https://sarabic.ae/20250423/بمشاركة-دول-صديقة-انطلاق-فعاليات-منتدى-طب-الأسنان-الدولي-في-موسكو-1099828744.html

بمشاركة دول صديقة... انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو

بمشاركة دول صديقة... انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو

سبوتنيك عربي

انطلقت فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من الدول الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول عربية في مقدمتها العراق، حيث تُعرض أبرز... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T15:25+0000

2025-04-23T15:25+0000

2025-04-23T15:25+0000

روسيا

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وأكد مدير شركة كليوس للدراسة في روسيا وأحد منظمي المؤتمر الدولي لطب الأسنان، الدكتور كرار الغزالي، أهمية المشاركة العربية في المؤتمرات الطبية التي تُنظم في روسيا.وأشار الغزالي إلى وجود مشاركين من مختلف البلدان، كالصين، وايران، والعراق، وسوريا ودول عدة، بالإضافة لمتحدثين من إسبانيا، وايطاليا، والعديد من القامات العلمية المعروفة عالمياً في مجال طب الأسنان".ولفت الغزالي إلى "تطورعلم طب الأسنان بشكل كبير جدا في روسيا، والاقبال الكبير من قبل الطلاب لدراسة طب الأسنان في جامعة سيتشنوف".بدورها، أكدت نائبة مدير معهد التعليم الدولي بجامعة سيتشينوف، البروفيسورة إيديتا مارغاريان، لـ "سبوتنيك" أهمية انعقاد المنتدى من وجهة نظر التعاون الدولي للعاملين في القطاع الطبي.وبحسب مارغاريان، "التفاعل والتعاون بين المشاركين خلال المنتدى، يسهم في تطوير العلوم والممارسة الطبية وصحة المرضى"، وأضافت: "رغم جميع الصعوبات تستمر الأنشطة العلمية والعملية في التطور بنشاط في جامعة سيتشينوف".ولفتت مارغاريان إلى "تطور العلم والممارسة بشكل نشط في جامعة سيتشينوف، حيث يمثل طلابها الجامعة كما بلدانهم بشكل جدير في المؤتمرات والفعاليات العالمية والعملية المختلفة".

https://sarabic.ae/20250423/بمشاركة-أكثر-من-40-خبيرا-المؤتمر-الثاني-لنادي-فالداي--الجيل-الجديد----1099817515.html

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