلفة".
https://sarabic.ae/20250423/بمشاركة-أكثر-من-40-خبيرا-المؤتمر-الثاني-لنادي-فالداي--الجيل-الجديد----1099817515.html
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بمشاركة دول صديقة... انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو

15:25 GMT 23.04.2025
© Sputnikانطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو
انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
انطلقت فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من الدول الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول عربية في مقدمتها العراق، حيث تُعرض أبرز الأجهزة والمواد الخاصة بالتعويضات السنية.
وأكد مدير شركة كليوس للدراسة في روسيا وأحد منظمي المؤتمر الدولي لطب الأسنان، الدكتور كرار الغزالي، أهمية المشاركة العربية في المؤتمرات الطبية التي تُنظم في روسيا.
وأوضح في حديث لـ"سبوتنيك" أن "المؤتمر يشكل فرصة علمية هامة جدا للاطلاع على ما توصلت إليه روسيا من تقدم علمي وتقني في مجال الطب بما في ذلك طب الأسنان".
وأشار الغزالي إلى وجود مشاركين من مختلف البلدان، كالصين، وايران، والعراق، وسوريا ودول عدة، بالإضافة لمتحدثين من إسبانيا، وايطاليا، والعديد من القامات العلمية المعروفة عالمياً في مجال طب الأسنان".
وأكد أن هذا "المنتدى هو بداية لمؤتمرات جديدة قادمة ترعاها جامعة سيتشينوف في مجال طب الأسنان، ومن المقرر أن تعقد كل عام".
ولفت الغزالي إلى "تطورعلم طب الأسنان بشكل كبير جدا في روسيا، والاقبال الكبير من قبل الطلاب لدراسة طب الأسنان في جامعة سيتشنوف".
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10:00 GMT
بدورها، أكدت نائبة مدير معهد التعليم الدولي بجامعة سيتشينوف، البروفيسورة إيديتا مارغاريان، لـ "سبوتنيك" أهمية انعقاد المنتدى من وجهة نظر التعاون الدولي للعاملين في القطاع الطبي.
وقالت: "المنتدى الدولي الذي نظمه معهد التعليم الدولي ومعهد طب الاسنان بجامعة سيتشينوف، هو حدث مهم في مجال طب الأسنان"، مشيرة إلى "مشاركة عدد كبير من أطباء الأسنان الأجانب القادمين من أكثر من 35 دولة، بالإضافة للمتحدثين الذين يعتبرون قامات علمية في مجالاتهم".
وبحسب مارغاريان، "التفاعل والتعاون بين المشاركين خلال المنتدى، يسهم في تطوير العلوم والممارسة الطبية وصحة المرضى"، وأضافت: "رغم جميع الصعوبات تستمر الأنشطة العلمية والعملية في التطور بنشاط في جامعة سيتشينوف".
وتابعت مارغاريان: "الطلاب والمقيمون وطلاب الدراسات العليا يمثلون علم طب الأسنان وممارسته بشكل جدير سواء في روسيا أو خارجها، وهو أمر لا يمكن أن يمر من دون ملاحظته جيدا".
ولفتت مارغاريان إلى "تطور العلم والممارسة بشكل نشط في جامعة سيتشينوف، حيث يمثل طلابها الجامعة كما بلدانهم بشكل جدير في المؤتمرات والفعاليات العالمية والعملية المختلفة".
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